Depositi bancari: dietro le quinte tra Beirut e il Fondo Monetario

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Il progetto di legge inteso a organizzare il trattamento delle perdite finanziarie e il rimborso dei depositanti libanesi avanza in modo molto meno lineare rispetto al dibattito pubblico suggerisce. Dietro noti disaccordi sulla distribuzione delle perdite tra lo Stato, la Banca del Libano, le banche e i loro azionisti, Annahar del 16 settembre 2026 descrive un inusuale processo legislativo: le osservazioni attribuite al Fondo Monetario Internazionale continueranno ad arrivare anche quando i testi sono già in discussione, costringendo i funzionari libanesi a prendere in consegna disposizioni già discusse.

Questo meccanismo contribuirà direttamente ai ritardi. Esso fornisce anche una migliore comprensione del perché il governatore della Banca del Libano, Karim Suaid, non si aspetta una rapida adozione del testo sull’organizzazione finanziaria e il ritorno dei depositi.

Secondo Annahar, Karim Souaid ha recentemente menzionato un orizzonte di otto mesi prima dell’adozione del progetto. Il quotidiano afferma che questa stima non è necessariamente una critica al Parlamento. Si concentrerebbe su come i testi finanziari negoziati con il Fondo siano stati sviluppati, modificati e riesaminati.

Il soggetto è particolarmente sensibile. Questo progetto deve determinare le regole per affrontare una parte delle conseguenze della crisi bancaria che ha privato i depositanti del normale accesso ai loro soldi. Essa deve inoltre integrare la legislazione già adottata in materia di ristrutturazione bancaria. Tuttavia, secondo le informazioni pubblicate da Annahar, il testo non ha ancora raggiunto una forma sufficientemente stabile per consentire un normale viaggio parlamentare.

Variazioni in arrivo dopo l’inizio del lavoro parlamentare

La fiducia più interessante di Annahar riguarda la circolazione delle osservazioni del Fondo Monetario.

Il giornale spiega che, in un tradizionale processo legislativo, il Consiglio dei ministri adotta un progetto e lo trasmette al Parlamento. Le commissioni parlamentari la esaminano prima che passi prima dell’assemblea.

Nei testi relativi al programma di riforma finanziaria, il funzionamento sarebbe diverso.

Secondo Annahar del 16 settembre, una volta che il progetto è stato trasmesso al Parlamento e la sua considerazione è iniziata, nuovi elenchi di commenti e cambiamenti attribuiti al Fondo Monetario potrebbero ancora raggiungere i funzionari libanesi.

La commissione parlamentare dovrebbe quindi affrontare un testo in movimento.

Occorre riaprire alcune disposizioni già discusse. In alcuni casi, la revisione potrebbe anche riguardare gli articoli su cui si era già svolta una votazione.

Il problema non è quindi solo l’esistenza di differenze tra il Libano e il Fondo. È dovuto al momento in cui queste differenze appaiono nel processo.

Un testo considerato sufficientemente riuscito da trasmettere al Parlamento potrebbe continuare ad evolversi dopo il suo arrivo davanti ai deputati.

Annahar ritiene che questo metodo abbia già contribuito a prolungare notevolmente l’esame delle precedenti riforme finanziarie.

Osservazioni da circuiti insoliti

La vita quotidiana rivela un altro dettaglio molto più sorprendente.

Secondo Annahar del 16 settembre non ci sarebbe alcuna corrispondenza formale diretta tra il Fondo monetario e il Parlamento in questo processo.

Alcune osservazioni avrebbero attraversato il governo o consiglieri. Il giornale evoca anche le trasmissioni di messaggistica istantanea o via e-mail che non assumerebbero la forma di corrispondenza istituzionale tradizionale con il Parlamento.

Queste informazioni meritano di essere gestite con precisione. Annahar non dice che le leggi libanesi siano redatte direttamente dal Fondo monetario. Esso descrive un meccanismo in cui le osservazioni attribuite all’istituzione internazionale raggiungono i responsabili, mentre la procedura legislativa è già in corso.

Ma questo metodo solleva una domanda istituzionale evidente: quando un progetto negoziato con un’organizzazione internazionale diventa abbastanza definitivo da essere trasmesso al legislatore?

Il problema è tanto più importante perché i cambiamenti non sono marginali.

Annahar ricorda che, durante la revisione del Banking Restructuring Act, i commenti ricevuti durante il corso del progetto avrebbero interessato una parte significativa del testo.

La commissione doveva tornare al suo lavoro.

Il governo avrebbe ripreso il testo

Inoltre, il progetto sul disavanzo finanziario e sui depositi non sarebbe più semplicemente nelle mani del Parlamento.

Annahar riferisce che Nawaf Salam avrebbe preso il controllo del progetto di riconsiderazione.

Questo movimento spiega in parte perché Karim Suaid non considera la sua adozione imminente.

La questione non è solo quanto tempo il Parlamento prenderà per votare sulla legge. Una versione sufficientemente stabile deve essere raggiunta prima tra il governo, le autorità finanziarie e il Fondo monetario.

Tuttavia, le differenze rimangono significative.

La visita a Beirut da parte di una delegazione del Fondo è proprio in questo contesto. Il progetto sull’organizzazione finanziaria e il rendimento dei depositi è uno dei temi principali discussi.

Il punto centrale dell’attrito rimane il modo in cui le perdite accumulate dal momento che la crisi sarà assorbita.

Chi pagherà il conto?

Dietro le discussioni tecniche c’è una domanda semplice e politicamente esplosiva: chi avrà le perdite?

Lo Stato può essere chiamato ad assumere parte dell’onere. La Banca del Libano è direttamente interessata dall’entità del bilancio e dalle passività accumulate negli anni precedenti la crisi. Le banche commerciali sono anche al centro dello schema. Il destino dei loro azionisti e del loro capitale è uno dei punti sensibili dei negoziati.

Finalmente arrivano i depositanti.

Qualsiasi architettura finanziaria è giudicata in Libano attraverso una domanda: quale parte dei loro depositi saranno in grado di recuperare, secondo quale calendario e in quale forma?

Annahar ha indicato che le discussioni con il Fondo comprendevano meccanismi di allocazione delle perdite e ristrutturazione e ricapitalizzazione delle banche.

Il progetto deve quindi arbitrare tra interessi direttamente contraddittori.

Troppa perdita per i depositanti sarebbe politicamente difficile e socialmente pesante. Mettere l’onere sullo Stato equivale a trasferirlo alle finanze pubbliche e quindi, infine, ai contribuenti. Ipotizzare una massiccia ricapitalizzazione sulle banche può portare alla scomparsa o alla ristrutturazione di una parte del settore.

Non c’è soluzione senza costi.

Ecco perché ogni modifica del testo provoca una nuova battaglia.

Karim Souaid non crede in una rapida adozione

In questo contesto, la stima del governatore della Banca del Libano assume un altro significato.

Secondo Annahar, Karim Suaid ha indicato che la legge potrebbe non venire ad essere per diversi mesi. Il giornale insiste sul fatto che questa valutazione non mira necessariamente al ritmo del lavoro del Parlamento.

Invece, il governatore avrebbe tenuto conto dell’intero processo: negoziati, emendamenti, arbitrato governativo, osservazioni del Fondo, revisione della commissione e poi adozione parlamentare.

La differenza è importante.

Solo accusare i membri di ritardare le riforme non consentirebbe di spiegare perché i progetti vengono prima di loro, stanno ancora subendo cambiamenti sostanziali.

Annahar stima che questo metodo può aggiungere da sei a otto mesi a un testo.

La responsabilità del ritardo diventa quindi diffusa.

Il governo sta negoziando. Il Fondo fa richieste o osservazioni. Il Parlamento sta valutando. Le autorità finanziarie intervengono. Poi alcuni accordi tornano al circuito.

Nel frattempo, i depositanti stanno aspettando.

Una battaglia intorno all’articolo sulle banche

Il disaccordo riguarda in particolare le condizioni imposte al settore bancario.

Annahar riferisce che le discussioni rimangono difficili sul meccanismo di ricapitalizzazione e di sdoganamento del bilancio. L’obiettivo dichiarato è quello di determinare quali banche sono in grado di riconquistare una valida posizione finanziaria e che dovrà essere ristrutturata o fuori dal mercato.

Questo passaggio è inseparabile dal trattamento dei depositi.

Una banca non può essere dichiarata valida senza determinare il valore reale delle sue attività, perdite e passività che può ancora onorare.

Fin dall’inizio della crisi, il Fondo ha sottolineato la necessità di riconoscere le perdite piuttosto che ritardarle indefinitamente.

Ma condividere queste perdite rimane il nucleo del conflitto libanese.

Ogni attore cerca di ridurre la sua quota.

Le banche difendono la loro sopravvivenza e gli azionisti. Lo Stato cerca di evitare di gravare ulteriormente le sue finanze. La Banca del Libano deve preservare la sua futura capacità di condurre la politica monetaria. I depositanti chiedono il ritorno dei loro beni.

La legge deve trasformare questo conflitto in regole.

Questo è proprio ciò che spiega la sua difficoltà.

Il Fondo, un partner indispensabile ma contestato

Il rapporto con il Fondo Monetario rimane quindi ambivalente.

Il Libano ha bisogno di un accordo internazionale per ripristinare una parte della sua credibilità finanziaria e facilitare l’accesso al finanziamento esterno. Il Fondo sta cercando una serie di riforme per rendere sostenibile il sistema finanziario.

Ma il modo in cui questi requisiti entrano nella procedura nazionale stessa diventa soggetto.

Le informazioni pubblicate da Annahar evidenziano un’area che non è visibile nel processo: il movimento dei cambiamenti tra esperti internazionali, il governo e parlamentari.

Se i commenti continuano ad arrivare dopo la trasmissione ufficiale dei progetti, il dibattito non si concentra più solo sui loro contenuti. Esso riguarda anche il metodo utilizzato per produrre la legge.

Questo problema non è secondario.

Una riforma tanto importante quanto quella dei depositi deve determinare il destino di una parte dei risparmi accumulati dai libanesi per decenni. Esso ridisegna anche il settore bancario e determina la distribuzione di una quota considerevole di perdite finanziarie.

La stabilità giuridica del testo è quindi essenziale.

Al contrario, Annahar descrive un processo in cui il progetto può continuare a cambiare mentre la sua recensione è già in corso.

Otto mesi che potrebbero essere ancora costosi per i candidati

L’orizzonte menzionato da Karim Souaid non significa che la legge sarà necessariamente passata in otto mesi. Piuttosto, dà un’idea di quanto tempo il processo può richiedere se le differenze attuali persistono.

Nessuna delle informazioni pubblicate consente di ottenere la versione finale del testo.

Né è possibile determinare con precisione quale ogni categoria di candidati recuperare. Le modalità finali rimangono dipendenti dagli arbitrati che devono ancora avvenire.

Questo è proprio ciò che rende importante la fiducia di Annahar.

Essi dimostrano che, dietro le dichiarazioni pubbliche sull’urgenza delle riforme, la legge più prevista dai candidati libanesi continua a essere negoziata a diversi livelli. E che il testo presentato agli eurodeputati domani potrebbe non essere esattamente quello che circola tra Beirut e il Fondo Monetario di oggi.

Per i depositanti, il dibattito istituzionale ha una conseguenza molto concreta: fintanto che i funzionari libanesi e il Fondo non hanno stabilizzato il loro compromesso su perdite, banche e depositi, il calendario di restituzione rimarrà sospeso.