Dopo Nazareth, sono minacciate altre scuole religiose libanesi?

- Advertisement -

14

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Backstage informazioni che ancora chiede nomi

Il record della scuola di Nazaret ad Ashrafieh potrebbe ben superare il destino di una singola scuola. Dietro l’abbandono temporaneo della sua vendita e le discussioni su una possibile ripresa da parte della congregazione Antonina appare una domanda più ampia: quante scuole nelle congregazioni religiose stanno ora vivendo difficoltà simili senza che la loro situazione sia conosciuta al pubblico?

Le fonti del 23 settembre 2026 non consentono un elenco di stabilimenti minacciati. Essi non danno anche nomi sufficientemente documentati per dire che una seconda o terza scuola sarebbe in procinto di essere venduta, affittata o trasferita. Sarebbe quindi imprudente nominare istituzioni esclusivamente in base alle voci.

D’altra parte, il caso di Nazaret rivela un meccanismo che potrebbe interessare altri stabilimenti: una congregazione ha un significativo patrimonio educativo, ma incontra difficoltà nel continuare a sfruttarlo nelle stesse condizioni. Il valore immobiliare del sito può quindi diventare molto più alto della sua capacità di generare il reddito necessario per operare la scuola. La vendita sembra essere una possibile soluzione. La mobilitazione delle famiglie e delle autorità religiose può poi portare alla ricerca di un’altra formula, come l’affitto di una congregazione con più risorse.

Questo è precisamente ciò che rende il file di Nazareth interessante oltre Ashrafieh. Potrebbe essere meno un’eccezione di un primo caso pubblico di ristrutturazione silenziosa dell’educazione religiosa privata.

Nazareth rivela una contraddizione che è diventata difficile da sostenere

La scuola di Nazareth accoglie circa 1.500 studenti. La sua dimensione quindi non corrisponde a quella di un piccolo stabilimento gradualmente svuotato del suo personale. Tuttavia la sua vendita è stata sufficientemente pianificata per provocare la mobilitazione e per condurre all’intervento con le autorità religiose.

Questa situazione rivela un problema fondamentale:un’istituzione può avere alunni e un patrimonio significativo mentre diventa difficile da gestire finanziariamente.

Il numero di registrazioni non è più sufficiente per garantire la sostenibilità.

Dal crollo finanziario del 2019, le scuole private hanno dovuto affrontare le spese che sono state ampiamente rivalutate. Wages doveva essere rivalutato. I costi di trasporto sono esplosi. L’energia è un carico importante. I lavori di manutenzione, le attrezzature, le assicurazioni e parte delle forniture sono ora pagati a prezzi di mercato.

D’altra parte, non tutte le famiglie hanno reddito in dollari freschi.

Le direzioni scolastiche sono quindi bloccate in un’equazione difficile. Aumentare significativamente i costi consente di finanziare l’istituzione, ma spinge alcune famiglie verso l’uscita. Limitare gli aumenti protegge gli studenti, ma indebolisce le finanze. Ridurre i salari provoca l’abbandono degli insegnanti. Segnalare manutenzione degrada il patrimonio.

Per una congregazione appare una quarta possibilità: smettere di operare la scuola stessa.

È questa la possibilità che dovrebbe essere ora esaminata.

Il vero attivo a volte non è più la scuola, ma il campo

Il problema assume una dimensione particolare a Beirut e nelle aree urbane dove alcune congregazioni hanno avuto proprietà acquisite per diversi decenni.

Una scuola religiosa può occupare diverse migliaia di metri quadrati in un quartiere in cui la terra vale ora somme considerevoli.

Questa situazione crea una dissociazione tra due valori.

Il primo è educativo. Dipende dal numero di studenti, dalla reputazione dell’istituzione, dal suo personale docente e dalla sua capacità di bilanciare i suoi conti.

Il secondo è immobiliare. Dipende principalmente dalla posizione, area e potenziale per lo sfruttamento della terra.

Quando il secondo diventa molto più alto del primo, la pressione economica si pone naturalmente.

Questo non significa che una congregazione che cerca di vendere un bene abbandona necessariamente la sua missione educativa per ottenere un profitto. Potrebbe essere necessario finanziare altre istituzioni, coprire i debiti, mantenere un patrimonio di invecchiamento o riorganizzare le sue attività.

Ma il risultato può essere lo stesso: una terra utilizzata per decenni per l’istruzione lascia definitivamente il sistema scolastico.

Nazareth mostra che questa decisione può incontrare una forte resistenza.

La soluzione Antonin potrebbe diventare un modello

Lo scenario ora previsto per Nazareth è particolarmente interessante perché offre un terzo percorso tra due estremi.

Il primo sarebbe quello di mantenere la situazione esistente nonostante le sue difficoltà.

Il secondo sarebbe vendere.

Il terzo è quello di preservare il patrimonio mentre cambia manager.

La congregazione proprietaria potrebbe affittare l’insediamento ad un’altra congregazione. Riprenderebbe l’attività scolastica, mentre il sito manterrebbe la sua vocazione educativa.

La congregazione Antonina appare come il principale candidato nel caso di Nazareth. Nessuna convenzione finale è stabilita nelle informazioni disponibili. Ma se questa formula riesce, potrebbe creare un precedente.

Una congregazione che non desidera più dirigere una scuola potrebbe trasferire la sua operazione ad un’altra istituzione cattolica piuttosto che cedere la terra.

Questa soluzione avrebbe teoricamente preservare la scuola, gli studenti e il patrimonio.

Tuttavia, solleva una questione economica evidente:perché la nuova congregazione dovrebbe riuscire dove il vecchio non può più bilanciare il modello?

Il recupero non rimuove il deficit

Il cambiamento di manager non elimina bollette elettriche, stipendi o costi di manutenzione.

Per un recupero al lavoro, almeno una variabile deve cambiare.

La nuova congregazione può avere un’amministrazione comune in diversi stabilimenti e ridurre determinati costi. Può condividere gli acquisti. Può integrare la scuola in una rete esistente. Può avere più fondi propri o ricevere donazioni. Può anche cambiare le tasse universitarie.

Infine, puÃ2 ristrutturare il personale.

È proprio per questo che i dettagli del progetto Nazaret sono importanti per capire cosa potrebbe accadere altrove.

Se gli Antonins prendono il controllo della scuola con tutti gli insegnanti, senza un significativo aumento dei costi e con investimenti in edifici, ciò significa che una reciprocità può effettivamente salvare alcune scuole.

Se, al contrario, il recupero richiede un sostanziale aumento dei costi o una riduzione del personale, mostrerà i limiti del modello.

Nazaret potrebbe così diventare un laboratorio per la ristrutturazione dell’istruzione confessionale.

Gli insegnanti sono probabilmente il punto più difficile

La crisi nelle scuole religiose non può essere analizzata solo attraverso gli edifici.

Il costo principale di uno stabilimento rimane il suo personale.

Gli insegnanti dal 2019 hanno subito un notevole crollo del loro potere d’acquisto. Le scuole hanno gradualmente reintrodotto pagamenti in dollari o supplementi di stipendio per mantenere i loro insegnanti.

Tuttavia, questo ha creato notevoli disparità tra le istituzioni.

Le scuole in grado di pagare le tasse elevate possono meglio pagare i loro insegnanti. Altri rischiano di perdere i loro migliori elementi per insediamenti più forti o emigrazione.

Una congregazione che gestisce diverse scuole può anche affrontare una questione delicata: dovremmo continuare a finanziare un’istituzione deficitaria se minaccia le altre scuole della rete?

Questo problema può portare a raggruppamento.

Due scuole geograficamente vicine possono essere fuse. Alcuni cicli possono essere trasferiti. Un edificio può essere abbandonato mentre un altro ospita più studenti.

Queste decisioni sono economicamente valide. Tuttavia, possono turbare le istituzioni secolari.

L’invecchiamento delle congregazioni aggiunge crisi silenziosa

La dimensione finanziaria non è probabilmente l’unica.

Diverse congregazioni cattoliche libanesi, come le loro controparti europee, affrontano l’invecchiamento dei loro membri e il declino delle vocazioni.

Ciò altera profondamente la loro capacità di gestire direttamente le istituzioni.

Storicamente, parte del funzionamento delle scuole religiose si basava su religiosi e religiosi che essi stessi ricoprivano posizioni di leadership, insegnamento o amministrazione.

Quando il loro numero diminuisce, queste posizioni devono essere assegnate ai dipendenti.

La professionalizzazione è normale e può migliorare la gestione. Ma aumenta anche i costi.

Una congregazione con diverse istituzioni può così raggiungere un punto in cui il suo patrimonio educativo supera la sua capacità manageriale umana.

Trasferirsi in un’altra congregazione diventa quindi una possibile soluzione anche quando la scuola non è tecnicamente fallita.

Nel caso di Nazareth, le fonti disponibili non sostengono che questo problema demografico sia la causa della ristrutturazione. Appartiene al contesto più ampio che merita di essere esaminato per altre istituzioni.

Perché il Vaticano può diventare arbitrato

La lettera indirizzata al Vaticano nel caso di Nazaret è un’indicazione importante.

Se il problema fosse solo commerciale, l’intervento di Roma avrebbe poco senso. Il suo coinvolgimento diventa rilevante quando si tratta di preservare un patrimonio religioso, trasferire l’attività tra le congregazioni, o decidere la vendita di beni appartenenti a un’istituzione ecclesiastica.

Il diritto canonico prevede regole speciali per l’alienazione di alcune proprietà ecclesiastiche. A seconda del valore e dello stato, possono essere richieste autorizzazioni.

Ciò significa che le congregazioni non sempre hanno la stessa libertà di un proprietario privato tradizionale.

Questa architettura può essere un freno sulle vendite di corsa.

Può anche promuovere soluzioni interne alla Chiesa: trasferimento di gestione, noleggio o cooperazione tra congregazioni.

Se diverse scuole in realtà incontrano difficoltà, il Vaticano potrebbe quindi trovarsi di fronte non a una serie di casi isolati, ma a una domanda strategica sul patrimonio educativo cattolico in Libano.

Una scuola chiusa è quasi impossibile ricreare

La questione del patrimonio va oltre la Chiesa da sola.

Quando una scuola in una zona urbana chiusa e la sua terra viene venduta per un progetto immobiliare, il fenomeno è quasi irreversibile.

L’aumento del prezzo del terreno rende estremamente difficile stabilire una struttura equivalente nello stesso quartiere.

Il Libano può quindi perdere in pochi anni una rete educativa costruita su diverse generazioni.

Questo rischio è particolarmente importante a Beirut. Le grandi proprietà scolastiche rappresentano spazi rari in una città densamente costruita.

Una vendita può immediatamente portare diversi milioni di dollari in un’istituzione. Ma elimina definitivamente la capacità di ricezione scolastica.

Ecco perché la domanda non riguarda solo le congregazioni che la possiedono.

Esso riguarda anche la politica dell’istruzione e la pianificazione urbana.

Lo stato non necessariamente sa quali scuole sono fragili

Il Ministero dell’Istruzione ha dati sulle scuole, i loro studenti e il loro stato amministrativo. Ma non ha necessariamente una visione dettagliata e in tempo reale del patrimonio e della situazione finanziaria di ogni congregazione.

Una scuola può continuare a operare normalmente fino a quando il suo proprietario annuncia una vendita o un trasferimento.

Le famiglie poi scoprono la situazione in ritardo.

Il caso di Nazareth mostra le conseguenze di questa assenza di anticipazione.

Una mappatura di istituzioni private in difficoltà, tuttavia, consentirebbe di distinguere diverse categorie: le scuole di fronte ad un calo significativo dei numeri, gli stabilimenti con beni immobili costosi da mantenere, le congregazioni che desiderano lasciare la gestione scolastica, le scuole e le istituzioni fortemente indebitate che potrebbero essere prese in consegna da un’altra rete.

Senza questa mappatura, ogni crisi sarà trattata separatamente dopo la sua apparizione pubblica.

Un elenco speculativo delle scuole « in vendita » dovrebbe essere evitato

La tentazione sarebbe ora di cercare i nomi e pubblicare un elenco di stabilimenti presuntamente minacciati.

Sarebbe un errore senza documenti solidi.

Una voce di vendita può causare una perdita immediata delle voci. I genitori temono per la continuità scolastica e cercano un’altra scuola. La partenza degli studenti riduce le ricette e può trasformare una difficoltà temporanea in una vera crisi.

Per erroneamente nominare uno stabilimento potrebbe quindi aiutare a creare il problema che dovrebbe essere rivelato.

Per ogni scuola, devono essere raccolti diversi elementi prima della pubblicazione: la decisione del proprietario, un documento relativo a una vendita o un noleggio, conti che mostrano difficoltà, negoziazione con un contraente o conferma diretta della congregazione.

I file del 23 settembre non forniscono questi elementi per stabilimenti diversi da Nazareth.

È un limite importante della fonte e deve essere mantenuto.

I segnali per cercare di identificare le cartelle future

Ci sono, tuttavia, diversi indicatori da indagare senza speculare.

Il primo è il calo costante del numero di alunni.

La seconda è la vendita di proprietà secondarie appartenenti alla congregazione.

La terza è la fusione amministrativa di diverse scuole.

Il quarto è l’improvvisa partenza o sostituzione di una direzione religiosa da parte di una gestione interamente laica.

Il quinto è l’esistenza di importanti opere che l’istituzione non riesce più a finanziare.

Il sesto è la negoziazione di un contratto di locazione o trasferimento di gestione con un’altra istituzione.

Infine, le controversie salariali e contributive possono fornire un segnale sulla situazione del flusso di cassa.

Attraversare questi elementi contribuirebbe a identificare gli stabilimenti veramente fragili prima di una vendita è annunciato.

Il rischio di una concentrazione di istruzione privata

Se i trasferimenti tra congregazioni aumentano, può verificarsi un’altra trasformazione.

Le reti più forti avrebbero gradualmente assunto le scuole che le strutture più fragili non possono più gestire.

Il numero di stabilimenti potrebbe rimanere relativamente stabile, ma il loro controllo sarebbe concentrato tra meno operatori.

Questo sviluppo avrebbe alcuni vantaggi. Le grandi reti hanno servizi amministrativi, capacità di investimento e strumenti di gestione maggiori.

Ha anche dei rischi.

L’eccessiva concentrazione può ridurre la diversità educativa e aumentare la potenza delle grandi reti nel fissare i costi. Essa può anche portare alla chiusura di stabilimenti ritenuti insufficientemente redditizi.

Il modello di affitto previsto a Nazareth deve quindi essere osservato non solo come potenziale salvataggio di una scuola, ma come possibile esempio della prossima organizzazione del settore.

Il caso di Nazareth pone infine una questione di patrimonio nazionale

L’informazione che altre istituzioni religiose stanno vivendo difficoltà rimane troppo vaga per designare nuove scuole.

Ma diventa credibile come un’indagine quando si riposiziona nelle trasformazioni del settore: aumento dei costi, indebolimento delle famiglie, re-spending, invecchiamento delle strutture religiose e aumento del valore del terreno.

Nazareth ora offre un caso concreto.

Si prevedeva una vendita. Ha provocato una mobilitazione. Sarebbe stato sospeso. Si sta studiando un noleggio. Gli Antonins appaiono come il principale vincitore possibile. Il Vaticano è stato chiesto. La decisione finale è rinviata.

Questo fornisce una griglia per esaminare altre scuole.

Quindi la vera domanda non è se un secondo « caso Nazares » uscirà presto. Le fonti non lo rendono chiaro.

È quello di determinarequante congregazioni ora hanno scuole che non desiderano più, o non possono più, gestire in modo sostenibile.

Questi dati permetterebbero di misurare un fenomeno invisibile. Perché se Nazareth non è un caso isolato, il Libano potrebbe trovarsi all’inizio di una silenziosa ristrutturazione della sua educazione religiosa privata: non da una spettacolare ondata di chiusure, ma da vendite evitate all’ultimo momento, affitti, fusioni e trasferimenti di gestione che cambierebbe gradualmente la carta della scuola del paese.