Governo Salam: Perché la battaglia della fiducia potrebbe girare contro gli avversari

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La sessione parlamentare dedicata al governo di Nawaf Salam era destinata a permettere ai suoi avversari di mettere pressione sull’esecutivo. Potrebbe produrre l’effetto opposto. Secondo diversi rapporti pubblicati nella stampa libanese il 16 settembre 2026, le critiche contro il governo rimangono forti, ma in questa fase non sembrano formare una maggioranza pronta a causare la sua caduta. Più importante, un voto di fiducia potrebbe costringere i parlamentari critici o esitanti a stare dietro Nawaf Salam per evitare l’apertura di una nuova crisi politica.

Ad Diyar del 16 settembre riferisce che i circoli a favore del governo ritengono che una possibile domanda di fiducia trasformerebbe la sessione in un test politico molto più ampio. Secondo loro, potrebbe portare alla ricostituzione di una maggioranza parlamentare intorno al Primo Ministro, compresi i deputati che non sostengono necessariamente tutta la sua politica.

Il ragionamento proposto è meno di unire il governo che circa le conseguenze della sua caduta. In un Parlamento frammentato, causando la partenza di Nawaf Salam aprirebbe immediatamente la questione della sostituzione e della formazione di un nuovo esecutivo. Ad Diyar crede che un rapido accordo su una nuova squadra sarebbe molto difficile.

Il giornale va fino ad evocare l’esistenza di un noto limite politico dei protagonisti. Le opposizioni possono criticare, sfidare i ministri e sfidare le scelte governative. Tuttavia, la transizione a una battaglia per abbatterlo sarebbe un altro passo.

La maggior parte delle circostanze intorno a Salam

Tuttavia, la sessione del 15 settembre ha mostrato l’entità delle differenze.

La politica governativa nei confronti di Israele, il quadro per i negoziati, le armi di Hezbollah, le conseguenze della guerra, le riforme economiche, i depositi bancari e le nomine amministrative hanno a volte dato luogo a interventi dure.

Giocando apertamente alla carta di opposizione, Gebran Bassil ha presentato una vera e propria lista di accuse contro l’esecutivo. Ad Diyar del 16 settembre riferisce che il presidente della Corrente Patriottica Libera ha chiamato la squadra di Nawaf Salam un governo degli assi, delle tenebre e delle promesse senza risultati. Lo incolpò per la sua performance economica, la sua gestione del caso delle armi e diverse scelte politiche.

Bassil tuttavia ha permesso l’incertezza sulla fiducia. Ha dichiarato che il suo gruppo ha mantenuto il diritto di richiederlo alla fine della sessione.

Questa riserva è politicamente significativa.

Chiedere un voto consentirebbe alla Free Patriotic Current di spingere la sua logica di opposizione alla fine. Ma una vittoria parlamentare del governo darebbe a Nawaf Salam una nuova legittimità proprio in un momento in cui i suoi avversari stanno cercando di dimostrare il suo indebolimento.

Al Joumhouria, nella sua edizione del 15 settembre, aveva già identificato questo rischio prima della sessione. Il giornale ha riferito che un politico ha considerato che una domanda di fiducia potrebbe portare a un vicino al risultato precedente o un leggero aumento del governo. In entrambi i casi, l’operazione potrebbe consolidare l’esecutivo piuttosto che scuoterlo.

Annahar del 16 settembre ha fatto la stessa osservazione dopo il primo giorno dei dibattiti. Il giornale ritiene che la maggioranza che continua a fidarsi del governo non sia realmente cambiata. Ha sottolineato che un nuovo voto potrebbe anche portare l’esecutivo a riprendere la fiducia del Parlamento nonostante la virulenza delle critiche in Aula.

Le tre letture convergono così su un punto: la sfida parlamentare è reale, ma non si trasforma automaticamente in una maggioranza sostitutiva.

Gli oppositori che non formano un lato

La difficoltà sta nella natura stessa dell’opposizione.

I membri che attaccano il governo non lo fanno per le stesse ragioni. Alcuni lo accusano di andare troppo lontano nei negoziati con Israele. Altri lo accusano di non muoversi abbastanza velocemente nell’applicazione del monopolio statale sulle armi. Alcuni concentrano le loro critiche sulle questioni economiche e finanziarie. Altri si riferiscono alle nomine o al funzionamento istituzionale.

Questa frammentazione è apparso molto chiaramente durante la sessione.

I deputati di Hezbollah hanno reagito fortemente al discorso di Nawaf Salam sulla guerra e il quadro dei negoziati. In particolare, Hassan Ezzeddine ha accusato il potere di accettare un quadro redatto a beneficio di Israele senza elementi di forza sufficienti.

All’altra estremità del dibattito, i deputati delle Forze libanesi e Kataeb hanno difeso l’orientamento generale del governo, compreso il monopolio delle armi.

George Adwan ha scelto l’ironia per sostenere Nawaf Salam. Gli chiese come avrebbe potuto « osare » coinvolgere il suo governo nel monopolio delle armi, prima di incoraggiarlo a perseguire questa politica. Samy Gemayel ha anche presentato il governo come un’opportunità per ricostruire lo stato, chiedendogli di trasformare le sue posizioni in azione.

Tra questi due campi, altri gruppi hanno adottato posizioni più sfumate. Il Partito Socialista Progressista ha difeso il principio del monopolio delle armi, sfidando alcuni dei risultati dei negoziati e chiedendo garanzie per coloro che hanno combattuto l’occupazione.

La critica del governo esiste quindi su diversi fronti che non possono essere facilmente aggiunti.

Un deputato contrario alla politica economica di Nawaf Salam non voterà necessariamente con Hezbollah contro il governo. Un parlamentare ostile alle armi di Hezbollah può criticare alcuni ministri rifiutandosi di provocare una crisi del governo. Un altro può sfidare i negoziati con Israele senza voler tornare a diversi mesi di consultazioni per formare un nuovo esecutivo.

È questa geografia parlamentare che oggi protegge Nawaf Salam più del semplice appoggio uniforme per la sua azione.

Il fattore esterno nei calcoli parlamentari

Ad Diyar aggiunge un’altra dimensione a questa protezione.

Secondo i circoli menzionati quotidianamente il 16 settembre, gli attori stranieri che seguono il caso libanese considerano la stabilità del governo come elemento importante della fase successiva. Una battaglia di fiducia sarebbe quindi anche letta fuori come prova della capacità di Nawaf Salam di continuare a gestire questa fase.

Questa valutazione non significa che i capitali esteri determineranno il voto dei deputati. Tuttavia, pesa pesantemente sui calcoli politici in un momento in cui diverse questioni libanesi dipendono direttamente dai negoziati internazionali e dal sostegno.

Il calendario è particolarmente occupato. Il Libano si prepara alla conferenza di Parigi per sostenere l’esercito e le forze di sicurezza. I negoziati con Israele continuano sotto la mediazione americana. Allo stesso tempo, il governo sta cercando finanziamenti per la ricostruzione e sta cercando di far avanzare questioni finanziarie con le istituzioni internazionali.

Una caduta dell’esecutivo interromperebbe o complicasse questi diversi processi.

Al Liwaa del 16 settembre insiste anche su questo elemento di stabilità. Il giornale ritiene che i bilanci parlamentari non rivelano una forza politica sufficientemente coerente per far cadere il governo e assumere immediatamente le conseguenze di tale decisione.

Il sostegno goduto dall’esecutivo non deve però essere confuso con una soddisfazione sul suo bilancio. Molti deputati che potrebbero mantenere la loro fiducia in lui hanno espresso gravi critiche.

La maggioranza di Nawaf Salam assomiglia quindi a una maggioranza di necessità piuttosto che a un blocco politico omogeneo.

Sessione rivela debolezze e resistenza del governo

Questa protezione parlamentare non toglie i problemi di fronte al governo.

Gli interventi dei Membri hanno ricordato la debolezza dei risultati ottenuti su diversi dossier. Il Sud rimane soggetto alle operazioni israeliane. I residenti non possono ancora tornare ai loro villaggi. La ricostruzione dipende dal finanziamento esterno. Il file delle armi rimane in conflitto. La situazione economica continua a pesare pesantemente sulle famiglie.

Nawaf Salam stesso riconobbe la grandezza delle difficoltà.

Secondo Ad Diyar del 16 settembre, ha insistito prima dei deputati sul notevole costo della guerra e sulla necessità di ottenere il sostegno arabo e internazionale per la ricostruzione. Ha anche difeso l’uso della negoziazione come mezzo per ottenere il ritiro israeliano e il ritorno degli abitanti.

Il suo discorso non ha convinto i suoi avversari. Ma ha messo la responsabilità politica del suo governo in un contesto regionale eccezionale, un argomento che i suoi sostenitori usano per spiegare il lento ritmo dei risultati.

La sessione diventa così un esercizio paradossale. Quanto più i deputati espongono le debolezze dell’esecutivo, tanto più è difficile costruire un’alternativa che possa portare alla maggioranza.

Il rischio di dare a Salam nuova legittimità

Questo è infine il dilemma che affronta Gebran Bassil.

La Free Patriotic Current vuole imporsi come la forza principale dell’opposizione parlamentare. Bassil ha detto esplicitamente durante la sessione. Per rendere credibile questa posizione, una domanda di fiducia sarebbe il gesto politico più forte.

Ma il risultato potrebbe essere esattamente contrario a quello cercato.

Una maggioranza a favore di Nawaf Salam permetterebbe al Primo Ministro di emergere da due giorni di critiche dicendo che egli mantiene la fiducia del Parlamento. Il voto cancellerebbe in parte l’immagine di un governo assediato e sposterebbe il dibattito verso l’incapacità dei suoi avversari di raccogliere la maggioranza contro di esso.

Ad Diyar evidenzia specificamente questo rischio. Secondo le fonti del governo citate dal giornale, una battaglia di fiducia potrebbe causare ai deputati riluttanti di aderire al campo di mantenimento esecutivo, non attraverso l’adesione a tutte le sue politiche, ma per prevenire la destabilizzazione istituzionale.

Questa è probabilmente la protezione principale di Nawaf Salam in questa fase.

I suoi avversari possono mettere il suo governo nei guai. Possono sfidare il suo record, colpire certi ministri e denunciare le sue scelte. Possono anche riunirsi intorno a una particolare critica dei parlamentari da campi molto diversi.

Ma abbattere il governo richiede qualcos’altro: una maggioranza in grado di prendere su ciò che accadrà il giorno successivo.

Tuttavia, le informazioni pubblicate da Ad Diyar, Annahar, Al Joumhouria e Al Liwaa mostrano che tale maggioranza non è emersa il primo giorno del dibattito.

La seduta parlamentare rivela quindi una situazione insolita. Nawaf Salam non ha una maggioranza politica uniforme, ma i suoi avversari non hanno una maggioranza alternativa. In questo equilibrio, la minaccia di un voto di fiducia può diventare meno pericolosa per il governo che per coloro che decidono di provocarlo.