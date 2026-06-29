Accordo quadro: Berri respinge il testo

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, ha respinto lunedì l’accordo quadro concluso a Washington tra Libano e Israele sotto la sponsorizzazione americana. In un’intervista pubblicata da un quotidiano libanese, il leader del movimento Amal ha descritto questo testo come « tassi » e lo ha considerato « dieci volte peggiore dell’accordo del 17 maggio 1983 ». Ha anche dichiarato che l’accordo quadro « non sarà eseguito », mentre chiede ai suoi sostenitori di non andare giù per la strada.

Il tono usato da Nabih Berri segna una chiara rottura con la presentazione ufficiale del testo, difeso come passo verso un progressivo ritiro israeliano, un ritorno dell’esercito libanese al Sud e una stabilizzazione duratura del confine. Per il presidente della Camera, il documento firmato a Washington non protegge i diritti del Libano. A suo avviso, essa inverte l’ordine delle priorità ponendo le condizioni politiche e di sicurezza prima della richiesta di un completo ritiro israeliano.

La formula più forte riguarda il parallelo con il 17 maggio 1983. « Ten volte il 17 maggio piuttosto che questo accordo », ha detto, secondo i rapporti della stampa libanese. Questa frase si riferisce ad un simbolo pesante nella storia recente del paese. L’accordo del 17 maggio, concluso tra Libano e Israele dopo l’invasione israeliana del 1982, era stato contestato da gran parte della classe politica e della strada, prima di essere abrogato nel 1984. Prendendo questo riferimento, Nabih Berri inscrisse l’accordo quadro in una memoria nazionale di rifiuto, pressione esterna e frattura interna.

Nabih Berri parla di « tassi »

Nabih Berri non presenta l’accordo quadro come compromesso negoziato. Lo descrive come un testo dettato in Libano. Secondo la sua relazione, l’accordo firmato a Washington sarebbe costituito da « tassi » piuttosto che da impegni reciproci che garantiscono interessi libanesi. La scelta di questa parola non è neutrale. Ciò significa che il Presidente del Parlamento sfida sia il metodo che il contenuto. Egli suggerisce che Beirut avrebbe accettato un quadro progettato da altri sotto una forte pressione diplomatica.

Questa carica è rivolta principalmente alla sponsorizzazione americana. Washington presentò l’accordo come via di de-escalation dopo lunghi mesi di tensione nel sud del Libano. Ma il campo di Nabih Berri ritiene che il testo soddisfi principalmente i requisiti di sicurezza israeliani. La questione più sensibile è il disarmo di Hezbollah e il reinserimento dell’esercito libanese nelle cosiddette aree sperimentali. Per Ain al-Tinah, la priorità dovrebbe essere l’opposto: il ritiro totale di Israele, la cessazione delle violazioni, il rilascio dei prigionieri, il ritorno degli abitanti sfollati, e poi la discussione delle disposizioni di sicurezza.

Il Presidente del Parlamento ha anche sottolineato il rischio di perturbazioni interne. Ha avvertito contro qualsiasi mobilitazione di strada che potrebbe essere sfruttato. Secondo le parole riportate sabato, ha detto al libanese: « O mio popolo in Libano, tutto il Libano è discordia. Ha poi preso una formula tradizionale che chiama per stare lontano dalla fitna, senza offrire il latte o la schiena. Il messaggio è rivolto prima al proprio campo. Esso mira a incanalare la rabbia ed evitare il confronto tra il libanese.

Questo doppio registro è caratteristico della posizione di Nabih Berri. Egli rifiuta fermamente il testo, ma rifiuta di apparire come il grilletto per un confronto di strada. Ha parlato da una funzione istituzionale, quella del presidente della Camera, assumendo il suo ruolo di leader di un movimento sciita direttamente interessato al futuro del Sud. La sua linea è quindi quella di spostare la battaglia verso le istituzioni. Egli vuole sfidare l’accordo nel Consiglio dei ministri, in Parlamento e nel dibattito politico, senza spianare la strada al disordine di sicurezza.

Il 17 maggio precedente posto al centro del dibattito

Il confronto con l’accordo del 17 maggio dà a Nabih Berri una dimensione storica. Nel 1983, il Libano aveva firmato un testo con Israele, compreso il ritiro delle forze israeliane e le disposizioni di sicurezza. Il contesto era quello della post-invasione del 1982, con uno stato indebolito, istituzioni divise e una massiccia presenza militare straniera. L’accordo è stato rapidamente percepito dai suoi avversari come una normalizzazione imposta. La sua abrogazione nel marzo 1984 rimane una vittoria politica per loro.

Affermando che il nuovo accordo è « dieci volte peggio » di quello del 1983, Nabih Berri non è quindi limitato a un confronto retorica. Ha cercato di inserire il documento di Washington nella stessa categoria politica: quello di un accordo raggiunto sotto costrizione e respinto da una parte decisiva del paese. Questo riferimento può mobilitare una base popolare sensibile alla storia della resistenza al Sud. Può anche mettere pressione su funzionari che difendono l’accordo in nome del realismo diplomatico.

La forza di questo confronto è anche dovuta al ruolo personale di Nabih Berri. Il leader del movimento Amal fu uno degli attori del confronto politico contro l’accordo del 17 maggio. Conosce quindi il peso simbolico di questa data. Ricordandole, ha avvertito che il testo attuale potrebbe subire lo stesso destino se procedesse senza consenso nazionale. Esso suggerisce inoltre che l’adozione formale di un accordo non è sufficiente a garantire la sua attuazione, soprattutto quando le forze politiche sono in grado di influenzarlo sul terreno.

Questa memoria può, tuttavia, accentuare le fughe. Per i difensori dell’accordo quadro, il Libano non può più gestire il confine meridionale con gli strumenti della guerra civile e degli anni ’80. Essi ritengono che il paese abbia bisogno di un meccanismo di stabilizzazione, anche imperfetto, per consentire il ritorno dei suoi abitanti, rilanciare la ricostruzione ed evitare una nuova guerra. Per Nabih Berri, il pericolo è il contrario. Un testo percepito come un abbandono della sovranità potrebbe causare una crisi interna più grave rispetto allo status quo.

La battaglia della sequenza

Oltre alle parole, la controversia riguarda l’ordine delle fasi. Il documento presentato a Washington prevede un processo graduale. Israele si ritirava gradualmente dalle aree in cui le sue forze entrarono nel sud del Libano. L’esercito libanese è dispiegato in alcune aree. I gruppi armati non statali dovrebbero ritirare le loro armi e le loro posizioni. I meccanismi di verifica accompagneranno questa attuazione. I sostenitori del testo sostengono che questa architettura dà allo Stato libanese l’opportunità di riconquistare la propria autorità al confine.

Nabih Berri rifiuta questa logica. Secondo lui, trasforma il ritiro israeliano in un risultato condizionale, mentre dovrebbe essere un obbligo precedente. Esso ritiene che il Libano non debba accettare di negoziare sotto occupazione parziale, né deve subordinare il ritorno alla sovranità a una serie di requisiti di sicurezza. Questa posizione equivale a respingere il principio di uno scambio immediato tra disarmo progressivo e ritiro progressivo. In primo luogo, richiede una fine alla presenza e agli attacchi israeliani.

Il disaccordo è profondo, perché colpisce la definizione stessa della sovranità. Per i promotori dell’accordo, lo Stato libanese non può rivendicare pienamente la sua sovranità se non tiene sola la forza armata nel sud. Per Nabih Berri e i suoi alleati, la sovranità inizia con la partenza di Israele e la cessazione di qualsiasi violazione del territorio. Entrambe le letture usano le stesse parole, ma non collocano le priorità nello stesso luogo. L’accordo quadro diventa così un segno di un vecchio conflitto politico.

Il dibattito si concentra anche sulle aree sperimentali previste nel testo. Testerebbero il ritiro, la distribuzione dell’esercito e il controllo della sicurezza in aree limitate. Questo metodo è destinato ad essere pragmatico. Riduce il rischio di un crollo generale del processo. Ma preoccupa gli avversari, che lo vedono come un modo per tagliare il Sud in spazi condizionati, senza un calendario vincolante globale per Israele. Nabih Berri difende un approccio basato su un ritiro chiaro, completo e verificabile, prima di qualsiasi ulteriore discussione sostanziale.

La sfida istituzionale

Il rifiuto di Nabih Berri crea una difficoltà immediata per il governo. Il presidente del Parlamento ha detto che i ministri del movimento Amal non boicottavano una riunione del Consiglio dei ministri dedicata all’accordo. Parteciperanno ed esprimano la loro posizione. Questa precisazione mostra che il braccio sarà giocato nel quadro istituzionale. Si conferma anche che il campo Berri non vuole far avanzare il governo senza opposizione formale.

Il relatore ha dichiarato che l’accordo quadro « non passerà » e « non sarà eseguito ». Questa dichiarazione impegna direttamente il processo politico. Mentre il governo sostiene il testo, la sua attuazione richiede decisioni militari, amministrative e di bilancio. Esso richiede anche la cooperazione del Parlamento se le misure legislative o finanziarie diventano necessarie. Ora Nabih Berri ha una leva importante sull’agenda della Camera. Il suo rifiuto può quindi rallentare, bloccare o rinegoziare l’intero dispositivo.

Il dibattito potrebbe anche andare alla qualificazione giuridica del testo. È una semplice roadmap politica o un accordo internazionale che crea obblighi per lo Stato? La risposta influenzerà la procedura da seguire. Un testo sulle frontiere, il ruolo dell’esercito, l’astinenza israeliana e gli impegni di sicurezza non possono essere trattati come un comunicato ordinario. Diverse forze politiche dovrebbero cercare chiarimenti sul suo contenuto esatto, allegati, garanzie e calendario.

Questo requisito di trasparenza diventa centrale. Il contenuto del documento ha già dato luogo a letture contraddittorie. Alcuni lo vedono come un passo verso il ritorno dello Stato al Sud. Altri leggono una pericolosa mappa stradale, che potrebbe porre il Libano sotto sorveglianza esterna. In questo contesto, le formulazioni sono importanti. Anche i ritardi sono importanti. Il grado di impegno americano, la natura delle garanzie date a Beirut e gli obblighi imposti a Israele determineranno la capacità del governo di difendere il testo davanti al pubblico.

Esercito, punto di cristallizzazione

Nabih Berri reagì anche ai rapporti di un possibile attacco al comando dell’esercito. Le sue parole erano dirette: « Nessuno scherza su questa battuta, e nessuno gioca con l’esercito. Ha aggiunto che l’istituzione militare era una « linea rossa ». Questa sequenza mostra che l’accordo quadro non è limitato alle relazioni con Israele. Essa colpisce anche l’equilibrio interno delle istituzioni libanesi.

L’esercito occupa una posizione delicata. Si invita, nello scenario sostenuto dai promotori dell’accordo, a schierarsi in zone sensibili del Sud e a garantire la sicurezza. Ma le sue risorse rimangono limitate. Il suo ruolo dipende da un minimo consenso politico. Se sembra essere lo strumento di un piano respinto da una parte significativa del paese, può essere tradotto in un confronto che cerca precisamente di evitare. Nabih Berri sfrutta questa paura per ricordare che l’esercito non deve diventare il terreno per fissare i conti.

La menzione del comandante dell’esercito dà un ulteriore scopo al suo avvertimento. Significa che qualsiasi tentativo di spostare la crisi all’istituzione militare potrebbe provocare una forte reazione politica. Per il presidente della Camera, la stabilità dell’esercito rimane uno degli ultimi punti di sostegno dello Stato. Si rifiutò quindi di lasciarla indebolire mentre il paese entrò in una sequenza di tensioni diplomatiche e di sicurezza. Questa posizione può essere riecheggiata oltre il suo lato.

Il governo dovrà quindi proteggere l’esercito dall’eccessiva politicizzazione. Esso dovrebbe specificare le sue missioni, mezzi, regole di impegno e salvaguardie internazionali associate a qualsiasi ridistribuzione. Senza questi elementi, l’accordo quadro potrebbe mettere i soldati al centro delle aspettative contrastanti. Alcuni vorranno imporre un monopolio statale. Altri si rifiuteranno di sostituire una negoziazione completa sul ritiro e la sicurezza israeliani dal Sud.

Il canale americano-iraniano come unica via d’uscita

Nabih Berri ha anche identificato il quadro più realistico per raggiungere i risultati. Secondo lui, l’unica possibilità di combattere i diritti del Libano e costringere Israele a ritirarsi completamente sta nel canale negoziale americano-iraniano. Questa dichiarazione riflette una lettura regionale dell’equilibrio del potere. Per il presidente del Parlamento, la questione libanese non può essere isolata dai bilanci tra Washington, Teheran e Israele. Una negoziazione diretta tra Beirut e Israele, condotta in condizioni americane e israeliane, è probabile che prolungi l’occupazione.

Ciò equivale a riconoscere il peso del fattore iraniano nel caso libanese. Presuppone che il problema di Hezbollah, le sue armi e il suo ruolo nel Sud non possano essere risolti semplicemente da una decisione governativa. Esso afferma inoltre che il presidente della Camera non crede in un esito strettamente libanese-libanese nell’immediato futuro. Il Libano potrebbe esprimere le sue richieste, ma l’equilibrio del potere di Israele era, a suo avviso, più ampio.

Questa lettura irrita i sostenitori di un rigoroso ritorno della decisione all’interno delle istituzioni libanesi. Per loro, collegare il destino del Sud al canale americano-iraniano è quello di prolungare la dipendenza del paese dai poteri esterni. Essi ritengono che l’accordo quadro, nonostante le sue zone ombre, possa fornire un meccanismo nazionale sotto la supervisione internazionale. Il rifiuto di Berri apre così un altro dibattito: quello della reale capacità dello Stato libanese di decidere da solo su un accordo di sicurezza con Israele.

Il presidente del Parlamento non ha chiesto che qualsiasi contatto diplomatico venga interrotto. Piuttosto, ha respinto la forma attuale del processo. Le sue osservazioni suggeriscono che un altro quadro potrebbe essere accettabile se iniziasse con il ritiro israeliano, se garantisse i diritti libanesi e se evitasse di portare la maggior parte degli obblighi a Beirut. Questa ombra sarà importante nei prossimi giorni. Può essere utilizzato come gateway per una rinegoziazione. Può anche diventare un mezzo per mantenere il blocco rifiutando la carica di ostruzione.

Una crisi politica aperta nel sud come a Beirut

Il rifiuto di Nabih Berri è tanto più che la situazione del Sud rimane instabile. Gli abitanti di molte località sono in attesa di garanzie di sicurezza per tornare in modo sostenibile. La distruzione richiede finanziamenti sostanziali. I comuni sono risorse esigenti. Le famiglie sfollate vogliono risposte concrete. In questa realtà, il dibattito sull’accordo quadro non è solo uno scontro di slogan. Esso riguarda il calendario per il ritorno, la ricostruzione e il controllo efficace del territorio.

Il governo dovrà ora scegliere il suo ritmo. Un’accelerazione senza consenso potrebbe peggiorare la crisi politica. Un congelamento del processo indebolirebbe la credibilità di Beirut con gli sponsor dell’accordo. Una rinegoziazione potrebbe fornire spazio intermedio, ma richiederebbe concessioni americane e israeliane sulla sequenza di ritiro. Esso richiederebbe anche chiarificazione interna del ruolo di Hezbollah, l’autorità dell’esercito e le garanzie offerte agli abitanti del sud.

Nelle prossime ore, le posizioni degli altri blocchi parlamentari misurano l’entità dell’equilibrio del potere. Gli avversari di Hezbollah dovrebbero difendere l’accordo come un’opportunità per ripristinare l’autorità statale. Gli alleati di Nabih Berri dovrebbero sottolineare l’imposizione del testo e la priorità del ritiro israeliano. In mezzo, diversi funzionari cercheranno di preservare l’esercito ed evitare un’esplosione istituzionale. Il primo test verrà da una riunione del governo se l’accordo è all’ordine del giorno.