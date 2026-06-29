Libano: L’esercito catturato nel braccio politico

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Si stanno esercitando pressioni intorno al comando dell’esercito libanese, in un contesto segnato dalla firma dell’accordo quadro con Israele, le richieste internazionali di disarmo e tensioni persistenti nel sud del Libano. Il nome del generale Rodolphe Haykal, nominato comandante in capo dell’esercito il 13 marzo 2025, è ora associato a scenari di partenza, dimissioni o sostituzione. Nessuna decisione formale è stata annunciata. Ma le discussioni riportate in diversi circoli politici e mediatici portarono Nabih Berri a emettere un avvertimento diretto: « Non lasciate che nessuno scherzasse su questa battuta, e non lasciate che nessuno giochi con l’esercito »

L’esercito libanese al centro della pressione

Il soggetto è sensibile perché colpisce una delle poche istituzioni ancora percepite come in grado di mantenere un equilibrio nazionale minimo. Per diversi mesi, l’esercito è stato al centro di un’equazione difficile. Deve schierare le sue unità al Sud, attuare le decisioni del governo sul monopolio delle armi, cooperare con i meccanismi di monitoraggio del cessate il fuoco ed evitare il confronto interno. Allo stesso tempo, subisce le conseguenze di scioperi israeliani, risorse limitate e sempre più pressanti richieste esterne.

Secondo i media, nessun ordine ufficiale di licenziare il generale Haykal è stato inviato a Beirut. Le fonti, tuttavia, puntano alla insoddisfazione internazionale con il suo ritmo di azione e le sue riserve su una rapida operazione contro le armi di Hezbollah. I nomi dei potenziali successori sono già circolanti in alcuni ambienti, compresi quelli di due ufficiali senior presentati come possibili opzioni in caso di vacanza. Queste informazioni non sono state confermate dalle autorità libanesi. Tuttavia sono sufficienti per nutrire un clima di sospetto.

La pressione non viene da un singolo canale. Esso combina requisiti diplomatici, critiche parlamentari, segnali americani e dibattiti governativi interni. I leader occidentali vogliono vedere rapidi progressi nel disarmo dei gruppi armati non statali. I funzionari eletti libanesi accusano l’esercito di non effettuare le decisioni del potere civile con sufficiente fermezza. Altri, d’altra parte, credono che una sfida al comando militare in un periodo di guerra e tensioni di confine creerebbe una crisi pericolosa.

Per capire la portata del caso, è necessario tornare al ruolo assegnato al generale Haykal dal suo appuntamento. Il suo arrivo al capo dell’esercito seguì l’elezione di Joseph Aoun come presidente della Repubblica. L’istituzione militare ha poi ereditato un ruolo centrale nell’attuazione del cessate il fuoco concluso nell’autunno del 2024, seguito da discussioni sul controllo territoriale a sud del fiume Litani. Il comandante in capo era responsabile per l’implementazione dell’esercito, per il coordinamento con il Finul e per rispondere alle richieste del governo di autorità di stato esclusivo.

Rodolphe Haykal affronta una missione impossibile

Questa missione è stata complicata dall’intensificazione di scontri e dibattiti su Hezbollah. Il governo ha ribadito la necessità di limitare le armi alle istituzioni ufficiali. Ma l’applicazione di questa decisione rimane un soggetto esplosivo. Il comando militare sostiene che il problema non può essere affrontato solo con la forza. Crede che qualsiasi operazione poco preparata possa causare una frattura interna ed esporre l’esercito a rischi politici, religiosi e operativi. Questa cautela vale gravi critiche.

Il generale Haykal ha già difeso questa linea nelle sue dichiarazioni pubbliche. Ha detto che gli attacchi israeliani hanno ostacolato l’attuazione del piano militare. Ha anche sottolineato che il comando ha preso le sue decisioni secondo le complesse circostanze, con l’obiettivo di preservare il Libano, la sua unità e l’istituzione militare. Queste formulazioni sono state interpretate in due modi opposti. I suoi sostenitori lo vedono come una lettura realistica del campo. I suoi detrattori lo vedono come una esitazione di fronte alle decisioni esecutive.

La crisi è aumentata in seguito alle richieste di una più rapida attuazione del monopolio delle armi. I parlamentari indipendenti del Change Bloc accusarono il comando di non chiarire sufficientemente la sua posizione. Essi credono che l’esercito non è un corpo politico e che deve attuare le decisioni del governo. Nella loro lettura, la legittimità dello Stato dipende dalla sua capacità di imporre una sola autorità armata sul territorio. Il ritardo o la prudenza del comando indebolirebbe questo approccio.

D’altra parte, diversi funzionari considerano che un’ingiunzione brutale rivolta all’esercito equivale a chiedergli di risolvere una crisi politica nazionale da sola. Questa posizione si basa su una realtà ben nota: l’esercito libanese riflette l’equilibrio religioso del paese e non può essere inviato in un confronto interno senza un minimo consenso. Un’operazione diretta contro Hezbollah o le sue reti, nel sud o nel Bekaa, potrebbe portare a gravi incidenti, indebolire la coesione delle unità e mettere soldati di fronte a civili o veterani fortemente impiantati.

Era in questo contesto che la questione delle dimissioni del comandante si risaltava. Le informazioni pubblicate negli ultimi mesi hanno già fatto riferimento all’ipotesi di partenza volontaria se l’esercito è stato posto di fronte ad una missione che potrebbe causare spargimenti di sangue tra i libanesi. Il messaggio dato al comandante era chiaro: preferirebbe lasciare il suo posto che ordinare un’operazione che conduce l’esercito a sparare libanese. Ancora una volta, le formulazioni si riferiscono alle informazioni riportate, ma riflettono un profondo disagio all’interno dell’equazione di sicurezza.

La sostituzione del comandante citata dietro le quinte

La sequenza attuale dà nuova portata a queste voci. La firma dell’accordo quadro con Israele e gli Stati Uniti pone il comando militare al centro di un meccanismo che prevede il reinserimento dell’esercito, la verifica del ritiro delle armi e delle garanzie di sicurezza non statali nel Sud. Se il Comandante in Capo è considerato troppo prudente da alcuni sponsor del processo, la sua ritenzione può essere presentata come ostacolo. Se, al contrario, è sostituito sotto pressione, l’esercito può perdere parte del suo credito interno.

Il presidente della Repubblica, Joseph Aoun, ex comandante dell’esercito, ha finora mostrato il suo sostegno all’istituzione. Secondo i media, avrebbe mantenuto il generale Haykal e avrebbe rifiutato un cambio di comando in mezzo a una crisi. Questa posizione è spiegata da un imperativo di stabilità. Il Capo di Stato sa che un sostituto del Comandante non sarebbe letto come una semplice decisione amministrativa. Sarebbe interpretato come un segnale politico per Hezbollah, gli Stati Uniti, Israele e i partner internazionali del Libano.

Anche il primo ministro Nawaf Salam è in una posizione delicata. Il suo governo voleva riaffermare il monopolio dello Stato sulle armi. Deve anche mostrare ai partner occidentali e arabi che Beirut prende seriamente i suoi impegni. Ma non può permettersi di aprire una crisi con l’esercito. Un incontro tra il capo di governo e il comandante in capo è menzionato per monitorare l’attuazione delle decisioni governative e chiarire i punti di attrito emersi dopo gli ultimi comunicati militari.

Il fattore americano occupa un posto importante in questo caso. Washington è stato il principale sostegno esterno dell’esercito libanese per anni. Il suo sostegno finanziario, logistico e operativo influisce sulla capacità dell’istituzione di funzionare. Informazioni diplomatiche di cui alla sospensione o al rallentamento di alcune forme di coordinamento per esercitare pressioni su Beirut. I messaggi americani sottolineano due aree: il disarmo di Hezbollah e l’apertura di un processo più diretto con Israele. Questo approccio aumenta la pressione sul comando militare.

Berri imposta una linea rossa

La risposta libanese rimane prudente. Coloro che rifiutano un cambiamento di comando non negano le aspettative americane. Tuttavia, ritengono che la stabilità dell’esercito superi l’impazienza dei partner esterni. In un periodo in cui il Libano meridionale rimane sotto minaccia, le comunità sono state distrutte e gli sfollati stanno aspettando il loro ritorno, una crisi in cima all’esercito potrebbe storpio operazioni. Potrebbe anche complicare il dialogo con Finul e i meccanismi di monitoraggio internazionali.

Nabih Berri ha scelto di intervenire pubblicamente per fissare un limite. Il suo avvertimento non è solo diretto contro il generale Haykal. Si rivolge anche a forze esterne che potrebbero pensare che il comando dell’esercito può essere rimodellato per accelerare l’attuazione dell’accordo quadro. Dichiarando che l’esercito è una « linea rossa » e uno dei pilastri della stabilità nazionale, il presidente del Parlamento pone l’istituzione militare al di fuori del campo di insediamento immediato dei conti. Parla nella leadership politica, ma anche come attore capace di bloccare parte del processo istituzionale.

Questo sostegno all’esercito non significa che il dibattito sul suo ruolo sia chiuso. Al contrario, dimostra che l’istituzione diventa il luogo in cui tutte le contraddizioni libanesi si incrociano. Alcuni gli chiedono di ripristinare lo stato. Gli altri gli chiedono di non scatenare una crisi interna. Gli sponsor internazionali chiedono risultati misurabili. Il popolo del Sud chiede protezione e ritorna alla sicurezza. Hezbollah, da parte sua, rifiuta di vedere le sue armi trattate come un semplice problema di polizia o amministrativo.

Il rischio principale è di trasformare il comandante dell’esercito in un fusibile politico. Se il processo di disarmo progredisce troppo lentamente, alcuni cercheranno di incolpare per il fallimento. Se l’esercito agisce troppo in fretta e provoca scontri, altri lo accuseranno di aver eseguito un’agenda esterna. Se rimane attenta, sarà accusata di ambiguità. Questa posizione insostenibile spiega il nervosismo che circonda la manutenzione del generale Haykal. Lei spiega anche perché le discussioni sulla sua possibile sostituzione sono immediate.

Una decisione che supera un appuntamento militare

I nomi dei successori menzionati nella stampa devono essere trattati con cautela. Essi riflettono gli scenari discussi, non le decisioni prese. Il sistema libanese rende qualsiasi appuntamento militare sensibile. Il comandante dell’esercito deve essere maronita, secondo la pratica istituzionale risultante dalla divisione comune delle responsabilità. La sua nomina dipende dal potere politico e dal Consiglio dei ministri. Nel contesto attuale, qualsiasi cambiamento richiederebbe quindi un difficile accordo tra la presidenza, il governo e le forze politiche influenti.

Il calendario gioca anche contro una decisione affrettata. Un sostituto del comandante pochi giorni dopo la firma di un accordo quadro contestato sarebbe immediatamente collegato a questo testo. Darebbe l’impressione che l’esercito sia adattato a una mappa stradale esterna. Sarebbe indebolire la capacità del nuovo comandante di agire, come la sua autorità sarebbe sfidata fin dall’inizio. Potrebbe anche inviare un messaggio di fragilità a Israele, come il Libano cerca il ritiro e le garanzie a terra.

Il caso rivela infine la fragilità del compromesso libanese sulla sicurezza. Tutti dicono che sostengono l’esercito. Ma tutti si aspettano una missione diversa. Il governo vuole una forza per eseguire le sue decisioni. I partner occidentali vogliono uno strumento di stabilizzazione e disarmo. Nabih Berri vuole un’istituzione protetta dalla pressione interna e dal confronto. Le forze sovraniste vogliono un comando più forte. Il popolo del Sud vuole soldati presenti, in grado di prevenire scioperi, infiltrazioni e ritorni di guerra.

La cautela del vocabolario ufficiale conferma questo disagio. Le autorità non stanno parlando di una crisi di comando. Essi si riferiscono al monitoraggio delle decisioni governative, al coordinamento con l’esercito e alla necessità di preservare la sicurezza interna. Lo scopo di questa restrizione è quello di evitare un insuccesso politico. Ma lascia anche un divario pieno da perdite, letture partigiane e messaggi diplomatici. In un paese in cui ogni appuntamento di sicurezza riflette un equilibrio, il silenzio ufficiale può alimentare tanto tensione quanto una dichiarazione diretta.

La questione di sostituire il comandante non può quindi essere separata dal dibattito più ampio sulla catena di comando. L’esercito obbedisce al potere politico, ma non può compensare da solo l’assenza di un accordo nazionale sulle armi, i confini e la guerra. Il suo comandante deve eseguire le decisioni, valutando i rischi operativi. Questa zona grigia diventa esplosiva quando i poteri esteri, i partiti locali e i blocchi parlamentari cercano di imporre il loro tempo. Il generale Haykal si trova così al punto di contatto tra una richiesta di risultati rapidi e la paura di una rottura interna duratura.

Nei prossimi giorni, la posizione di Joseph Aoun sarà decisiva. Se il Presidente riafferma chiaramente il suo sostegno al generale Haykal, gli scenari di sostituzione perderanno la loro forza immediata. Se il governo alza il tono contro il comando, le voci riprenderanno. Se Washington mantiene una pressione visibile, il problema tornerà alle discussioni politiche. In questa fase, l’unico elemento stabilito rimane l’assenza di annuncio ufficiale di dimissioni o licenziamenti. Il resto viene da un braccio dove l’esercito libanese di nuovo diventa uno specchio delle tensioni del paese.