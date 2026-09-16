Porto di Beirut: Michel Aoun si lamenta dopo le informazioni sulla sua possibile sfida

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L’ex presidente Michel Aoun ha presentato mercoledì 16 settembre 2026 una denuncia penale dopo la pubblicazione di informazioni che indicano il suo possibile coinvolgimento nell’indagine sull’esplosione del porto di Beirut. È rappresentato in questo processo dal suo avvocato Wadih Akl.

Il reclamo viene il giorno dopo la diffusione delle informazioni attribuite ad una fonte giudiziaria anonima. Secondo le autorità, il procuratore ha raccomandato al giudice d’inchiesta Tarek Bitar che l’ex capo di Stato sia processato in caso di esplosione del 4 agosto 2020.

In questa fase non è stata annunciata nessuna decisione di impeach Michel Aoun di Tarek Bitar. Le informazioni diffuse riguardano ciò che il pubblico ministero presumibilmente ha chiesto al giudice, che è responsabile della decisione sull’accusa.

La denuncia presentata da Michel Aoun comprende atti di insulto, diffamazione, calunnia, falsa accusa, violazione del segreto dell’indagine e della fabbricazione di false informazioni.

Michel Aoun denuncia « perdite giudiziarie »

L’ex presidente contesta le condizioni in cui le informazioni relative al suo eventuale convenuto sono state rese pubbliche.

» Nei casi sanguigni, una voce non è solo una parola di passaggio; Essa costituisce una nuova aggressione contro le vittime e un tentativo di assassinare la verità prima che raggiunga il santuario della giustizia », ha dichiarato Michel Aoun.

In particolare, si riferisce alle informazioni presentate come « fallimento » relative ai risultati dell’accusa nell’indagine sull’esplosione.

Michel Aoun sviluppa due ipotesi. Se le informazioni pubblicate corrispondono realmente al contenuto del documento giudiziario, la loro divulgazione solleva la questione di una violazione del segreto dell’indagine. Se non fossero errati, egli riteneva che sorgesse il problema di fare e diffondere informazioni false.

« Se la perdita è genuina, solleva sospetti di violazione del segreto dell’indagine; Se è falso, suscita sospetti di fare e diffondere false notizie », dice.

In entrambi i casi, l’ex presidente ritiene che questa sia una violazione del buon funzionamento della giustizia.

Denuncia anche un tentativo di distorcere i fatti, di nascondere i veri responsabili e di costruire una condanna dei media al di fuori del processo giudiziario.

Una possibile sfida legata alla sua conoscenza del nitrato

Le informazioni che danno origine alla denuncia indicano che l’accusa aveva chiesto a Tarek Bitar di perseguire Michel Aoun a causa delle informazioni che presumibilmente aveva prima dell’esplosione.

Secondo la fonte giudiziaria anonima dietro queste rivelazioni, l’ex presidente è stato riferito consapevole della presenza di nitrato di ammonio nel porto di Beirut e della sua pericolosità.

Secondo la stessa versione, l’accusa lo accuserebbe di non prendere le misure necessarie per affrontare questo pericolo e di non portare il caso prima del Conseil Supérieur de Défense.

Tuttavia, questo è il contenuto attribuito ai risultati dell’accusa da parte di una fonte anonima. Il documento stesso non fu reso pubblico e Tarek Bitar non annunciò di aver mantenuto questi elementi contro Michel Aoun.

La distinzione è decisiva per l’attuale stato del procedimento: l’ex presidente è oggetto di informazioni concernentipossibile sfidanon un’accusa annunciata dal giudice investigativo.

Più di 70 persone coinvolte nell’esame dell’accusa

La controversia subì l’esame del caso da parte del Procuratore Mohammad Saab.

Questo lavoro specifica le responsabilità di oltre 70 persone coinvolte nell’indagine. Essi includono politici attuali ed ex, funzionari militari e di sicurezza e funzionari pubblici. Alcuni erano già stati interrogati da Tarek Bitar durante il procedimento.

L’Ufficio del Procuratore ha esaminato il caso dopo aver completato la maggior parte delle indagini condotte dal giudice.

Mohammad Saab ha consegnato il suo esame martedì 15 settembre. È in questo contesto che è stata fatta la raccomandazione relativa a Michel Aoun, secondo le informazioni attribuite alla fonte giudiziaria anonima.

Tuttavia, la trasmissione del documento al giudice non termina il procedimento.

La decisione rimane nelle mani di Bitar

Tarek Bitar ora deve esaminare la posizione del procuratore e decidere l’azione legale.

È sua responsabilità determinare le accuse contro le varie persone interessate. Essa può anche effettuare ulteriori atti di indagine prima di prendere le sue decisioni.

La raccomandazione attribuita al procuratore di Michel Aoun non lega pertanto automaticamente il giudice.

La situazione dell’ex presidente rimarrà legalmente aperta fino a Tarek Bitar pronounces.

La denuncia presentata mercoledì crea anche una nuova procedura relativa alle informazioni diffuse sul fascicolo. Michel Aoun chiede ora al giudice di interessarsi alle condizioni in cui gli elementi relativi al suo eventuale convenuto sono stati resi pubblici.

La questione riguarda quindi due procedure separate. Il primo rimane l’indagine di Tarek Bitar sull’esplosione del porto e sulle responsabilità delle persone interessate. La seconda riguarda le « perdite giudiziarie » denunciate da Michel Aoun e la loro autenticità o, secondo l’ipotesi avanzata nella sua denuncia, possibilmente prodotte.

L’ex presidente quindi non contesta una decisione di sporgere denuncia contro di lui, poiché nessuna decisione è stata annunciata. Il suo reclamo viene in risposta alla pubblicazione di informazioni su una raccomandazione presumibilmente fatta dall’accusa e che Tarek Bitar deve ancora prendere in considerazione.