Libano-Israele: perché l’ottavo ciclo rimane sospeso sul calendario di Washington e Netanyahu

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Un appuntamento annunciato per ottobre, senza data o convocazione

L’ottavo giro di negoziati diretti tra Libano e Israele dovrebbe essere il prossimo passo nel processo aperto sotto la mediazione degli Stati Uniti. A partire dal 23 settembre 2026, il suo principio appare acquisito. La sua organizzazione no. Beirut non ha ricevuto alcuna data finale o convocazione ufficiale da Washington. Più significativo, le informazioni diplomatiche indicano che questa incertezza potrebbe essere meno un problema tecnico rispetto al calendario politico israeliano.

Il prossimo round dovrebbe essere tenuto a Roma, che ospiterà i negoziatori per la terza volta. Ma la data rimane nelle mani degli Stati Uniti. Una fonte ministeriale libanese spera che l’incontro si svolgerà prima delle elezioni israeliane del 27 ottobre. I diplomatici arabi e stranieri accreditati in Libano, tuttavia, hanno proposto una diversa ipotesi: il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu cercherà di rinviare la sostanziale ripresa dei negoziati dopo l’elezione.

Questa divergenza cambia la lettura del ritardo. Non è più solo una questione di quando i negoziatori si incontreranno. La domanda è se Israele vuole ancora negoziare prima delle sue elezioni o preferisce mantenere l’attuale situazione militare.

La distinzione è importante per il Libano. Ogni settimana supplementare senza anticipo diplomatico lascia aprire le domande di ritiro israeliano, posizioni militari nel sud, detenuti, lo schieramento dell’esercito e le condizioni imposte all’attuazione dell’accordo quadro del 26 giugno.

L’ottavo ciclo arriva così ad un momento paradossale. Entrambe le parti hanno già un quadro negoziato. Tuttavia i disaccordi sulla sua applicazione diventano più importanti come le realtà militari si evolvono.

Roma per la terza volta, ma Washington mantiene il controllo del calendario

La scelta di Roma è già identificata nelle informazioni diplomatiche. La capitale italiana ospiterà questo processo per la terza volta. Tuttavia, la decisione finale alla data è la responsabilità del Mediatore americano.

Questo dettaglio misura il peso assunto da Washington.

Gli Stati Uniti non facilitano semplicemente le discussioni. Controllano praticamente il loro calendario. Il Libano può richiedere un incontro veloce. Israele può cercare di ritardarlo. Ma è il mediatore americano che deve finalmente convocare le parti.

Questa situazione dà particolare importanza allo spostamento di Nawaf Salam negli Stati Uniti dopo gli incontri di New York. Le discussioni con l’amministrazione degli Stati Uniti non riguardano quindi solo il sostegno politico per il Libano. Possono determinare se l’ottavo ciclo avrà luogo prima o dopo le elezioni israeliane.

Beirut spera anche che gli scambi tra Donald Trump e Emmanuel Macron a New York promuoveranno un risveglio. Un diplomatico francese di alto rango ha descritto la loro riunione come positiva. Le autorità libanesi vogliono che questo miglioramento si rifletta nei negoziati.

Ma il problema rimane: Washington è disposta a premere Netanyahu per un incontro prima del 27 ottobre?

In assenza di tale decisione, il calendario elettorale israeliano può diventare di fatto il calendario diplomatico del Libano meridionale.

Perché Netanyahu dovrebbe aspettare il 27 ottobre

L’ipotesi di un rinvio deve essere vista nel contesto israeliano.

Fonti politiche ritengono che i calcoli interni ora pesano sulla posizione di Netanyahu riguardo al ritiro del Libano e alle concessioni che possono essere fatte in una trattativa.

Un accordo che coinvolge il ritiro delle posizioni militari prima delle elezioni potrebbe essere politicamente sensibile. Al contrario, mantenere una posizione militare ferma consentirebbe al governo israeliano di non apparire come fare concessioni durante la campagna.

Le informazioni disponibili indicano che i funzionari israeliani stanno ora collegando il ritiro del Libano al disarmo di Hezbollah in tutto il Libano. Questa condizione supera l’unica zona a sud di Litani.

Questo è esattamente dove il file diventa più complicato.

Il governo libanese sostiene di voler mettere armi sotto l’autorità esclusiva dello Stato. Nawaf Salam ha detto a New York che la decisione sulla guerra e la pace deve appartenere allo stato e che non poteva esistere « due eserciti » o « due decisioni ».

Ma trasformare questo obiettivo politico in una condizione preliminare per un ritiro israeliano è quello di invertire il calendario.

Beirut cerca il ritiro per consentire allo Stato di riprendere il pieno controllo del territorio. Israele può, al contrario, esigere che il disarmo sia raggiunto in gran parte prima di ritirarsi.

Tra le due posizioni, l’ottavo ciclo deve determinare esattamente ciò che viene prima.

L’articolo 5 dell’accordo del 26 giugno ritorna al centro del dibattito

Il cuore della controversia risiede in parte nell’accordo quadro firmato il 26 giugno 2026.

Joseph Aoun ha poi evidenziato un importante risultato: il riconoscimento dell’assenza di ambizioni territoriali israeliane in Libano. Ma l’articolo 5 contiene anche una disposizione molto più vincolante per Beirut.

Secondo il testo riprodotto nelle fonti, Israele giustifica le sue operazioni militari in Libano dagli attacchi, dalle minacce e dalle intenzioni ostili dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah. Lo stesso articolo collega la fine di questa minaccia al disarmo e allo smantellamento di questi gruppi in tutto il territorio libanese e ad ulteriori accordi di sicurezza da concordare tra i due paesi.

Questa formulazione apre due letture.

Per il Libano, l’accordo deve portare al ritiro israeliano e al ripristino della sovranità di Stato. Il rafforzamento dell’esercito e del monopolio statale delle armi fanno parte di questo processo.

Tuttavia, Israele può usare lo stesso testo per considerare che il suo ritiro rimane condizionale alla scomparsa precedente della minaccia che attribuisce a Hezbollah.

Il disaccordo non riguarda pertanto solo l’applicazione dell’accordo. Riguarda il suo ordine di esecuzione.

Chi deve agire prima?

Questo è probabilmente uno dei problemi più importanti che l’ottavo ciclo dovrà affrontare.

Il rischio di una nuova condizione: disarmare prima di recuperare il territorio

Secondo le informazioni raccolte da circoli politici e militari, uno scenario di particolare preoccupazione è Beirut: Israele può cercare di restituire gradualmente alcune aree solo dopo che una serie di condizioni sono state eseguite dall’esercito libanese.

Tale logica trasformerebbe il ritiro in un processo condizionale.

Invece di un ritiro seguito dal dispiegamento dell’esercito, ogni fase potrebbe dipendere dalle misure pre-vuote necessarie dal Libano.

Questa domanda è già percettibile in diversi settori del Sud. Le posizioni israeliane, le zone di sicurezza e le nuove installazioni militari creano una situazione in cui il ritorno del territorio può essere negoziato per posizione.

Più dura questa situazione, più diventa difficile invertire.

Il Libano affronta quindi un problema di calendario molto concreto. Una negoziazione ritardata di un mese non significa solo un altro trenta giorni prima di una riunione. Significa 30 giorni in cui le posizioni militari rimangono in posizione e possono essere consolidate.

Ecco perché Beirut vuole un più forte intervento diplomatico statunitense.

Ali Al-Taher, un problema militare parallelo ai negoziati politici

La situazione sulla collina di Ali Al-Taher illustra questo sviluppo.

Le informazioni del 23 settembre indicano che una componente militare separata deve essere discussa negli Stati Uniti. Una delegazione militare libanese è quella di visitare la sede del Comando Centrale degli Stati Uniti a Tampa per incontrare i rappresentanti israeliani e la squadra militare degli Stati Uniti.

La situazione nel Libano meridionale dovrebbe essere esaminata, con particolare attenzione ad Ali Al-Taher.

Questa riunione è importante perché rivela l’esistenza di due livelli di negoziazione.

Il primo è politico e diplomatico. Esso comprende cicli diretti organizzati sotto la mediazione americana, l’ottavo dei quali è previsto a Roma.

Il secondo è militare. Si occupa di realtà operative, posizioni, incidenti e meccanismi di coordinamento.

L’esistenza di questi due canali può facilitare la risoluzione dei problemi tecnici. Può anche frammentare i negoziati.

Una questione territoriale può quindi essere discussa militarmente a Tampa mentre i principi di ritiro sono negoziati politicamente a Roma.

Washington è al centro di entrambi i circuiti.

I prigionieri dovrebbero tornare al tavolo

Il settimo ciclo aveva, tra l’altro, permesso di affrontare il caso dei detenuti libanesi in Israele.

Beirut aveva pubblicato una lista. Tuttavia, le informazioni disponibili indicano che era incompleto. Da allora, le nuove versioni hanno rivelato che alcuni detenuti non sono nemmeno stati identificati dalle strutture libanesi dopo il fascicolo del caso.

L’ottavo ciclo dovrebbe quindi tornare a questo problema con un problema ormai chiaramente identificato: il Libano non chiede solo il rilascio di persone la cui identità conosce. Deve prima avere una lista completa.

Il numero attualmente avanzato raggiunge 39 identificati detenuti libanesi, più persone scomparse il cui destino rimane sconosciuto.

Israele non ha ancora fornito le informazioni necessarie per risolvere questa incertezza. Anche l’accesso del Comitato Internazionale della Croce Rossa sarebbe rimasto insufficiente.

Il record dei detenuti può sembrare secondario a questioni territoriali e militari. Ma è uno dei pochi settori in cui si può realizzare un’azione concreta senza attendere un accordo completo.

Le liberazioni a settembre mostrano che esiste un canale.

L’ottavo ciclo potrebbe determinare se queste azioni rimangono ad hoc o se aprono un vero e proprio meccanismo di insediamento.

UNIFIL aggiunge ora la scadenza aggiuntiva

Il processo di negoziazione è anche ripreso alla fine annunciata della missione UNIFIL.

Beirut cerca di mantenere una presenza internazionale dopo la fine del 2026. Un’estensione di sei mesi è discussa come soluzione transitoria, anche se non è ancora ufficialmente concordata.

Questo problema è direttamente legato ai negoziati con Israele.

Il futuro accordo internazionale dovrà operare in un ambiente determinato dall’accordo di sicurezza tra i due paesi. Se le posizioni israeliane rimangono nel territorio libanese, la sua missione sarà diversa da quella che potrebbe seguire un ritiro.

Allo stesso modo, se i negoziati non sono stati conclusi prima della fine del mandato UNIFIL, il Libano potrebbe entrare nel periodo transitorio senza aver stabilito i parametri di base della sicurezza nel Sud.

I due calendari si sovrappongono.

Ottobre: elezioni israeliane e ottavo ciclo previsto.

Fine 2026: termine UNIFIL.

Tra i due, il ritiro, il dispiegamento dell’esercito, le disposizioni di sicurezza e il futuro meccanismo internazionale rimangono da negoziare.

Il tempo disponibile è molto meno di quanto sembri.

Washington può davvero sbloccare la negoziazione?

Il Libano si basa sull’intervento americano perché solo non ha mezzi per costringere Israele a riprendere rapidamente le discussioni o ad evacuare le sue posizioni.

Tuttavia, questa dipendenza è una debolezza.

Washington è sia il mediatore, principale alleato di Israele e l’attore che decide il programma di riunione.

Mentre gli Stati Uniti credono che un incontro prima delle elezioni israeliane non sia tempestivo, Beirut ha pochi mezzi per accelerare il processo.

La situazione spiega gli sforzi libanesi a New York per aumentare il numero di interlocutori: Antonio Guterres, Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan, King Abdullah II, funzionari del Qatar e altri partner.

Ma questi contatti possono creare pressioni diplomatiche. Non sostituiscono il canale americano.

Il test sarà quindi semplice: Washington convenerà Roma prima del 27 ottobre?

Una chiamata di preelezione vorrebbe dire che l’amministrazione Trump vuole preservare la dinamica dei negoziati nonostante i calcoli politici israeliani.

Un rinvio dopo le elezioni confermerebbe, al contrario, che il calendario interno israeliano ha avuto la precedenza.

Un’altra scadenza USA complica l’equazione

I calcoli non sono limitati a Israele.

Anche gli Stati Uniti si stanno muovendo verso le elezioni a medio termine del 3 novembre. Allo stesso tempo, Washington è impegnata in un grande confronto con l’Iran.

Questo accumulo di scadenze può spiegare alcune delle avvertenze americane.

Una negoziazione libanese-israeliana non si svolge in un vuoto regionale. Hezbollah è direttamente legato all’equilibrio con l’Iran. Qualsiasi decisione relativa al disarmo, alla sicurezza nel ritiro sud o israeliano interagisce con il confronto tra Washington e Teheran.

Le fonti ufficiali libanesi prevedono anche che alcune decisioni relative al futuro accordo internazionale nel Sud saranno prese solo dopo le elezioni americane e israeliane e dopo una chiarificazione della traiettoria del conflitto con l’Iran.

Questo calendario potrebbe portare a una situazione paradossale: tutti dicono di voler negoziare, ma tutti aspettano un evento esterno prima di prendere una decisione.

Il rischio di negoziazione svuotato della sua sostanza

L’ottavo ciclo sarà di interesse solo se si tratta di punti che rimangono bloccati.

Una semplice riunione che permetterebbe alle delegazioni di riaffermare le loro posizioni non cambierebbe la situazione sul terreno.

Per il Libano sarebbero necessari diversi risultati concreti: un calendario di ritiro, un meccanismo per le posizioni israeliane, progressi sui detenuti, garanzie sul ritorno degli abitanti e chiarificazione del rapporto tra ritiro israeliano e monopolio statale delle armi.

Per Israele, la priorità sembra essere il disarmo di Hezbollah e le assicurazioni di sicurezza al di là del solo Sud.

È proprio questo turno che spiega il blocco.

Beirut vuole negoziare la fine della presenza israeliana e ripristinare la sua autorità. Israele cerca di utilizzare la sua presenza militare come leva per realizzare trasformazioni di sicurezza molto più ampie in Libano.

L’ottavo ciclo non deve quindi solo avvicinare due posizioni. Essa deve risolvere una differenza fondamentale sulla natura stessa della negoziazione.

Dietro l’assenza di invito, una battaglia sull’ordine delle concessioni

Il fatto che il Libano non abbia sempre ricevuto una data specifica o un invito americano allora ha senso.

Preso in isolamento, potrebbe essere un semplice ritardo diplomatico.

Posizionato in tutto il file, diventa il sintomo di una trattativa in cui ogni attore cerca di evitare di rinunciare troppo presto alla sua leva principale.

Netanyahu avrebbe poco interesse, prima del 27 ottobre, ad abbandonare le posizioni senza ottenere alcuna controparte visibile. Il Libano non può accettare la presenza israeliana come mezzo per imporre condizioni indefinite. Washington deve scegliere quanto vuole spingere ciascuno dei due lati.

Il problema reale dell’ottavo ciclo non è quindi la sua data.

È importante sapere se gli Stati Uniti sono pronti a trasformare l’accordo quadro del 26 giugno in unsequenza di esecuzione precisa, con obblighi e passi per entrambe le parti, o se lasciano una formula in cui ciascuno condiziona il suo prossimo movimento a quello dell’altro.

Senza sequenziamento, il meccanismo può girare in cerchio: Israele condiziona il suo ritiro sul disarmo; il Libano afferma che ha bisogno di ritiro e stabilizzazione per estendere pienamente l’autorità di Stato; e Washington continua a negoziare tra i due.

In questo contesto, l’assenza di una convocazione per Roma non è più un dettaglio del calendario. Rivela il problema centrale dell’intero processo:6 mesi dopo l’apertura dei negoziati, le parti hanno un quadro, ma ancora non sembrano essere state concordate sulla questione più fondamentale di un accordo di sicurezza — che fa ciò che, in che ordine, e in cambio di cosa.