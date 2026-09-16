Dopo la finale, la battaglia del prossimo meccanismo nel sud del Libano: Pakistan, opzione americana e dietro le quinte trattative

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La partenza annunciata del Finul apre già una battaglia diplomatica sull’architettura di sicurezza che dovrà succedere nel sud del Libano. Dietro le dichiarazioni ufficiali sul sostegno all’esercito libanese, diversi scenari stanno cominciando a comparire nella stampa il 16 settembre 2026. Non descrivono ancora un accordo. Piuttosto, rivelano una negoziazione in corso, con diverse formule concorrenti. Il Pakistan sembra essere un possibile candidato per una futura forza multinazionale. Una presenza militare americana è menzionata anche in un’analisi. Allo stesso tempo, le capitali occidentali stanno discutendo l’era post-Finale e il luogo da occupare dall’esercito libanese.

Ad Diyar del 16 settembre 2026 porta gli elementi più precisi sulla pista pakistana. Secondo le « risorse politiche informate » citate dal giornale, Islamabad vorrebbe estendere in Libano il ruolo diplomatico acquisito nei negoziati tra Washington e Teheran. La cooperazione formale tra Libano e Pakistan sarebbe quindi solo parte di un riavvicinamento molto più ampio.

Il Pakistan va oltre la mediazione

La prima fase di questo riavvicinamento è già visibile. Ad Diyar ricorda la recente visita in Pakistan dal Ministro degli Interni Ahmad Hajjar. In particolare, ha portato ad un accordo sullo scambio di prigionieri e sulla cooperazione di sicurezza contro i narcotici e la criminalità informatica. Islamabad ha anche riaffermato il suo sostegno alla sovranità libanese e condannato gli attacchi israeliani.

Ma le fonti citate da Ad Diyar descrivono una diversa ambizione. Le discussioni hanno avuto luogo nei corridoi delle Nazioni Unite e nelle riunioni tra funzionari regionali su un possibile ruolo militare pakistano in Libano. Secondo queste fonti, Islamabad è pronto in linea di principio a partecipare alla « forza alternativa », qualunque sia la forma, che potrebbe prendere il sopravvento dal Finul dopo la fine della sua missione.

Questa prospettiva fa parte di una più ampia trasformazione della diplomazia pakistana. Islamabad aveva ospitato e sponsorizzato diverse fasi di discussione tra gli Stati Uniti e l’Iran dal 2026 aprile. Tale processo aveva portato alla firma del memorandum di giugno, prima che i negoziati si spostassero a Ginevra e a Doha. Nonostante le difficoltà incontrate da allora, il Pakistan continuerà a considerarsi un potenziale intermediario tra Washington e Teheran.

Questa posizione è di interesse diretto per Beirut. Le fonti di Ad Diyar credono che i funzionari libanesi vedono il Pakistan come uno Stato che può parlare simultaneamente con gli americani e gli iraniani. Il suo peso militare e le relazioni con entrambi i lati potrebbero renderlo un giocatore accettabile in un ambiente in cui la composizione della forza futura è tanto un problema politico quanto militare.

Il presidente Joseph Aoun ha già indicato che il Libano accoglie con favore qualsiasi aiuto che possa aiutare a porre fine alla guerra. Secondo Ad Diyar, gli ultimi contatti libanesi-pakistan hanno rafforzato l’idea che il Pakistan potrebbe anche servire da canale per l’Iran per facilitare l’attuazione di eventuali accordi internazionali.

Una futura forza multinazionale ancora senza forma definitiva

Lo scenario segnalato da Ad Diyar non consiste necessariamente di sostituire semplicemente i pacificatori pakisani con i pacifisti attuali. Piuttosto, il documento si riferisce alla possibilità di un nuovo meccanismo multinazionale.

Il Pakistan potrebbe essere uno dei suoi nuclei. Attualmente non è uno dei 46 paesi che partecipano alla finale, con Ad Diyar che conta 7.462 truppe. Dall’altra parte, Islamabad ha una lunga esperienza nelle operazioni di pacificazione delle Nazioni Unite. Per le fonti quotidiane, questa esperienza darà al suo esercito competenze tecniche e una forma di legittimità internazionale per partecipare a una nuova missione creata per evitare un vuoto di sicurezza nel Sud.

La partecipazione del Pakistan all’incontro preparatorio di Parigi dedicato al sostegno all’esercito assume quindi un significato aggiuntivo. Ufficialmente, questa riunione dovrebbe identificare i bisogni dell’esercito e delle forze di sicurezza. Nella lettura proposta dalle fonti di Ad Diyar, può anche essere utilizzato per misurare la volontà degli Stati di partecipare al prossimo passo.

Il quotidiano aggiunge un altro elemento: i funzionari libanesi cercherebbero una formula regionale accettabile, mentre un’alleanza militare essenzialmente europea nel Sud, secondo le sue fonti, sarebbe in corso in opposizione israeliana e riluttanza americana. Il Pakistan presenta quindi un profilo diverso.

Tuttavia, occorre mantenere una distinzione essenziale. Ad Diyar riporta qui le valutazioni di fonti anonime. Non vi è alcuna prova nel corpo che un accordo internazionale è già stato raggiunto per affidare il Pakistan con un tale ruolo.

La Finlandia conferma che il post-Finale è già un argomento di discussione

Un elemento ufficiale, tuttavia, dà maggiore coerenza all’esistenza di discussioni sul meccanismo futuro.

Ad Diyar del 16 settembre riporta la visita a Beirut del ministro finlandese della difesa Antti Häkkänen. La Finlandia ha partecipato a Finul. Il suo ministro ha incontrato Joseph Aoun e il ministro della Difesa libanese Michel Menassa.

Häkkänen ha detto che il suo paese sembrava favorevole a quello che il Libano vorrebbe per il periodo successivo alla fine del mandato di Finul. Ha anche sottolineato la volontà della Finlandia di rafforzare la sua cooperazione militare con Beirut. Il Libano, da parte sua, cerca di mantenere il coinvolgimento internazionale nel Sud dopo la fine della missione attuale.

Questo segnale è importante. Non conferma lo scenario pakistano o quello di una presenza americana. Essa conferma tuttavia che la questione delladopo che Finul è ora trattato come dossier concretotra Beirut e alcuni partner internazionali.

Il dibattito non è quindi più limitato a mantenere o lasciare la missione esistente. Comincia a guardare quello che le succederà.

Washington, Parigi e Roma nel cuore della ricerca di una formula

Al Joumhouria pone questa riflessione in una negoziazione più ampia. Le relazioni quotidiane che i preparativi per la conferenza di Parigi sull’esercito sono in corso in parallelo con le discussioni sui negoziati libanesi-israeliani, l’estensione dell’autorità di stato e le modalità per il dispiegamento dell’esercito nel sud.

Secondo le informazioni diplomatiche riportate dal giornale, il problema centrale diventa la capacità di passare da un quadro politico generale a meccanismi eseguibili. I negoziati precedenti avrebbero permesso alcuni progressi tecnici sulle « zone sperimentali » e sull’implementazione dell’esercito. Ma le questioni più difficili rimangono aperte: ritiro israeliano, meccanismo di verifica, accordi di sicurezza e armi Hezbollah.

La questione della futura presenza internazionale deve quindi essere letta attraverso questo quadro. Una nuova forza non poteva essere concepita indipendentemente dalla missione affidata all’esercito libanese, dalle modalità del ritiro israeliano e dalle garanzie che sarebbero state ricercate dai vari partiti.

Washington mantiene una posizione centrale in questo dispositivo. Al Jumhouria sottolinea che la sostituzione dell’incontro di Roma con un appuntamento tra gli ambasciatori libanesi e israeliani a Washington conferma la volontà americana di mantenere il controllo del canale diplomatico. Il giornale lo vede come un segnale che Washington non vuole che il processo venga bloccato nonostante il rinvio del nuovo incontro a Roma.

Annahar del 16 settembre 2026 fa una lettura ravvicinata su questo punto. Il quotidiano ritiene che l’organizzazione statunitense di un incontro tra gli ambasciatori libanesi e israeliani mira a mantenere vivo il processo, anche senza immediato progresso decisivo. Il sostegno all’esercito segue la stessa logica: preservare un quadro minimo fino a quando la situazione regionale permette ulteriori progressi.

L’ipotesi più sensibile: forze americane nel sud

È in questo contesto che appare lo scenario più spettacolare. Ad Diyar del 16 settembre ha pubblicato un’analisi intitolata « Forze Americane nel Sud? ».

Il testo si riferisce ad un’anticipazione attribuita al diplomatico americano Aaron David Miller. Secondo le parole riportate dal giornale, un insediamento tra Beirut e Tel Aviv potrebbe eventualmente condurre, con l’accordo di Teheran, al parcheggio delle forze americane piuttosto che europee nel sud del Libano.

La portata di tali informazioni deve essere strettamente definita. Ad Diyar non riporta qui una decisione del governo degli Stati Uniti. Il quotidiano non produce un progetto di distribuzione formale. Questo è uno scenario attribuito ad un diplomatico americano in un’analisi.

La differenza è fondamentale.

Ma l’ipotesi diventa interessante quando è vicino ad altre informazioni. Il Pakistan è presentato come un possibile elemento di una forza multinazionale. La Finlandia discute ufficialmente con Beirut la tappa successiva alla Finale. Washington mantiene il controllo sulla mediazione tra Libano e Israele. Parigi si prepara con il sostegno di Beirut per l’esercito. E le discussioni si concentrano già sulle condizioni concrete per un futuro meccanismo di sicurezza.

Pertanto, non vi sono prove convergenti a favore di una forza americana. Questi sono segni convergenti cheil vuoto lasciato dal Finul è già oggetto di una competizione tra diverse architetture possibili.

Equazione a tre livelli: Forze Armate libanesi, Forze Internazionali e Garanzie Regionali

La prima architettura si concentrerebbe sull’esercito libanese. Sarebbe diventata la forza principale schierata in campo, con un maggiore supporto internazionale e un meccanismo di verifica e assistenza esterno.

Il secondo aggiungerebbe una forza multinazionale a questa presenza nazionale. Il Pakistan potrebbe quindi svolgere un ruolo significativo a causa della sua esperienza militare e della capacità di mantenere i rapporti con gli attori antagonisti. Questo è essenzialmente lo scenario descritto dalle fonti di Ad Diyar.

Il terzo sarebbe molto più direttamente americano. Ciò comporterebbe una presenza degli Stati Uniti sul terreno e cambierebbe profondamente la natura delle garanzie di sicurezza nel sud del Libano. Al momento, le fonti fornite non ci permettono di andare oltre l’ipotesi riportata da Ad Diyar.

Eppure il fattore iraniano sta attraversando tutti e tre gli scenari. Il ruolo del Pakistan risiede proprio nella sua capacità di impegnarsi con Teheran. L’ipotesi americana riportata da Ad Diyar stessa assume il consenso iraniano. E le disposizioni di sicurezza previste nel sud non possono essere separate dal destino delle armi di Hezbollah.

È qui che il dossier post-finale si unisce direttamente a quello dei negoziati regionali.

Sud diventa un pezzo di regolazione regionale

Il calendario aiuta ad accelerare le discussioni. Le trattative con Israele devono definire le condizioni per il ritiro e il regime di sicurezza. L’appuntamento di Parigi deve determinare le capacità aggiuntive necessarie per l’esercito. I contatti con i paesi che possono partecipare alle future disposizioni stanno anche cominciando a prendere forma.

Il Pakistan ha un vantaggio speciale in questa equazione. La sua possibile presenza potrebbe rispondere simultaneamente a diversi vincoli: portare una forza militare esperta, evitando una composizione esclusivamente occidentale e mantenendo un canale politico con l’Iran.

Ma questa non è una soluzione. Allo stesso modo, nessuna fonte del corpo conferma che una forza americana è stata approvata da Washington, Beirut o Teheran. Quotidiani descrivono presupposti, consultazioni e interessi. Non descrivono ancora un accordo.

Questo è esattamente ciò che rende il file importante. La domanda non è più solo per saperequando Finul lascia il Sud, ma quale architettura di sicurezza sarà abbastanza accettabile per impedire la sua partenza dalla creazione di un vuoto.

Dietro il Pakistan, la Finlandia, Parigi, Roma e Washington, ci sono diverse concezioni dell’era post-Finale. La loro comunita’ rimane con l’esercito libanese. La loro principale differenza riguarda l’identità, il mandato e il potere della presenza internazionale che lo accompagnerebbe.

Per il momento, il Pakistan è la traccia più dettagliata riportata da una fonte di stampa. L’opzione americana rimane il più sensibile e il meno stabilito. In mezzo, le consultazioni occidentali mostrano che la ricerca di un’alternativa è già iniziata.