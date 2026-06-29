Rassegna stampa: accordo quadro, aree di prova e shock iraniano degli Stati Uniti intorno a Hormuz

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Washington muove il centro di gravità a sud

Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 pone il giorno sotto il doppio segno di un accordo libanese-israeliano strappato a Washington e una rinnovata tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran. Il giornale descrive un testo che apre la strada alle aree di prova nel sud. Cita Zawtar Al Gharbiya e Frun come le prime posizioni possibili per un ritiro israeliano seguito da un dispiegamento dell’esercito libanese. La stessa storia mette in evidenza un canale di contatto diretto tra Libano e Israele. Ha anche fatto riferimento a un allegato di sicurezza inedito. Questa dimensione segreta dà all’accordo il suo vero peso politico. Si nutre delle riserve di diversi attori libanesi. Mette anche l’esercito al centro di un test. Questo test va oltre la semplice presenza sul campo. Riguarda la sua capacità di agire senza essere catturati da una lettura israeliana della sua missione.

Al Arabi Al Jadid del 29 giugno 2026 insiste sul vantaggio dato a Israele nelle aree di prova. Il giornale riferisce che l’esercito israeliano non avrebbe semplicemente lasciato punti definiti. Si tratterebbe anche di tenere d’occhio ciò che l’esercito libanese sta facendo dopo il suo ingresso. Questa lettura trasforma il ritiro in un meccanismo condizionale. La partenza israeliana dipenderebbe da ciò che Tel Aviv considera un vero disarmo di Hezbollah. Pertanto, l’accordo non si limita a fissare una mappa. Esso stabilisce anche un metodo. Ma questo metodo sposta il carico a Beirut. Chiede allo Stato di dimostrare la sua capacità di controllare il Sud. Da a Israele un margine per dire che il passo successivo può aspettare.

Un accordo leggibile dai suoi dettagli militari

Al Joumhouria del 29 giugno 2026 parla di una transizione dalla gestione delle crisi alla gestione delle soluzioni. Il giornale riporta l’arrivo previsto dell’ammiraglio americano Brad Cooper per lanciare l’applicazione delle aree di prova. Esso presenta l’accordo come un pezzo politico, non come un semplice accordo di sicurezza. Secondo questa lettura, il testo collega la sovranità libanese al monopolio statale sulle armi. In cambio, essa collega il ritiro israeliano al graduale adempimento di questi impegni. Il messaggio è chiaro. La presenza dell’esercito diventa la chiave di tutto. Il sostegno americano ed europeo all’esercito libanese è quindi descritto come un investimento centrale. Tuttavia, questo approccio lascia una zona di ombra. Se un passo è bloccato, Israele può giustificare la sua presenza continua.

Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 va oltre nella lettura israeliana. Il giornale riferisce che Tel Aviv sta mettendo su un Hezbollah fallimento accettare l’accordo. Questa scommessa sarebbe poi tornare a una logica di insediamento militare. La stessa fonte indica che le unità libanesi devono essere schierate in entrambe le zone di modello, sotto il follow-up degli Stati Uniti. Essa afferma che Frun e Zawtar Al Gharbiya sono al di fuori della linea gialla tenuta come cintura di fatto da Israele. Questa precisione è importante. Essa mostra che l’inizio della domanda può riguardare aree in cui l’occupazione diretta non è la più evidente. Il guadagno politico sarebbe allora più forte del guadagno territoriale immediato. Ciò dimostrerebbe che esiste un meccanismo, anche se limitato.

Il fronte interno rivolto al rischio di rottura

Al Akhbar del 29 giugno 2026 dà la lettura più ostile all’accordo. Il giornale riferisce che Nabih Berri lo giudica peggio dell’accordo del 17 maggio 1983 e ritiene che non sarà applicato. Si concentra su un allegato di sicurezza che permetterebbe a Israele di rimanere, muoversi e monitorare attentamente l’esercito libanese. In questa lettura, l’accordo non organizza un ritiro. Sta legalizzando una presenza. Trasferisce anche il conflitto verso l’interno. Il giornale cita una specifica paura intorno all’istituzione militare. Secondo questo racconto, dobbiamo evitare di giocare con l’esercito e spianare la strada per una crisi intorno al suo comando. Questa posizione si sovrappone con una paura più ampia. Il dibattito sull’accordo può diventare un dibattito sulla lealtà delle istituzioni.

Al Bina del 29 giugno 2026 ha anche stipulato l’accordo in un registro di rifiuto. Il giornale parla di un testo che ricorda l’accordo del 17 maggio. Descrive una nuova linea di opposizione che comprende Nabih Berri, Walid Jumblatt e Sleiman Frangieh. Insiste sulla critica di un attacco all’esercito e sull’umiliazione dello stato. Nella stessa vena, Al Bina del 29 giugno 2026 cita i ministri Mohammad Haidar e Rakan Nassereddine, che riaffermano il loro rifiuto di negoziare direttamente con Israele. Hezbollah, guidato da Naim Kassem, da parte sua rifiuta il legame tra il ritiro israeliano e il disarmo della resistenza. La parola « resistenza » rimane la parola usata dai suoi sostenitori. Ma il problema per lo Stato è formulato in modo diverso. Questo è il monopolio della decisione di guerra e di pace.

Beirut tra sostegno americano e paura della strada

Al Liwa del 29 giugno 2026 adotta un angolo più istituzionale. Il giornale riporta l’appello di Donald Trump a Joseph Aoun dopo la firma dell’accordo. Lo vede come un segnale di impegno americano nel seguire il testo. Ha anche ricordato che il presidente libanese ha invitato gli Stati Uniti a pesare per prevenire le violazioni israeliane e per garantire un ritiro dal Sud. Questa posizione cerca di tenere due linee. Da un lato, lo Stato vuole dimostrare che ha scelto un quadro diplomatico. D’altra parte, non vuole apparire come semplicemente eseguendo un piano da Washington. Al Liwa del 29 giugno 2026 pone infine una domanda diretta a Hezbollah: quale soluzione propone se il rifiuto dell’accordo blocca il ritorno degli abitanti e l’apertura di un cantiere di ricostruzione?

Ad Diyar del 29 giugno 2026 sottolinea la stessa tensione, ma dall’angolo di stabilità interna. Il giornale spiega che Hezbollah sta postando un’escalation popolare o militare e ponendo il percorso di negoziazione in Svizzera per imporre un ritiro israeliano. Ricorda anche l’avvertimento di Nabih Berri contro la discordia interna. In un’altra lettura, Ad Diyar del 29 giugno 2026 afferma che l’accordo rimuove il quadro della risoluzione 1701 e riduce il ruolo delle Nazioni Unite. Questa evoluzione pone Washington al centro del meccanismo. Si indebolisce il vecchio equilibrio basato sulle forze internazionali. Esso crea anche un dibattito di sovranità. Chi sta controllando? Chi giudica? Chi decide che il palco ha avuto successo? Queste questioni ora dominano il caso libanese.

Hormuz rimette il Libano nel braccio regionale

Il caso libanese non è letto da solo. Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 riferisce uno scambio di scioperi tra Washington e Teheran per il secondo giorno consecutivo. Il giornale descrive gli scioperi americani contro l’Iran, a seguito di attacchi attribuiti a Teheran contro navi e siti americani nella regione. Rapporti anche il fuoco iraniano sul Kuwait e sul Bahrain, condannato da diversi paesi arabi. Donald Trump minaccia di distruggere la Repubblica Islamica se non rispetta l’accordo temporaneo. Abbas Araghchi, capo della diplomazia iraniana, rispose da Baghdad che qualsiasi accordo separato su Hormuz complicasse la riapertura dello Stretto. Lo stretto diventa così una mappa centrale. Serve a ricordare che l’Iran rifiuta di essere escluso dai file regionali.

Al Arabi Al Jadid del 29 giugno 2026 descrive la stessa sequenza. Il giornale riporta che il comando statunitense ha colpito dieci siti iraniani dopo che una petroliera ha attaccato. Egli afferma che le Guardie Rivoluzionarie successivamente hanno preso di mira posizioni americane in Kuwait e Bahrain. Sottolinea che Teheran sostiene la responsabilità per la gestione della navigazione in Hormuz. Al Akhbar del 29 giugno 2026 lo vede come un tentativo americano di svuotare l’accordo con l’Iran dalla sua portata. Secondo il giornale, Washington non avrebbe cercato di rompere il testo, ma di privarlo dei suoi effetti concreti. Questa lettura unisce il file libanese. Gli Stati Uniti stanno cercando di separare il Libano dall’Iran. L’Iran, invece, vuole mantenere il Libano nei negoziati regionali.

Il primo test

Nida Il giornale presenta l’accordo come il passaggio dal tavolo negoziale al campo. Questa formula parla bene della natura della fase aperta. Non e’ deciso niente. Tutto inizia. La prima questione riguarda il dispiegamento dell’esercito alle aree di prova. La seconda riguarda la risposta di Hezbollah e il suo ambiente politico. La terza riguarda la capacità di Washington di tenere Israele in caso di blocco. Il quarto dipende da Teheran, che cerca di conquistare la mappa libanese mentre la battaglia di Hormuz si sta intensificando. L’accordo è quindi meno fine di uno strumento di pressione. Ha messo lo stato libanese, l’esercito, Hezbollah, Israele, gli Stati Uniti e l’Iran in una sola equazione. Ogni lato vede un possibile guadagno. Ogni lato vede anche questo come un rischio importante.

Politica locale: l’accordo quadro rompe il potere tra le scommesse istituzionali, il rifiuto di Hezbollah e il ruolo centrale dell’esercito

Baabda cerca di trasformare la firma in un atto di autorità

Nida Beh Al Watan del 29 giugno 2026 presenta l’accordo quadro firmato a Washington come « inizio precoce ». La formula riassume lo stato della scena politica locale. I negoziati lasciano il tavolo americano e entrano nell’area più sensibile del dibattito libanese. Non si tratta solo di chi ha firmato. Si tratta di chi può eseguire, chi può bloccare e chi può prendere il controllo dei sequel. La presidenza di Joseph Aoun vuole stabilire l’idea che lo stato debba riprendere l’iniziativa. Il governo di Nawaf Salam vuole anche mostrare che il percorso diplomatico può sostituire la guerra di usura e lacrima. Ma questa linea rimane fragile. Si basa su un’equazione difficile. L’esercito deve entrare nelle aree di prova. Israele deve ritirarsi a tappe. Hezbollah deve accettare che la sovranità dovrebbe essere definita dal monopolio statale sulle armi. Ogni punto apre un conflitto politico interno. Così, la scena locale non è solo divisa tra sostenitori e avversari dell’accordo. È diviso tra due letture di sovranità. Uno attraversa lo Stato e le sue forze regolari. L’altro è la capacità di resistenza a mantenere la sua funzione armata.

Al Liwa Il giornale riporta che il presidente degli Stati Uniti si è congratulato con la sua controparte libanese dopo la firma. Ha anche promesso di sostenere la sovranità, l’indipendenza del Libano e il dispiegamento dell’autorità di Stato dalle sue forze armate. Joseph Aoun, a sua volta, ha chiesto a Washington di prevenire qualsiasi violazione israeliana e ha esortato Israele a ritirarsi dalle aree occupate del Sud. Questa formulazione permette al palazzo presidenziale di presentare l’accordo come strumento, non come concessione. Consente inoltre di posizionare l’esercito al centro dell’equazione. Eppure lo stesso inquadramento crea una pesante responsabilità. Se Israele ritarda il ritiro, Baabda dovrà spiegare perché l’impegno americano non è sufficiente. Se Hezbollah blocca, il governo dovrà scegliere tra la pressione politica e la ricerca di un compromesso. In entrambi i casi, la presidenza non ha più il comfort di attesa.

Ain el-Tineh dà una lettura inversa

Al Akhbar del 29 giugno 2026 pone Nabih Berri al centro della protesta. Il giornale riferisce che il presidente del Parlamento ritiene che l’accordo sia peggiore di quello del 17 maggio 1983 e ritiene che non sarà eseguito. Questa posizione non è solo un’obiezione procedurale. Dice che l’accordo minaccia l’equilibrio interno. Berri avverte anche contro qualsiasi tentativo di giocare con l’esercito o scherzare con l’idea di licenziare il suo comando. Questa frase rivela il cuore della sua paura. Secondo questa lettura, l’accordo non solo pesa su Hezbollah. Può anche trasformare l’istituzione militare in un campo di pressione politica. Al Akhbar del 29 giugno 2026 si riferisce ad un annesso di sicurezza che dà a Israele un’attenta vigilanza su ciò che l’esercito avrebbe fatto nelle aree di prova. Per Ain al-Tinh, il pericolo sta nello spostamento del conflitto. Il conflitto con Israele sarebbe diventato un conflitto intorno alla missione militare, poi un conflitto tra libanese.

Al Bina il 29 giugno 2026 descrive l’emergere di un fronte politico contro l’accordo. Il giornale cita Nabih Berri, Walid Jumblatt e Sleiman Frangieh come il nucleo di una nuova linea di rifiuto. Questa linea non è uniforme. Berri parla dalla presidenza del Parlamento e dall’ambiente di Amal. Joumblatt parla con un ricordo acuto delle guerre interne. Frangieh parla da un campo politico vicino alla resistenza. Ma la loro convergenza ha valore politico. Esso espande il rifiuto oltre Hezbollah da solo. La posizione dei ministri vicino al tandem sciita, Mohammad Haidar e Rakan Nassereddine, è anche riportata da Al Bina il 29 giugno 2026. Essi sostengono che il Consiglio dei ministri non ha considerato un mandato di negoziato e ribadiscono il loro rifiuto di qualsiasi negoziato diretto con Israele. Il messaggio al governo è chiaro. I ministri vogliono impedire che l’accordo venga presentato come decisione presa dall’intero gabinetto. Il dibattito si muove quindi verso la legittimità interna della firma.

Hezbollah rifiuta, ma i ritardi sulla strada

Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 riferisce che Naim Kassem respinge il legame tra ritiro israeliano e disarmo di Hezbollah. Il segretario generale del partito considera questa condizione come un incrocio delle linee rosse. Questo rifiuto è previsto, ma la sua formulazione conta. Ha presentato l’accordo come un tentativo di trasformare il Libano in uno strumento nelle mani di Israele. In questo modo, il partito vuole evitare il dibattito concentrandosi solo sul suo arsenale. Essa cerca di metterlo in una logica di dignità nazionale e di rifiuto della tutela israeliana. Lo stesso giornale nota che le proteste hanno avuto luogo nella periferia meridionale di Beirut, sulla strada dell’aeroporto, a Riad Al Solh e nel Bekaa, prima che l’esercito riaprisse le strade. Questa sequenza mostra un doppio limite. Hezbollah può mobilitare. Ma l’esercito interviene per contenere. Lo stato vuole tenere sotto controllo la strada, mentre la festa evita ancora una pausa frontale.

Ad Diyar del 29 giugno 2026 riferisce che Hezbollah tende a rinviare l’escalation. Il giornale cita fonti secondo cui il partito non vuole lanciare un confronto popolare o militare in questa fase. Ha preferito aspettare gli effetti degli sforzi iraniani per ottenere una completa cessazione delle ostilità e un ritiro israeliano. Questa cautela soddisfa due vincoli. In primo luogo, il partito non vuole essere accusato di impedire il ritorno delle persone sfollate dal Sud. Poi non vuole aprire una crisi interna mentre Nabih Berri avverte contro la discordia. Tuttavia, Al Liwa Se l’accordo è rifiutato, quale percorso concreto propone di liberare le aree occupate, consentire il ritorno degli abitanti e avviare la ricostruzione? Questo problema è politico, ma anche sociale. Essa pone la resistenza di fronte al costo umano di attesa.

L’esercito diventa il perno e l’obiettivo del dibattito

Al Joumhouria del 29 giugno 2026 afferma che Washington e i partner europei considerano il sostegno per l’esercito come il principale investimento per avere successo nell’accordo. Il giornale riferisce che un diplomatico vede il testo non come un semplice accordo di confine, ma come una nuova fase. L’obiettivo sarebbe quello di ampliare il dispiegamento dell’esercito, rafforzare le sue capacità di monitoraggio e dargli l’unico riferimento di sicurezza. Questa lettura è quella del campo che difende l’accordo. Dà all’esercito una centralità politica senza precedenti. Si stabilisce come arbitro tra domanda americana, pressione israeliana e protesta di Hezbollah. Ma questo ruolo può rivoltarsi contro di lei. Se l’esercito si muove troppo in fretta, sarà accusato di servire una mappa stradale imposta. Se si muove troppo lentamente, Israele dirà che non è pronto.

Al Arabi Al Jadid del 29 giugno 2026 e Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 insistere sul margine lasciato a Israele. I due giornali riferiscono che Tel Aviv intende verificare se l’azione svolta nelle aree di prova e mantenere una presenza duratura nella zona sicura se il disarmo di Hezbollah non è avanzato. Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 aggiunge che Israele punta su un fallimento Hezbollah accettare l’accordo. Questa previsione è pesante per la politica locale. Significa che il rifiuto del partito può diventare, agli occhi di Israele, una giustificazione per la continua occupazione. Significa anche che l’esercito è posto tra due conti opposti. Per il governo, incarna il ritorno dello Stato. Per Hezbollah, non deve diventare lo strumento di un vincolo esterno. Per Israele, rimane da testare e controllare.

Una scena politica senza un centro stabile

Ad Diyar del 29 giugno 2026 mostra che il dibattito è oltre i blocchi classici. Il Patriarca maronita Bechara Rai, da Roma, grazie a Dio per l’accordo e chiede di essere posto sotto la protezione della pace. Samir Geagea lo presentò come un passo importante verso la rottura dell’impasse del Libano. Di fronte, Ali Hassan Khalil risponde che chi minimizza la discordia non capisce che il suo fuoco non risparmierà nessuno. Queste posizioni riassumono la frattura. Parte della scena cristiana e governativa vede il testo come una possibilità di chiudere una sequenza di guerra e ripristinare lo stato. Parte del campo sciita e i suoi alleati la vedono come una trappola che può portare a una crisi civile. In mezzo, diversi attori cercano di mantenere una lingua di cautela. Joseph Aoun ha chiesto il dialogo come l’unico modo per risolvere i conflitti. Nabih Berri chiede di evitare la discordia e dice di voler condurre il confronto nelle istituzioni. Nawaf Salam deve mantenere una maggioranza governativa abbastanza grande da non trasformare l’accordo in una crisi di gabinetto.

Al Jumhouria del 29 giugno 2026 nota che il contatto tra Nabih Berri e il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Qalibaf hanno legato il caso libanese a garanzie regionali più ampie. Questa dimensione irrita i sostenitori di un Libano separato dall’agenda iraniana. Si rassicura, tuttavia, coloro che credono che solo un equilibrio americano-iraniano può costringere Israele a ritirarsi. La politica locale è quindi catturata tra due scene. Nel primo, il governo parla di sovranità, esercito e ricostruzione. Nel secondo, Hezbollah e i suoi alleati parlano di equilibrio regionale, garanzie e negazione della normalizzazione. Il blocco è venuto da lì. La parola sovranità è condivisa da tutti. Ma non significa la stessa cosa. Per Baabda, significa autorità statale. Per Ain el-Tineh, significa anche la protezione dell’unità interiore. Per Hezbollah, significa il rifiuto di cedere la forza armata prima del completo ritiro di Israele. Questa divergenza è sufficiente per rendere l’accordo quadro non una soluzione locale immediata, ma una prova di potere.

Quotazioni e discorsi da figure politiche: sovranità contestata, paura della discordia e battaglia delle parole intorno all’accordo quadro

Baabda parla la lingua di stato

Al Liwa Il Presidente degli Stati Uniti ha accolto con favore l’accordo e ha affermato che Washington avrebbe appoggiato la sovranità, l’indipendenza, l’integrità territoriale e l’autorità statale del Libano dalle sue forze armate. La risposta di Joseph Aoun è formulata in un registro cauto. Grazie a Washington. Ma ha anche chiesto agli Stati Uniti di prevenire qualsiasi violazione israeliana e per Israele di ritirarsi dalle aree occupate nel Sud. Questo discorso è quindi rivolto a due pubblico. Prima si rivolge al di fuori del paese per confermare che lo Stato libanese accetta un percorso diplomatico. Si rivolge anche all’interno, dicendo che Baabda non firma un white-sing a Israele. Così, la parola centrale rimane sovranità. Ma questa sovranità è presentata come un progetto, non come un fatto acquisito.

Ad Diyar del 29 giugno 2026 mostra la stessa preoccupazione in un altro registro. Joseph Aoun condanna gli attacchi contro Bahrain e Kuwait. Essa li descrive come una violazione della sovranità di Stato e una minaccia diretta alla sicurezza regionale. Ha poi chiesto il dialogo e i mezzi diplomatici come l’unico mezzo di insediamento. Il discorso presidenziale evita quindi la retorica del campo. Esso mira a porre il Libano sul lato della stabilità araba e della legalità internazionale. Tuttavia, questa cautela ha anche una funzione locale. Cerca di contenere il dibattito interno mentre la strada si riscalda e Hezbollah rifiuta di accettare. La parola « dialogo » diventa poi uno strumento di protezione interna. Serve a impedire che la controversia sull’accordo si trasformi in un confronto tra libanese.

Nabih Berri trasforma l’accordo in un avviso nazionale

Al Akhbar del 29 giugno 2026 dà a Nabih Berri la formula più dura del giorno. Il presidente del Parlamento ha considerato l’accordo peggiore di quello del 17 maggio 1983 e ha dichiarato che non sarebbe stato eseguito. Egli avverte anche contro qualsiasi tentativo di giocare con l’esercito o di scherzare con l’idea di licenziare il suo comandante. Questa parola è centrale. Non si limita al rifiuto del testo. Esso mira a impedire all’esercito di diventare lo strumento di un conflitto interno. Berri non sta solo parlando con il campo di governo. Parla anche con il suo pubblico. Gli ha detto che la risposta deve rimanere politica e istituzionale. La parola « discord » diventa poi l’allarme nazionale. Egli suggerisce che il pericolo principale non è solo il testo firmato a Washington, ma ciò che la sua applicazione potrebbe causare all’interno.

Al Bina Ha risposto a Samir Geagea e ha detto che era deluso che l’avvertimento di Berri contro la discordia è stato accolto da più divisione. Egli sostiene che Berri non avverte contro un’illusione, ma contro un pericolo che tutti i libanesi conoscono il prezzo. Aggiunge che coloro che sottovalutano la discordia non capiscono che il loro fuoco non risparmierà nessuno. La frase ha un significato politico chiaro. Essa trasforma la difesa della pace civile in un argomento contro l’accordo. Ha anche detto che il dibattito sul Sud non poteva essere separato dalla memoria della guerra interna. Pertanto, l’accordo non è più letto solo come dispositivo di sicurezza. Diventa una prova di convivenza nazionale.

Hezbollah traccia le sue linee rosse

Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 riferisce che Naim Kassem rifiuta il collegamento tra qualsiasi ritiro israeliano e il disarmo di Hezbollah. Il segretario generale del partito considera questa condizione molto pericolosa e afferma che supera le linee rosse. Lo presenta come un tentativo di trasformare il Libano in uno strumento nelle mani di Israele. La logica del discorso è chiara. Hezbollah non sta solo discutendo un calendario o una mappa. Egli contesta il principio stesso che pone la sua arma al centro dell’accordo. Egli cerca anche di spostare il dibattito. Per i suoi avversari, la posta in gioco è autorità statale. Per lui, il problema è il rifiuto di una condizione imposta da Israele. Questa differenza nel vocabolario rende la mediazione difficile. Le stesse parole, come sovranità e sicurezza, non si riferiscono alla stessa realtà nei campi.

Al Liwa, del 29 giugno 2026, riferisce una formula ancora più offensiva di Naim Kassem. Egli descrive l’accordo quadro come un’umiliazione, una vergogna e una resa della sovranità. Egli sostiene che qualsiasi accordo dovrebbe essere limitato a trattare la situazione a sud del fiume Litani, senza entrare in affari interni libanesi o il file armi Hezbollah. Questo flagello mira a separare il ritiro israeliano dal dibattito nazionale sul monopolio della forza. Allo stesso tempo, il 29 giugno 2026, Al Bina, citò i ministri Mohammad Haidar e Rakan Nassereddine. Entrambi riaffermano il loro rifiuto di negoziare direttamente con Israele e assicurano che il Consiglio dei ministri non abbia discusso un mandato di negoziato. Le loro parole servono a stabilire un limite di governo. Ha detto che la firma non era un consenso totale.

I sostenitori dell’accordo parlano di pace, uscita dalla crisi e dal realismo

Ad Diyar del 29 giugno 2026 riferisce da Roma l’omelia del patriarca maronita Bechara Rai. Ha chiesto di ringraziare Dio per l’accordo approvato dal Libano, dagli Stati Uniti e da Israele. Dice di voler mettere in mano questo accordo, perché la via della pace è difficile. La sua parola non è una questione di tecnica diplomatica. Essa cerca di dare all’accordo una dimensione morale. Parla di pace dopo decenni di guerra e paura. Ma riconosce anche che non tutti lo accetteranno. Questa ombra è importante. Rai non nega la frattura. Cerca di coprirla con il linguaggio religioso e pastorale. Il suo discorso ha difeso l’accordo senza entrare nei dettagli delle aree di prova, ritiro o disarmo.

Nello stesso spazio politico, Ad Diyar del 29 giugno 2026 riferisce che Samir Geagea presenta l’accordo quadro come un passo importante verso la rottura del lucchetto del Libano. Questa lettura si unisce a quella di una parte del campo che favorisce l’autorità esclusiva dello Stato. Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 menziona anche le reazioni positive di Fouad Makhzoumi e Ashraf Rifi, che parlano di una pietra miliare storica e credono che non sia più accettabile che la decisione libanese rimanga in ostaggio dell’Iran. Il vocabolario qui è quello di rompere. Non si tratta solo di sostenere un accordo. Si tratta di dire che lo Stato deve recuperare la decisione di guerra e di pace. Gli avversari affrontano questa lingua come una provocazione. Hanno letto lì un tentativo di isolare Hezbollah prima che il ritiro israeliano sia garantito.

Jumblatt e Frangieh spostano il rifiuto verso la bilancia

Al Bina, 29 giugno 2026, dà un posto speciale a Walid Jumblatt. Il giornale riferisce che il suo giudizio sull’accordo è stato letto con attenzione da fonti diplomatiche, in quanto non proviene da un alleato organico di Hezbollah. Jumblatt descrive l’accordo come tripartito nella sua forma, ma unilaterale nel suo contenuto. La formula è politica. Significa che il Libano e gli Stati Uniti sono presenti al tavolo, ma il vero vantaggio andrebbe principalmente in Israele. Questa posizione permette a parte del centro politico di rifiutare l’accordo senza prendere il sopravvento dell’intera lingua di Hezbollah. Si trasforma il rifiuto in una critica equilibrata. Ha chiesto se il testo ha effettivamente dato garanzie al Libano, o se ha imposto obblighi ad esso.

Lo stesso giornale riporta che Sleiman Frangieh critica anche il percorso seguito fino all’accordo. Secondo lui, il problema non è il principio della negoziazione, ma la via per andare al tavolo dopo aver sprecato gli elementi di forza del Libano. Egli ritiene che la resistenza avrebbe dovuto essere utilizzata come carta di trading, piuttosto che diventare oggetto di negoziazione. Questa parola è diversa da quella di Naim Kassem. Non rifiuta la diplomazia come tale. Sfida l’equilibrio del potere. Essa rivela una più ampia preoccupazione nel campo contro l’accordo. Diversi attori temono che lo stato abbia accettato di trattare l’arma di Hezbollah prima di ottenere un chiaro, completo e datato ritiro israeliano.

Le voci regionali riportano il Libano nel braccio americano-iraniano

Al Arabi Al Jadid del 29 giugno 2026 riporta le minacce di Donald Trump contro l’Iran, in un contesto di scioperi americani e risposte iraniana intorno a Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti dice che l’Iran potrebbe sparire se Washington dovesse riprendere la guerra. Questo discorso aumenta la pressione sul file libanese. Ciò significa che l’accordo di Washington non è giocato solo a Beirut. Fa parte di un duello più ampio, dove gli Stati Uniti vogliono limitare le mappe regionali di Teheran. In risposta, Abbas Araghchi ha detto a Baghdad che qualsiasi tentativo di creare accordi separati per Hormuz avrebbe complicato la situazione. Ha aggiunto che la cessazione degli attacchi contro il Libano e il ritiro israeliano erano tra le condizioni da soddisfare.

Ad Diyar del 29 giugno 2026 riporta infine l’appello tra Mohammad Bagher Qalibaf e Nabih Berri. Il presidente del Parlamento iraniano afferma che Teheran continuerà i suoi sforzi con i garanti regionali e internazionali per costringere Israele a porre fine alla sua guerra contro il Libano. Ha anche fatto riferimento a una commissione tecnica che coinvolge Iran, Stati Uniti e Libano. Questo discorso contraddice la logica americana di separazione dei file. Ricorda che l’Iran vuole rimanere presente nel seguito del fronte libanese. Al Akhbar del 29 giugno 2026 cita Benjamin Netanyahu, che presenta l’accordo come riconoscimento del diritto di Israele di mantenere una zona sicura per tutto il tempo necessario. In questa intersezione di discorso, ogni lato parla di pace, sicurezza o sovranità. Ma ogni lato dà a queste parole un significato opposto.

Diplomazia: Washington, Teheran e le capitali arabe contestano il quadro della composizione libanese

Washington impone la diplomazia di separazione

Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 presenta la sequenza diplomatica come tentativo americano di separare il file libanese dal file iraniano. Il giornale riferisce che l’accordo quadro tra Libano e Israele è stato concluso sotto l’impeto americano, con l’obiettivo di privare Teheran della mappa libanese in un momento in cui la crisi intorno a Hormuz è in prima linea. Questa lettura pone Washington al centro di una doppia strategia. Da un lato, gli Stati Uniti vogliono organizzare un ritiro israeliano e un meccanismo di distribuzione dell’esercito libanese nelle aree di prova. D’altra parte, cercano di impedire all’Iran di usare il fronte libanese come una leva nelle discussioni più ampie sulla navigazione, le sanzioni e la sicurezza regionale. Quindi la diplomazia americana non riguarda solo i confini. Sta cercando di ridisegnare il posto del Libano nell’equilibrio regionale del potere.

Al Arabi Al Jadid del 29 giugno 2026 conferma questa logica descrivendo l’accordo quadro come un testo in cui Israele mantiene una mano forte nelle aree sperimentali. Secondo il giornale, il ruolo degli Stati Uniti è quello di supervisionare l’esecuzione, verificare i passi e spingere l’esercito libanese ad assumersi la responsabilità per il terreno. Lo stesso racconto sottolinea che la chiamata di Donald Trump a Joseph Aoun, dopo la firma, ha dato un peso politico diretto all’accordo. Al Liwa Joseph Aoun ha risposto chiedendo agli Stati Uniti di prevenire le violazioni israeliane e spingere Israele a ritirarsi. Così, la diplomazia libanese cerca di trasformare l’impegno americano in una garanzia. Ma questa garanzia rimane legata alla volontà di Washington di rimanere l’arbitro principale.

Il canale americano sta gradualmente sostituendo il quadro delle Nazioni Unite

Ad Diyar del 29 giugno 2026 insiste su uno sviluppo importante: la transizione dal quadro della risoluzione 1701 ad un accordo di fatto tripartito tra Washington, Beirut e Tel Aviv. Il giornale nota che l’accordo non assume la logica classica della forza internazionale nel sud. Riduce il ruolo delle Nazioni Unite in una funzione di monitoraggio più limitata. Questo cambiamento è importante per la diplomazia libanese. Dal 2006, Beirut ha usato la risoluzione 1701 come riferimento internazionale per la cessazione delle ostilità e la presenza dell’esercito. L’accordo quadro introduce ora un meccanismo più politico, guidato dagli Stati Uniti, con misure di sicurezza e verifiche. Il rischio è chiaro. Il Libano ha vinto uno sponsor forte, ma ha perso parte della rete multilaterale che ha permesso alle violazioni israeliane di essere portato davanti a un forum internazionale più ampio.

Al Joumhouria del 29 giugno 2026 presenta questa transizione come transizione dalla gestione delle crisi alla gestione delle soluzioni. Il giornale cita un diplomatico che vede l’accordo come un nuovo approccio, basato sul monopolio statale sulle armi e l’espansione del ruolo dell’esercito. La visita prevista dell’ammiraglio americano Brad Cooper al Libano illustra questa mossa. Esso controlla l’applicazione delle aree di prova e specifica i meccanismi pratici. Questa visita dà all’accordo una dimensione militare ma anche diplomatica. Vuol dire che Washington vuole agire a terra, non solo nelle sale negoziali. Significa anche che il governo libanese dovrà rispondere a richieste specifiche. Il discorso sulla sovranità comprenderà mappe, unità, ispezioni e calendari.

Teheran sta cercando di rientrare in Libano nel grande affare

Al Binah del 29 giugno 2026 sottolinea la risposta diplomatica iraniana. Abbas Araghchi, visitando Baghdad, ha detto che qualsiasi intervento esterno nella gestione di Hormuz avrebbe complicato la situazione e ritardare la riapertura completa dello Stretto. Ha aggiunto che il memorandum con Washington prevedeva la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano. Questa frase è centrale. L’Iran rifiuta di lasciare che Washington si occupi del caso libanese separatamente. Per Teheran, il ritiro israeliano dal Sud e la cessazione delle operazioni contro il Libano devono rimanere legati alla comprensione americana-iraniana. Il messaggio a Washington è quindi duplice. L’Iran vuole mantenere la gestione di Hormuz. Esso vuole anche preservare il suo ruolo nel monitoraggio del fronte libanese.

Ad Diyar del 29 giugno 2026 riferisce, nella stessa vena, l’appello tra Mohammad Bagher Qalibaf e Nabih Berri. Il presidente del Parlamento iraniano ha dichiarato che Teheran continuerà i suoi sforzi con i garanti regionali e internazionali per costringere Israele a porre fine alla sua guerra contro il Libano. Ha anche fatto riferimento a una commissione tecnica che coinvolge Iran, Stati Uniti e Libano. Questa proposta è una risposta diretta all’approccio di Washington. Vuole reintrodurre l’Iran nel seguito al caso libanese. Dà anche a Nabih Berri un margine politico. Il presidente del Parlamento può quindi affermare che il ritiro israeliano dipende non solo dall’accordo di Washington, ma anche da un equilibrio regionale di potere in cui l’Iran rimane presente.

Baghdad, Doha, Riyadh e Cairo cercano di contenere l’escalation

Al Arabi Al Jadid, del 29 giugno 2026, riferisce che il ministro degli Esteri iracheno Fouad Hussein propone di ospitare un incontro tra i paesi del Golfo, l’Iran e l’Iraq per discutere della sicurezza regionale e dei legami economici. Questa offerta irachena è una questione di diplomazia di quartiere. Baghdad vuole impedire che il confronto intorno a Hormuz porti ad una guerra più ampia. Esso vuole anche preservare il suo ruolo di ponte tra Teheran e i paesi arabi. Allo stesso tempo, l’Iraq non può ignorare la portata libanese del caso. Se il confronto americano-iraniano riprende, il Libano diventa uno dei teatri in cui questa tensione può essere tradotta il più velocemente possibile.

Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 riferisce una chiamata tra Mohammad bin Salman e Emmanuel Macron. Entrambi i leader insistono sulla libertà di navigazione e sostegno agli sforzi diplomatici per ridurre l’escalation. Questa sequenza dà al dossier una dimensione europea e araba. La Francia, che tradizionalmente segue il Libano, si impegna anche a Hormuz, perché la questione energetica colpisce l’intero mercato mondiale. Il giornale riporta anche gli scambi sauditi-Pakistani intorno alla stessa sequenza. Da parte sua, Al Jumhouria del 29 giugno 2026 si riferisce ai contatti tra Washington, Riyadh, Doha e altre capitali durante i negoziati. Queste mediazioni mostrano che l’accordo libanese non è nato in una testa a testa isolata. Era accompagnato da capitali che volevano stabilizzare il Sud, indebolire i margini iraniani ed evitare la guerra regionale aperta.

La condanna araba stringe lo status diplomatico sull’Iran

Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 e Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 riportano un’ondata di condanne arabe dopo gli attacchi iraniani al Kuwait e al Bahrain. Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Egitto, Giordania, Libano e la Lega Araba denunciano violazioni della sovranità e chiedono di evitare l’allargamento del conflitto. Queste reazioni non sono semplici dichiarazioni di solidarietà. Essi formano un fronte diplomatico che isola l’Iran in un momento in cui Teheran vuole difendere il suo ruolo in Hormuz e Libano. Il Libano, condannando gli attacchi, si allinea con una posizione araba di protezione per gli Stati del Golfo. Questa scelta servì la presidenza di Joseph Aoun. Essa dimostra che Beirut vuole essere uno Stato responsabile impegnato nel diritto internazionale e nella stabilità regionale.

Ad Diyar del 29 giugno 2026 riferisce che Joseph Aoun chiede il dialogo e i mezzi diplomatici come l’unico mezzo di insediamento. La formula è conservatrice. Esso condanna gli attacchi senza spingere il Libano in confronto con Teheran. Il presidente libanese cerca quindi un equilibrio difficile. Deve mantenere il legame con i paesi arabi, la cui assistenza sarà cruciale per l’esercito e la ricostruzione. Ma deve anche evitare di aggravare la frattura interna con Hezbollah e i suoi alleati. La diplomazia libanese è quindi in una zona stretta. Deve parlare come uno stato sovrano, senza causare uno shock interno. Essa deve basarsi sugli Stati Uniti e sui paesi arabi, senza dare l’impressione che il Libano stia diventando un terreno per attuare un piano regionale contro l’Iran.

Libano tra promessa di aiuto e rischio di tutela

Al Liwa Questa promessa è diplomaticamente decisiva. Dà al governo una discussione contro le critiche interne. L’accordo non sarebbe solo un testo sicuro. Potrebbe spianare la strada per le conferenze di sostegno per l’esercito e la ricostruzione. Tuttavia, questo aiuto avrà un prezzo politico. Al Joumhouria del 29 giugno 2026 afferma che gli Stati Uniti e i suoi partner europei considerano il sostegno all’esercito come l’investimento essenziale per avere successo nell’accordo. I paesi del Golfo, da parte loro, collegano qualsiasi sforzo economico alla stabilità duratura e ad una decisione di sicurezza unificata. La diplomazia finanziaria diventa quindi uno strumento di pressione. Incoraggia lo stato, ma chiede risultati.

Al Akhbar del 29 giugno 2026 dà una lettura opposta. Il giornale ritiene che Washington non stia solo cercando di sostenere lo stato, ma di trasformare l’accordo in uno strumento di pressione contro Hezbollah. Egli sostiene che l’accordo di Washington è usato per staccare il Libano dal memorandum americano-iraniano e per porre l’esercito sotto stretta sorveglianza. Questa critica si unisce alle riserve di Nabih Berri, riportate dallo stesso giornale, che vede nel canale americano-iraniano l’unico modo realistico per imporre un completo ritiro israeliano. La diplomazia libanese è quindi divisa tra due promesse concorrenti. La prima promette aiuti occidentali e arabi se lo stato avanza. La seconda promette un migliore equilibrio di potere se il Libano rimane legato alla grande contrattazione con l’Iran.

Diplomazia libanese sotto sorveglianza interna

Nida Il testo firmato non estingue la crisi. Sta facendo un test di esecuzione. La diplomazia libanese dovrà ora dimostrare che la firma può produrre effetti reali. Dovrà ottenere prelievi, limitare le violazioni, sostenere l’esercito e convincere il popolo del Sud che il processo può consentire il ritorno. Dovrà anche gestire il rifiuto di Hezbollah, le riserve di Nabih Berri e le aspettative dei capitali arabi. Ecco dove si svolgerà il vero test. L’accordo è stato firmato a Washington, ma il suo valore dipenderà da quello che sarà verificato in Frun, Zawtar Al Gharbiya e le possibilità che finanziano o bloccano la continuazione.

Politica internazionale: Hormuz, Gaza e Baghdad al centro di una sequenza regionale instabile

Lo Stretto di Hormuz ritorna all’asse principale del braccio di ferro americano-iraniano

Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 descrive una regione che è stata posta ai margini di un confronto diretto tra Stati Uniti e Iran. Il giornale riporta che entrambi i paesi hanno scambiato scioperi per il secondo giorno consecutivo, a seguito di attacchi alla navigazione intorno allo Stretto di Hormuz. Secondo questa fonte, Washington sostiene di aver risposto all’attacco di una petroliera, mentre Teheran ha risposto ai siti militari statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump poi alza il tono. Essa minaccia di condurre l’operazione militare fino alla fine se l’Iran non riesce a rispettare l’accordo temporaneo per fermare la guerra. Questa retorica dà alla crisi una portata più ampia. Non è più limitato alla sicurezza marittima. Colpisce anche il futuro del dialogo tra Washington e Teheran.

Al Arabi Al Jadid del 29 giugno 2026 insiste sul nucleo della disputa: che controlla il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz. Il giornale riferisce che l’annuncio di un « passo sud sicuro » di Oman e l’organizzazione internazionale di navigazione il 24 giugno 2026 è stato percepito da Teheran come un tentativo di aggirare la sua autorità sulla navigazione. Gli Stati Uniti lo vedono come una misura di sicurezza. L’Iran considera questo come una violazione del contenuto del memorandum d’intesa firmato con Washington. Il conflitto si concentra quindi su un punto specifico. L’Iran vuole che le navi utilizzino le strade per cui è valida. Washington sostiene un passaggio alternativo. Questa divergenza è sufficiente per indebolire l’intero processo di negoziazione.

Le capitali del Golfo denunciano gli scioperi iraniani

Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 riporta un’ondata di indignazione a seguito del fuoco iraniano sul Bahrain e sul Kuwait. Le autorità del Kuwait riferiscono che hanno intercettato due missili balistici senza danni o perdite. Bahrein riporta danni di proprietà in un edificio residenziale a Muharraq. Il Consiglio di cooperazione del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Egitto, Giordania e la Lega Araba condannano gli attacchi. Il vocabolario usato è quello della sovranità. Gli Stati arabi denunciano una violazione del diritto internazionale e un rischio per la sicurezza regionale. Questa reazione isola diplomaticamente Teheran, come l’Iran cerca di presentare la sua gestione di Hormuz come diritto strategico.

Al Bina Egli afferma che qualsiasi intervento esterno nella gestione di Hormuz complica la situazione e ritarda la riapertura completa dello Stretto. Esso chiede alle altre parti di non rimuovere il memorandum concordato dal suo quadro. La sua controparte irachena, Fouad Hussein, propone un incontro tra i paesi del Golfo, l’Iran e l’Iraq per affrontare la sicurezza regionale e i legami economici. Baghdad cerca così di evitare un prolungamento della crisi. L’Iraq parla come paese confinante dell’Iran, come stato arabo e come attore esposto agli shock militari.

Gaza affonda in una crisi umanitaria e diplomatica

Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 riferisce la continuazione degli attacchi israeliani contro Gaza, nonostante un quadro di cessate il fuoco. Il giornale riporta tre palestinesi uccisi in 24 ore. Si riferisce anche a sparatorie, bombardamenti di artiglieria e operazioni di distruzione in aree ad est della città di Gaza. La situazione medica rimane bloccata. Israele annulla la partenza di un nuovo gruppo di pazienti da trattare all’estero. Il Ministero dello Sviluppo Sociale avverte, parallelamente, il peggioramento della catastrofe umanitaria e sanitaria con l’arrivo dell’estate. La crisi non è quindi solo militare. Colpisce l’accesso alla cura, all’acqua, al calore, al riparo e alla sopravvivenza quotidiana.

Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 riferisce che le fazioni di Gaza si stanno muovendo verso il rifiuto parziale dei cambiamenti proposti da Nikolai Mladenov, rappresentante del Consiglio della Pace. Le fonti vicine al file indicano che la risposta prevista al Cairo sarà negativa su diversi punti, senza rifiutare l’intero testo. Quella ombra conta. Le fazioni non chiudono completamente la porta. Ma essi ritengono che gli emendamenti siano sfavorevoli. Lo stesso giornale afferma che i mediatori stessi non sono soddisfatti della nuova versione. La negoziazione ritorna quindi al punto di partenza. Gli attori stanno ancora parlando di un cessate il fuoco, ma il terreno produce nuove vittime. Il calendario diplomatico appare tardi sull’emergenza umanitaria.

La Siria rimane esposta alle operazioni israeliane

Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 riferisce una nuova operazione israeliana nel sud della Siria. L’esercito israeliano sostiene di aver ucciso due uomini armati nell’area del Quneitra. Lei descrive l’area come uno spazio di sicurezza difensivo. Le fonti locali riportano le riprese nella zona di Hader nella parte settentrionale della provincia. Damasco considera questi movimenti come violazioni dell’accordo di disimpegno del 1974 e della sovranità siriana. Questo episodio mostra che il confine siriano meridionale rimane instabile, nonostante il declino di diversi fronti. Israele giustifica le sue incursioni impedendo le minacce. La Siria li considera come un attacco diretto al suo territorio.

Questa sequenza siriana fa parte di un ambiente più ampio. Tensioni intorno Libano, Gaza, Hormuz e Siria si nutrono insieme. Gli stessi poteri ritornano in ogni fascicolo. Gli Stati Uniti stanno cercando di contenere l’Iran. Israele moltiplica le logiche della zona di sicurezza. L’Iran cerca di impedire l’isolamento dei suoi alleati. I paesi arabi vogliono evitare una guerra regionale aperta. La Siria, in questo contesto, rimane uno spazio vulnerabile. Esso subisce operazioni militari mentre manca leve diplomatiche reali per fermarli. Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 dà a questo evento un posto secondario, ma fa luce sulla continuità degli scioperi israeliani fuori Gaza e Libano.

Baghdad lancia una spettacolare campagna anti-corruzione

Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 riferisce una vasta campagna di arresti in Iraq. Le forze speciali irachene stanno conducendo operazioni all’alba a Baghdad, anche nella zona verde, ma anche nei quartieri ricchi e in diverse province. L’agenzia ufficiale irachena riferisce che 47 persone sono arrestate. Essi includono deputati, funzionari, ex funzionari eletti e cifre relative alla corruzione amministrativa e finanziaria. Il giornale cita anche la distribuzione di forze armate e antiterroristiche intorno alla zona verde. Questa stadiazione dà all’operazione un forte peso politico. Il potere vuole dimostrare che colpisce in cima.

Al Arabi Al Jadid del 29 giugno 2026 legge questa campagna con più distanza. Il giornale nota che risponde ad una vecchia domanda sulla strada irachena, ma che ha anche una dimensione politica. Ha fatto riferimento al ruolo della nuova squadra governativa di Ali Al Zaydi, alle aspettative americane e al desiderio di ridurre le reti legate all’ex governo di Mohammed Shia Al Sudani. Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 ricorda che la corruzione rimane una delle sfide più grandi dell’Iraq dal 2003, con bassi livelli di indicatori di trasparenza. La questione è quindi se questa operazione salirà a prove credibili, o se rimarrà una dimostrazione di forza.

Il Sudan sfida la lettura americana della guerra

Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 riferisce che il governo sudanese rifiuta la presentazione fatta da Massad Boulos, un inviato americano per gli affari africani, prima del Consiglio di Sicurezza. Khartoum considera questa presentazione non corretta. Le autorità sudanesi affermano di non rifiutare il piano americano per una tregua. Hanno detto di aver inviato una risposta e commenti dettagliati. Quindi il file è bloccato in una battaglia di narrazioni. Washington parla di un rifiuto sudanese. Khartoum parla di un testo discusso. Questa divergenza complica lo sforzo di mediazione. Inoltre dimostra che la guerra sudanese non è più confinata al campo di battaglia. Viene utilizzato nel Consiglio di sicurezza, nei capitali regionali e nel modo in cui nominare le responsabilità.

La crisi sudanese rimane meno visibile di Hormuz o Gaza nelle fonti del 29 giugno 2026, ma rimane pesante. Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 si riferisce anche alle accuse sudanesi contro Israele nel conflitto. Questo punto aggiunge un elemento regionale sensibile. Esso riflette il grado di sospetto che circonda le interferenze straniere. Il Sudan cerca di difendere la sua versione prima dei forum internazionali. Gli Stati Uniti stanno cercando di spingere un quadro di tregua. In mezzo, i civili rimangono catturati in una lunga, frammentata e difficile da inquadrare guerra.

Egitto ed Europa che affrontano crisi interne visibili

Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 dedica anche un soggetto a incidenti ferroviari in Egitto. Il giornale osserva che gli incidenti continuano nonostante le enormi spese sostenute dai trasporti e dai grandi progetti infrastrutturali. Cita il derailment di quattro auto di un treno Cairo-Alexandria a Kafr Al Zayat. Ha anche ricordato la collisione tra una macchina e un treno nella provincia di Suez, che ha ucciso otto persone due settimane prima. Lo stesso articolo mette questi incidenti in una serie iniziata con il fuoco alla stazione centrale del Cairo nel 2019, e poi segnato dai drammi di Sohag e Toukh. Il soggetto va oltre il fatto. Esso mette in discussione l’efficacia della spesa pubblica e la sicurezza dei servizi di base.

Gli effetti dell’onda di calore in Europa sono riportati anche da Al Liwa il 29 giugno 2026. Il giornale riporta trecentoventisette morti in Spagna e una pesante pressione sugli aiuti in Francia. Gli ospedali pubblici di Parigi riferiscono un significativo aumento delle chiamate e la presenza eccezionale alle emergenze. L’articolo menziona anche i dipartimenti francesi disposti su allarme rosso e chiamate in Germania per adattare le città agli effetti del calore. Questa informazione estende la sezione internazionale ad un altro tipo di crisi. Non e’ militare. Non e’ diplomatica. Ma dimostra che gli Stati sono anche giudicati sulla loro capacità di proteggere le persone dai rischi climatici e sanitari.

Economia: riforma bancaria, ritorno del Golfo e ricostruzione in condizioni politiche

Le banche rimangono il test centrale del rapporto FMI

Nida Beh Al Watan del 29 giugno 2026 pone il file bancario in prima linea della sua pagina economica. Il giornale ha chiesto circa gli emendamenti presumibilmente respinti alla legge della Banca e se i deputati sarebbero conformi al parere del Fondo monetario internazionale. Il dibattito economico libanese non riguarda solo le cifre. Si concentra prima sulla credibilità dello stato. Il settore bancario rimane il nucleo della crisi. I depositi, le perdite, la ristrutturazione e la responsabilità degli attori pubblici e privati continuano a bloccare qualsiasi accordo solido con il FMI. Il Parlamento si trova quindi di fronte ad una scelta pesante. Può adottare una logica di compromesso interna, che aiuta banche e grandi depositanti. Può anche cercare di soddisfare le condizioni internazionali, a rischio di aprire un conflitto sociale e politico sulla distribuzione delle perdite. In entrambi i casi, l’economia rimane sospesa da una legge che deve dire chi paga, che protegge i piccoli depositanti e che assume errori passati.

Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 amplia questa lettura. Il giornale cita un funzionario finanziario che i due percorsi, politici ed economici, sono ora collegati. L’obiettivo del monopolio delle armi dello Stato è legato all’obiettivo di ripristinare la legalità delle attività finanziarie e commerciali. Questo approccio dà al FMI un ruolo di primo piano. Secondo la stessa fonte, la chiara conformità con i requisiti internazionali deve consentire la mobilitazione del supporto esterno, emergere dalla guerra come priorità immediata, e poi entrare in una fase di recupero. Il giornale aggiunge che questa traiettoria deve anche aiutare il Libano ad emergere dal profondo deterioramento delle sue classifiche sovrane e finanziarie. Pertanto, la riforma bancaria non può più essere trattata come un dossier tecnico isolato. Diventa una condizione per un ritorno al credito, aiuto e investimenti.

La Banca del Libano cerca di riconquistare la trasparenza

Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 riferisce anche che la Banca del Libano, sotto l’autorità di Karim Suaid, ha lanciato un audit con i Ministeri delle Finanze e della Giustizia affidati ad Alvarez & Marsal. La portata non è limitata agli importi versati dalla banca centrale per finanziare i vecchi programmi di sostegno. Esso copre anche i pagamenti effettuati fino alla fine del 2023, gli importi trasferiti alle banche da trasferimenti internazionali e pagamenti effettuati a nome dello Stato. Il giornale afferma che la Banca del Libano collabora con le autorità giudiziarie e fornisce loro le informazioni e le analisi finanziarie che la legge permette di comunicare. E’ importante. Essa dà alla riforma una componente giudiziaria. Non è più solo questione di correggere i bilanci. Si tratta anche di trovare i canali di decisione, pagamento e trasferimento.

Questo approccio può servire a due scopi. Può prima rispondere alle richieste di trasparenza dall’inizio della crisi. Può quindi preparare un terreno più forte per la discussione con il FMI. Ma il suo effetto dipenderà dal futuro. Un audit senza un uso giurisdizionale chiaro può diventare un altro documento. Al contrario, un controllo di follow-up può aiutare a distinguere le responsabilità dello Stato, della Banca del Libano, delle banche commerciali e dei responsabili politici. La difficoltà rimane la stessa. Il Libano deve produrre prove, non solo intenzioni. Deve anche evitare l’uso selettivo della trasparenza contro un campo. Il bisogno economico è semplice: ricostruire la fiducia. La strada politica rimane più pesante.

Il segnale saudita apre una finestra per gli esportatori

Al Jumhouria del 29 giugno 2026 dedica un argomento al sollevamento delle restrizioni saudite sui prodotti libanesi. Il giornale lo vede come un segnale economico e politico. Secondo l’analisi citata, questa decisione può far rivivere le esportazioni libanesi, che avevano perso il mercato saudita durante gli anni di rottura. Essa segna anche la volontà di Riyadh di riaprire un rapporto con lo Stato libanese e di sostenere un cammino di riforma. Il testo sottolinea la portata di tale misura per i produttori. Il ritorno al mercato saudita può aiutare i settori legali, portare valuta e ripristinare una parte della fiducia araba. Il giornale parla di una rara opportunità, ma insiste anche a una condizione: il Libano deve mostrare che sa controllare i suoi confini e combattere il contrabbando.

Al Joumhouria del 29 giugno 2026 va oltre collegando questa decisione all’economia reale. Il giornale spiega che sei anni di interruzione hanno pesato sui settori produttivi. Il sollevamento delle restrizioni può sostenere l’occupazione, aumentare la produzione, aumentare l’ingresso di valute legali e preparare un ritorno graduale dei turisti del Golfo. Turismo, alberghi e immobili sono menzionati come settori che possono beneficiare di un clima più favorevole. Ma l’articolo avverte che gli effetti non saranno immediate. Essi dipenderanno dalla capacità dello Stato di stabilizzare il paese, controllare la terra, gli attraversamenti aerei e marittimi, combattere la tratta e continuare le riforme. Quindi il messaggio e’ doppio. Il Golfo può riaprire una porta. Ma non finanzierà un’economia dove lo stato non controlla flussi o rischi.

La ricostruzione del Sud diventa una grande sfida finanziaria

Il dibattito economico è legato al ritorno del popolo del Sud. Il giornale interroga Hezbollah sull’alternativa concreta che propone se l’accordo quadro è respinto. La questione sollevata riguarda la liberazione delle aree occupate, il ritorno degli sfollati e l’avvio della ricostruzione. Questa questione dà una dimensione sociale alla questione economica. Il Sud non è solo un fronte. È una regione in cui le famiglie hanno perso case, redditi, terreni, negozi e punti di riferimento. Il finanziamento della ricostruzione non può essere basato su promesse vaghe. Richiede donatori, minima sicurezza, garanzie di lavoro e un’amministrazione in grado di gestire i fondi.

Ad Diyar del 29 giugno 2026 insiste sulla scala del progetto. Il giornale evoca una ricostruzione del Sud che potrebbe richiedere fino a venti miliardi di dollari, nel contesto di massiccia distruzione e dislocamento prolungato. Questa stima, anche se rientra in un quadro editoriale, dà un’idea della grandezza del problema. Il Libano non ha ora i mezzi di bilancio di tale operazione. Essa dovrà quindi basarsi su una combinazione di aiuti arabi, sostegno occidentale, finanziamento internazionale e contributi privati. Queste risorse non verranno senza un quadro politico. I donatori esigeranno un’autorità pubblica identificabile, meccanismi di controllo e sicurezza che preveda la ricorrenza della distruzione.

L’aiuto esterno dipende dalla stabilità e dal ruolo dell’esercito

Al Joumhouria del 29 giugno 2026 presenta l’accordo quadro come una possibile porta d’accesso ai programmi di aiuto e di investimento. Il giornale afferma che i paesi del Golfo considerano la stabilità come un presupposto per un impegno economico a lungo termine. Ha aggiunto che le istituzioni ufficiali devono essere in grado di gestire la sicurezza e l’economia lontano dal doppio processo decisionale. Questa frase illumina la questione libanese. I fondi non saranno necessari solo. Saranno legati alla capacità dello stato di decidere. In questa lettura, l’esercito diventa un’istituzione economica indiretta. La sua distribuzione può spianare la strada per aiutare. Il suo fallimento può bloccare i finanziamenti.

Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 descrive anche il legame tra sicurezza, economia e supporto esterno. Il giornale riferisce che le autorità dovranno soddisfare i requisiti internazionali per mobilitare il sostegno esterno. Questo requisito riguarda il FMI, ma anche gli investitori, gli Stati del Golfo e i partner occidentali. Il Libano deve quindi agire contemporaneamente su diversi fronti. Deve riformare le banche. Deve chiarire le perdite. Deve controllare i flussi finanziari. Deve sostenere l’esercito. Deve ricostruire il Sud. Soprattutto, deve dimostrare che le decisioni pubbliche non saranno rovesciate da un rapporto di potere armato o da un compromesso opaco. Questo accumulo rende lenta l’uscita della crisi. Ma dimostra anche perché il dossier economico non può più essere separato dal dossier istituzionale.

Le finanze pubbliche cercano entrate mirate

Al Akhbar del 29 giugno 2026 si occupa di un altro aspetto dell’economia pubblica con il dibattito sui costi di gestione dei rifiuti. Il giornale riferisce che i ministeri dell’ambiente, delle finanze e dell’economia hanno rilasciato una dichiarazione per rispondere alle critiche. Secondo questa spiegazione, il decreto non crea una nuova tassa progettata per aumentare le entrate del governo generale. Essa attua l’atto n. 38 del 2026 e mira a finanziare la gestione sostenibile dei rifiuti solidi. I fondi raccolti non devono entrare nel Fondo di Entrate Consolidato. Essi dovrebbero essere riservati per la gestione integrata dei rifiuti, la selezione, il trattamento, il riciclaggio e l’infrastruttura di stoccaggio della salute.

Questo dibattito mostra una tensione classica in un’economia esausta. Lo Stato ha bisogno di entrate per finanziare i servizi. Le famiglie e le imprese sono già sotto pressione. Ogni nuovo contributo viene quindi ricevuto come onere. Il governo sta cercando di difendere una logica di allocazione. Dice che i soldi andranno a un servizio specifico. Ma la fiducia rimane debole. Per tale meccanismo di lavoro, richiede conti pubblici leggibili, contratti trasparenti e risultati visibili. La gestione dei rifiuti è anche un test economico. Essa colpisce i comuni, le imprese, la sanità pubblica, il turismo e l’immagine del paese. Può diventare una riforma utile. Può anche essere visto come un campione in più se il servizio non cambia.

Hormuz, mercati del Golfo e rischio di valuta

Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 riferisce che i mercati azionari del Golfo si sono chiusi in ordine disperso dopo l’escalation militare tra gli Stati Uniti e l’Iran. Il giornale riporta che gli attacchi iraniani alle basi americane in Kuwait e Bahrain hanno scosso la fiducia degli investitori. Lo stesso file si riferisce alla partenza di una società CMA CGM di Hormuz Strait in un ambiente che è considerato complesso e richiede una vigilanza costante. Per il Libano, questo contesto conta. Qualsiasi aumento costante delle tensioni nel Golfo può influenzare i costi di trasporto, l’energia, i trasferimenti e il turismo regionale.

Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 riporta, in parallelo, la chiamata tra Mohammed bin Salman e Emmanuel Macron sulla libertà di navigazione e riduzione dell’arrampicata. Il giornale evidenzia anche i rapporti energetici tra Riyadh e Tokyo, con un interesse giapponese per la stabilità del mercato petrolifero mondiale. Questo contesto ricorda che il Libano si sta sviluppando in un’economia regionale altamente sensibile alle rotte marittime, al petrolio e alla fiducia politica. Se il Golfo si stabilizza, la finestra aperta alle esportazioni libanesi, il turismo e gli investimenti possono espandersi. Se Hormuz rimane una zona di confronto, le priorità regionali si muoveranno verso la sicurezza energetica, e il Libano rischia di diventare nuovamente un problema secondario.

Giustizia: corruzione irachena, detenzione senza processo e giudiziarizzazione dei conflitti regionali

Baghdad trasforma l’anticorruzione in un’operazione di forza

Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 presenta la campagna di arresti in Iraq come una recente sequenza giudiziaria e di sicurezza senza precedenti. Il giornale riporta che i carri armati e i veicoli blindati circondavano la zona verde di Baghdad, mentre le forze congiunte razziavano case e ville. Le operazioni miravano a politici, parlamentari, imprenditori e personalità legate alla corruzione e all’abuso di influenza. Le autorità irachene sostengono che gli arresti sono stati condotti sulla base di mandati giudiziari. La Commissione federale per l’integrità assicura inoltre che tutte le procedure siano state eseguite in conformità con la legge. Questa precisione è importante. Cerca di evitare che l’operazione venga letta come una purga politica. Ma la distribuzione militare, la chiusura dell’accesso e la presenza di forze antiterroristiche danno al caso una portata che va oltre la procedura ordinaria. La giustizia appare qui con i suoi giudici, mandati e indagini. Ma avanza sotto scorta pesante, in uno spazio di potere dove i sospetti appartengono ai cerchi più protetti dello stato.

Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 riferisce che le operazioni hanno portato all’arresto di 47 persone, tra cui deputati e funzionari, su sospetto di corruzione amministrativa e finanziaria. Il giornale nota che l’operazione si è svolta all’alba, nella zona verde, ma anche nelle zone ricche di Baghdad. La messa in scena conta tanto quanto i nomi. Significa che lo stato vuole dimostrare che nessun posto è fuori portata. Questa immagine risponde a un’antica rabbia popolare. Da anni, la corruzione in Iraq è stata vista come una delle cause dell’indebolimento dei servizi pubblici, dell’esilio dei giovani e della perdita di fiducia nelle istituzioni. Eppure la forza dell’operazione crea un’altra domanda. Può la giustizia rimanere indipendente quando la sua azione diventa un evento di sicurezza nazionale? La risposta dipenderà meno dal numero di arresti che dal follow-up. Le indagini dovranno produrre prove, le prove dovranno essere pubbliche e le attività dovranno essere recuperate secondo la legge.

La confessione di Adnan Al Jumaili apre una catena di file

Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 collega la campagna con il precedente arresto di Adnan Al Jumaili, ex funzionario del settore petrolifero senior. Il giornale riporta che i mandati sono stati attivati sulla base delle sue dichiarazioni e delle prove investigative. Le fonti citate dal quotidiano parlano di una forza congiunta di servizi antiterrorismo, militare e di integrità. Questa combinazione dà al caso una dimensione sensibile. Il settore petrolifero rimane il centro finanziario dello stato iracheno. Mentre i sospetti riguardano mercati, post, contratti e canali diversione, la giustizia non si occupa solo di incidenti isolati. Colpisce il modo in cui opera l’affitto pubblico. Lo stesso giornale riporta che le somme sequestrate nell’indagine Al Jumaili raggiunsero dieci milioni di dollari e trentadue miliardi di dinari iracheni, dopo la scoperta di importi aggiuntivi e il fallimento di un tentativo di fuga fondi.

Al Arabi Al Jadid del 29 giugno 2026 fornisce un elenco più preciso delle persone interessate. Il giornale cita Muthanna Al Samarrai, Bahaa Al Nouri, Mohammad Al Karbouli, Alia Nassif, Mohammad Jamil Al Mayahi, Hassan Al Khafaji, Abdel Rahman Al Loueizi, Mudhar Al Karawi, Hind Al Abbasi, Mohammad Farman Al Joubori, Bushrahim Al Qaisi Al Qaisi, Mohammad Egli affermò che gli arresti erano basati sulle dichiarazioni di Adnan Al Jumaili, che erano stati arrestati dall’inizio del giugno 2026. Questo accumulo di nomi crea uno shock politico. Mostra che il caso colpisce diverse correnti e diversi livelli di potenza. Così può diventare un punto di svolta. Ma può anche diventare un campo di vendetta. La giustizia dovrà dimostrare che non sceglie i suoi obiettivi secondo l’equilibrio del momento. Il rischio è tanto maggiore perché diverse figure appartengono a vecchie reti legate ai precedenti governi e alle attuali rivalità.

La questione decisiva rimane quella delle prove

Al Arabi Al Jadid del 29 giugno 2026 sottolinea che il successo dell’operazione non sarà misurato dal numero di persone arrestate. Sarà misurata dalla capacità di giustizia di raggiungere coloro che sono responsabili, restituire i fondi deviati e prendere decisioni basate su prove. Il documento cita analisi che vedono l’operazione come punto di svolta politico, anche alimentato dalla pressione americana. Questa lettura introduce una difficoltà. La lotta contro la corruzione è popolare. Può anche diventare uno strumento per riorganizzare il potere. Se i giudici lavorano sotto pressione, l’effetto sarà fragile. Se le indagini resistono all’intervento, l’operazione può aprire una nuova fase. Quindi la sfida non è fermarsi rapidamente. È per giudicare bene.

Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 ricorda che la corruzione è rimasta una delle sfide principali dell’Iraq dal 2003. Il paese è basso negli indicatori di trasparenza internazionali. Il governo di Ali Al Zaydi dice che vuole rendere questa una priorità. L’ex primo ministro Haider Al Abadi, da parte sua, chiede una lotta globale, duratura e non politica. Questa risposta fornisce un quadro utile. Una campagna di successo deve andare oltre lo spettacolo legale. Essa deve stabilire norme stabili in materia di appalti pubblici, nomine, contratti petroliferi, proprietà sequestrata e controllo parlamentare. Senza questo, gli arresti possono calmare la strada per alcuni giorni. Non cambiano l’ordine profondo dell’impunità.

La detenzione amministrativa di Samah Hajjawi espone giustizia senza accusa pubblica

Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 riferisce che le autorità israeliane hanno esteso per la terza volta la detenzione amministrativa di Samah Bilal Abdel Rahman Hajjawi, una 27enne palestinese di Qalqilya. L’estensione copre altri sei mesi e la tiene in prigione fino al 29 settembre 2026. Il giornale ricorda che la detenzione amministrativa è una prigionia senza accusa pubblica o processo, basata su un registro segreto a cui né il detenuto né il suo avvocato hanno accesso. Questo punto è centrale per una sezione di giustizia. Non e’ solo una decisione di prigione. Questo è un regime in cui l’autorità di sicurezza sostituisce l’accusa. Il detenuto deve sfidare le prove che lui o lei non sa. Il diritto di difesa diventa molto limitato.

Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 aggiunge che Samah Hajjawi era già stato imprigionato per la prima volta per sette mesi e mezzo, e una seconda volta per tre mesi e mezzo. Fu rilasciata il 19 gennaio 2025 nella prima fase di uno scambio di prigionieri legati al cessate il fuoco a Gaza. Successivamente è stata arrestata nuovamente il 1o aprile 2025, meno di tre mesi dopo il suo rilascio, e poi tornò alla detenzione amministrativa. Il suo ricorso contro l’estensione è stato respinto da un tribunale israeliano. Lo stesso articolo riporta che è stata spostata tra diversi luoghi di detenzione, tra cui Damon, Jalameh e Sharon, senza essere interrogata. L’autorità carceraria palestinese descrive questi trasferimenti arbitrari.

Le condizioni di detenzione diventano un problema dei diritti umani

Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 riferisce che Samah Hajjawi sostiene di essere stato arrestato dopo una ricerca della casa di famiglia. Dice anche di essere stata sottoposta a maltrattamenti, insulti e ricerche umilianti sulla prigione di Sharon. Ha inoltre riferito che le violazioni contro i prigionieri continuarono nella prigione di Damon. Questi elementi spostano il caso dal procedimento alle condizioni di detenzione. Il problema non è più solo perché una persona è trattenuta senza un’accusa. E ‘anche importante sapere come viene trattata una volta che è posizionata sotto la supervisione della prigione. Il giornale aggiunge che quasi il 49 per cento dei prigionieri palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane sarebbe tenuto senza accusa, sia sotto lo status di combattenti illegali o sotto la detenzione amministrativa. Questi dati danno al caso Hajjawi una portata collettiva.

Lo stesso caso mostra che anche la giustizia è coinvolta nella crisi di Gaza. Al Quds Al Arabi del 29 giugno 2026 riferisce che Israele ha annullato la partenza di un nuovo gruppo di pazienti da Gaza che dovevano essere trattati all’estero. Il giornale riporta inoltre che una parte significativa dell’apparato dialisi si è fermata al complesso medico Al Shifa a causa della mancanza di materiale necessario per il suo funzionamento. Questi fatti sono principalmente umanitari. Ma implicano anche la responsabilità legale di un potere che controlla movimenti, accessi e autorizzazioni. Quando un malato non può lasciare e quando un servizio vitale è bloccato, il problema della protezione dei civili si unisce a quello della legge.

In Yemen e in Iran, la giustizia diventa un linguaggio di guerra

Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 riferisce che gli Houthis stanno espandendo la loro economia di prelievo e controllo dei beni pubblici. Il giornale descrive nuove tasse imposte agli agricoltori e ai proprietari che possono beneficiare di permessi ambientali. Ha anche fatto riferimento alla trasformazione di aree sotto istituzioni pubbliche e militari in progetti commerciali gestiti da parenti dei leader del movimento. In questo caso, la questione legale è quella della proprietà pubblica, dell’abuso di autorità e della cattura delle risorse. Gli abitanti parlano di accuse imposte dalla forza. Le fonti economiche citate vedono questo come un aumento del finanziamento del potere di fatto. Il diritto è quindi assente come protezione, ma presente come mancanza. La proprietà pubblica non è più garantita da un’autorità neutrale. Essi diventano beni ridistribuiti secondo il potere politico.

Al Sharq Al Awsat del 29 giugno 2026 riporta infine che le autorità iraniane vogliono giudiziarizzare gli attacchi americani e israeliani contro l’Iran. Il giornale cita appelli per l’accusa dei responsabili di questi scioperi davanti ai tribunali nazionali e internazionali. I danni fisici, psicologici, materiali e morali subiti dagli iraniani sono presentati come documenti giudiziari costitutivi. Gli attacchi ai centri sanitari e di servizio e la morte dei civili sono menzionati come possibili elementi di reclami. Questo approccio mostra come la giustizia diventa un altro fronte di conflitto. È usato per costruire la storia di una vittima, cercare riparo e impostare le responsabilità. Può produrre file. Ma la sua efficacia dipenderà dall’accesso alle prove, dalla giurisdizione dei tribunali e dalla capacità di superare la semplice logica della propaganda.

Società: rendimenti precari, abitazioni fragili e vita civile sotto pressione

Il sud tra ritorno atteso e ricostruzione impossibile senza garanzie

Ad Diyar del 29 giugno 2026 descrive la questione sociale più importante del momento attraverso la luce dello spostamento dal sud. Il giornale afferma che è importante non dimenticare più di un milione di persone che sono lontane dai loro villaggi e città, che vivono in tende o scuole, con bisogni alimentari e vitali che rimangono aperti. Egli aggiunge che il progetto di ricostruzione potrebbe raggiungere venti miliardi di dollari, come la distruzione è paragonata, nel suo editoriale, a quella di una guerra su larga scala. Questa stima porta la crisi meridionale in un’altra scala. Non è più solo un dossier militare o una negoziazione di aree di prova. Queste sono case perdute, scuole interrotte, negozi fermati, fattorie abbandonate e famiglie in attesa di sapere se il ritorno sarà possibile prima della prossima caduta, la prossima stagione o la prossima ondata fredda. La stessa fonte ricorda anche la questione dei prigionieri detenuti da Israele. Questo punto aggiunge un peso umano al file. Le famiglie sfollate non chiedono solo carte e garanzie. Chiedono una risposta ai vivi, ai morti, ai prigionieri e alle case.

Al Liwa Il giornale ritiene che il rifiuto politico di negoziare non possa essere completo senza una proposta pratica per gli abitanti del Sud. Ha chiesto come le aree occupate rimanenti sarebbero state liberate, come gli sfollati sarebbero tornati, da dove provenivano i fondi di ricostruzione e come evitare ulteriori distruzioni. Lo stesso testo sottolinea la necessità di un reale sostegno arabo e internazionale, non limitato alle dichiarazioni. Sottolinea che l’esercito libanese non può assumersi la sola responsabilità per il dispiegamento e la sicurezza in una vasta area e distrutta senza mezzi militari, logistici e finanziari. Così, la società civile nel sud è sospesa su tre condizioni. Ci serve un ritiro israeliano verificabile. È necessario un rapido sostegno finanziario. Richiede anche un’autorità pubblica in grado di gestire gli aiuti senza trasformare la ricostruzione in un nuovo spazio di clientela o rivalità.

Frun, Zawtar Al Gharbiya e i villaggi addolorati

Al Liwa Il giornale descrive una strada che gradualmente diventa un incrocio dei danni. Dopo Bourj Rahhal, Deir Qanoun Al Nahr, Maaroub e Srifa, si riferisce a case distrutte su entrambi i lati della strada, edifici rasi, e poi negozi e case cadute in Al Ghandouriya. L’articolo riporta anche i residenti che organizzano rituali legati ad Ashura, con acqua, caffè, pasti e segni di lutto. Questa scena riassume una società che non lascia i suoi rituali, anche quando lo spazio che li trasporta è rotto. I villaggi non sono solo punti su una mappa militare. Sono reti di famiglie, cimiteri, moschee, piccoli commerci e souvenir. Quando una casa cade, non è solo proprietà privata che scompare. È spesso un archivio familiare, un quartiere e una prova di appartenenza.

La polemica su Frun rafforza questa tensione. Al Liwa, del 29 giugno 2026, riferisce che il comune e gli abitanti rifiutano l’idea di integrare la città in una zona di prova perché non è occupata ed è al di fuori della linea gialla. Il giornale aggiunge che Frun è abitato da alcune famiglie che sono tornate alle case che hanno tenuto. Osserva anche l’assenza di forze israeliane e di elementi armati nella località. Il dibattito sociale nasce proprio da questo divario. Per le carte di trading, Frun può diventare parte di un dispositivo di sicurezza. Per gli abitanti, rimane un villaggio ferito che cerca di mantenere una presenza minima. La domanda posta dal giornale, sulla scelta di Frun e Zawtar Al Gharbiya, riflette così una preoccupazione più ampia. I villaggi hanno paura di essere trattati come aree tecniche, come stanno già sperimentando una crisi di alloggi, lutto e ritorno.

I sobborghi meridionali occupano le rovine

Al Joumhouria del 29 giugno 2026 dedica un rapporto alla periferia meridionale di Beirut, dove la vita riprende in mezzo alle macerie. Il giornale descrive il ritorno delle confetture di traffico, i panifici che escono di nuovo dal pane, i caffè pieni di clienti che guardano partite di Coppa del Mondo, i venditori di frutta che immagazzinano le loro bancarelle e le moto che si distinguono tra le auto. Questa apparente normalità non nasconde danni. Lo stesso rapporto riporta che le pile di macerie rimangono tra gli edifici rotti e aperti sul cielo. Egli spiega che le famiglie sono fuggite nel bel mezzo della notte, al momento del pasto che precede il digiuno di Ramadan, al lungomare, altri quartieri, altre città o case dei parenti. Il ritorno, in questo contesto, non è una fine di crisi. E’ un modo per tornare in un quartiere i cui punti di riferimento sono ancora rotti.

Lo stesso rapporto di Al Joumhouria del 29 giugno 2026 mostra che il risveglio della vita è legato alla memoria religiosa e comunitaria. Per dieci notti, i residenti si riuniscono nelle piazze del quartiere per pregare, cantare, ascoltare i discorsi e distribuire acqua fredda, caffè e pasti. Un residente, Ali Al Alawieh, dice che la commemorazione di Achoura insegna a non avere paura, pur riconoscendo che l’edizione di quest’anno porta molta tristezza. Tuttavia, il giornale afferma che non tutti sono tornati. Molti rimangono spostati perché le loro case sono danneggiate. Gli anziani preferiscono stare lontano, in modo da non ripetere il ciclo di valigie, volo e ritorno. Questa frase dice stanchezza sociale. Lo spostamento non è più un episodio. Diventa una ripetizione che utilizza corpi, legami e fiducia.

Alloggio, affitti vecchi e costruzioni non autorizzate

Al Akhbar del 29 giugno 2026 affronta un’altra crisi sociale, meno spettacolare delle distruzioni del Sud, ma pesante per le famiglie: quella degli ex affitti residenziali. Il giornale riporta che i tribunali fanno numerose sentenze rilasciando questi affitti e ordinando agli inquilini di lasciare le loro case. Egli spiega che l’interpretazione adottata da una parte del tribunale stabilisce l’inizio del periodo di proroga legale alla legge del 2017, che porta alla conclusione che il periodo di nove anni si è concluso a febbraio. Secondo l’articolo, questo approccio si applica in un contesto di mancanza di politica di alloggio e rete di sicurezza sociale. Gli avvocati citati nel giornale ritengono che gli ex inquilini subiscano ingiustizie quando i tribunali applicano rigorosamente la legge, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali e umane del paese.

Al Akhbar del 29 giugno 2026 cita anche il presidente dell’autorità immobiliare libanese, Andira Al Zouhairi, secondo cui il numero di abitazioni affittate prima del 1992, stimato a circa 64mila, è caduto bruscamente. Il giornale riferisce che solo a Bourj Hammoud, più di 100 appartamenti sono stati svuotati, alcuni dei quali anche prima di determinate decisioni sono entrati in vigore. Questo caso colpisce una zona sensibile della società libanese. I proprietari invocano i loro diritti e la vecchia debolezza degli affitti. Gli inquilini invocano l’assenza di alternative, l’aumento dei prezzi e il timore di decommissione. Tra i due, lo stato rimane assente come attore di protezione. Una crisi giuridica sta quindi diventando una crisi di vecchiaia, povertà urbana e mobilità forzata. Può produrre una forma silenziosa di spostamento interno, questa volta senza bombardamento.

Ad Diyar del 29 giugno 2026 sottolinea, in parallelo, il relativo declino della costruzione non autorizzata ad Akkar negli ultimi due anni, grazie al più stretto controllo in diversi settori. Ma il giornale afferma che i comuni non hanno poteri sufficienti per prevenire direttamente i reati. Il loro ruolo è spesso limitato al monitoraggio e alla segnalazione, mentre la responsabilità per l’attuazione delle decisioni spetta alle autorità competenti e alle forze di sicurezza. L’articolo aggiunge che il lavoro stoppage si verifica spesso dopo l’inizio del cantiere e che la distruzione rimane limitata a piccole strutture. Questo caso rivela una debolezza nell’azione pubblica. La necessità di alloggi, la mancanza di pianificazione e il lento ritmo di attuazione amministrativa producono aree grigie. Essi alimentano poi conflitti tra residenti, comuni, proprietari e lo stato.

Amministrazione, diaspora e violenza invisibile

Ad Diyar del 29 giugno 2026 riferisce che il ministro degli interni Ahmad Al Hajjar ha lanciato un servizio di impronta digitale biometrica per i passaporti dell’ambasciata libanese in Kuwait, per la prima volta fuori dal paese. È stato accompagnato dal Direttore Generale della Sicurezza Hassan Choucair, dall’ambasciatore Ghadie Khoury e dai funzionari della sicurezza. Il Ministro presenta questa misura come un passo per modernizzare l’amministrazione e migliorare i servizi agli espatriati. Lo schema è destinato a consentire ai residenti all’estero di prendere misure, prendere le loro impronte digitali nel loro paese di residenza e trasmetterle elettronicamente al Libano. L’esperienza deve poi essere estesa ad altre ambasciate e consolati nel Golfo e altrove. Questa misura è sia sociale che amministrativa. Riduce il costo del viaggio. Mantiene un legame con la diaspora. Dà anche allo stato una rara immagine di servizio utile.

Al Joumhouria del 29 giugno 2026 apre finalmente un dossier sulla violenza domestica subita dagli uomini. Il giornale afferma che questo non è destinato a confrontare la sofferenza delle donne con quella degli uomini, né a minimizzare la violenza contro le donne. Piuttosto, ricorda che la violenza rimane un comportamento respinto, indipendentemente dall’identità della vittima o del colpevole. Secondo il testo, tale violenza spesso assume forme non fisiche: insulti ripetuti, devalorizzazione, mocking di ruolo, apparenza o abilità, domande costanti di decisioni e ricatto emotivo. L’articolo sottolinea anche che alcune immagini sociali impediscono agli uomini di dire il loro dolore o chiedere aiuto. Questo approccio amplia il dibattito sulla famiglia. Essa mostra che la protezione contro la violenza deve basarsi sull’atto, sui suoi effetti psicologici e sulle sue conseguenze sociali, non solo sul profilo atteso della vittima.