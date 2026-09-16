Israele vuole due milioni di persone deportate da Gaza

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Il ministro della Difesa di Israele, Israel Katz, ha detto mercoledì 16 settembre, che Israele si stava preparando a riprendere una grande guerra nella Striscia di Gaza e ad attuare un progetto per lasciare i suoi circa due milioni di abitanti palestinesi. Egli descrive questo progetto come una « migrazione volontaria ». Le sue dichiarazioni furono fatte in un momento in cui gli Stati Uniti assicurarono che non fosse previsto alcun spostamento forzato della popolazione e che il cessate il fuoco in vigore dall’ottobre del 2025 rimase fragile.

Israele Katz non presenta più la massiccia partenza dei palestinesi da Gaza come ipotesi lontana. Il Ministro della Difesa di Israele non vede l’ora di una nuova offensiva contro Hamas.

Secondo lui, l’esercito israeliano è pronto a riprendere i combattimenti su larga scala se è ordinato di eliminare il movimento palestinese. Questa operazione avrebbe poi implementato quello che lui chiama il « piano di migrazione ».

Il progetto potrebbe potenzialmente influenzare l’intera popolazione della Striscia di Gaza, o circa due milioni di persone.

Il ministro aveva già dichiarato all’inizio di settembre che Israele era pronto ad organizzare la loro partenza via terra e mare. Ha detto che stava aspettando gli Stati Uniti, che ha detto di discutere di paesi che potrebbero ospitare palestinesi lasciare l’enclave.

Non è stato annunciato alcun accordo su tali paesi ospitanti.

Gaza: Katz lega la nuova guerra e la partenza dei palestinesi

Le nuove dichiarazioni di Israele Katz stabiliscono un collegamento diretto tra due obiettivi: la ripresa dell’offensiva militare contro Hamas e l’attuazione del progetto di lasciare la popolazione palestinese.

Il ministro ritiene che sia solo questione di tempo prima di un grande scoppio di guerra.

Ritiene inoltre che il disarmo negoziato di Hamas non dovrebbe avere successo. L’esercito israeliano sarebbe quindi disposto, su ordine politico, a riprendere la sua offensiva per « finire il lavoro », come ha usato Katz.

Questa operazione dovrebbe, nello scenario presentato dal Ministro, consentire l’attuazione del progetto « migrazione ».

Israele Katz affermò inoltre che il 70 per cento di Gaza era già stato svuotato della sua popolazione durante l’offensiva israeliana lanciata dopo l’attacco di Hamas il 7 ottobre 2023.

Tuttavia, questo non significa che il 70% della popolazione abbia lasciato la Striscia di Gaza. Quasi tutta la popolazione palestinese è stata spostata internamente dall’inizio della guerra. I residenti hanno dovuto lasciare il loro quartiere o la loro città, a volte in diverse occasioni, pur rimanendo all’interno del territorio palestinese.

Questa distinzione è essenziale. I massicci spostamenti già causati dalla guerra hanno avuto luogo principalmente all’interno di Gaza. Il progetto citato da Katz riguarda la partenza dei palestinesi dall’enclave.

Israele parla di « migrazione volontaria »

Il governo israeliano ha presentato il progetto come meccanismo di partenza volontaria e non come espulsione.

Israele Katz dice che la maggioranza dei palestinesi vorrebbe lasciare Gaza. Tuttavia, non vi è alcuna prova pubblica che una maggioranza dei quasi due milioni di abitanti desidera emigrare permanentemente.

Il ministro aveva indicato all’inizio di settembre che Israele poteva consentire le partenze terrestri e marittime. La destinazione palestinese è uno dei principali ostacoli pratici e diplomatici a tale progetto.

Questo problema è tanto più sensibile dato che la popolazione di Gaza vive in un territorio in gran parte distrutto da quasi tre anni di guerra. Quasi tutti gli abitanti sono stati spostati almeno una volta all’interno dell’enclave e una gran parte dell’alloggiamento e delle infrastrutture è stata distrutta o danneggiata.

In queste circostanze, la distinzione tra partenza volontaria e spostamento forzato è un problema importante.

La volontà individuale di lasciare un territorio non può essere valutata indipendentemente dalle condizioni in cui vivono i suoi abitanti. A Gaza, la distruzione degli alloggi, gli spostamenti successivi e gli scioperi continui sono il quadro in cui il progetto israeliano è ora in discussione.

Washington nega qualsiasi progetto di spostamento forzato

Le dichiarazioni di Katz non riflettono pienamente la posizione pubblica di Washington.

L’ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, ha assicurato all’inizio di questo mese che non c’era alcun piano per far uscire i palestinesi da Gaza.

Il diplomatico degli Stati Uniti distinto uno spostamento forzato da un’opportunità data ai residenti disposti a lasciare l’enclave. Gli assicurò che né gli Stati Uniti né Israele sostennero lo spostamento contro la volontà degli abitanti.

Ciò contrasta con la formulazione di Israele Katz mercoledì, che ha esplicitamente collegato la ripresa di un’offensiva militare alla successiva attuazione del « piano di migrazione ».

Allo stesso tempo, il ministro israeliano ha detto che gli Stati Uniti partecipavano alle discussioni sulle possibili destinazioni palestinesi. Washington non ha annunciato pubblicamente un accordo per accogliere i circa due milioni di Gaza all’estero.

Il disaccordo comprende quindi la natura esatta del progetto. Katz difende un’emigrazione che descrive come volontario. Le autorità statunitensi escludono pubblicamente lo spostamento forzato.

Egitto rifiuta lo spostamento palestinese

Il progetto incontra anche l’opposizione regionale.

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sissi ha ribadito il suo rifiuto dello spostamento palestinese. Questa dichiarazione ha avuto luogo in un incontro con il presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas a Cairo.

Dall’inizio della guerra, l’Egitto ha opposto il trasferimento della popolazione di Gaza al suo territorio. Il soggetto riguarda direttamente il Cairo dal momento che l’enclave condivide un confine con l’Egitto a livello di Rafah.

La questione delle destinazioni rimane quindi senza risposta.

Israele Katz sostiene che Israele ha i mezzi necessari per consentire le partenze terrestri e marittime. Ma lo spostamento di questa grandezza richiederebbe agli Stati di accettare l’ingresso e l’insediamento dei palestinesi interessati.

In questa fase, nessuna architettura internazionale è stata resa pubblica per il trasferimento dei due milioni di abitanti.

Il disarmo di Hamas nel cuore dello scenario di Katz

Israele Katz ha anche iscritto il suo progetto nel blocco intorno al disarmo di Hamas.

Il cessate il fuoco annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nell’ottobre del 2025 aveva portato ad una forte riduzione dell’intensità di combattimento e il ritorno degli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza. Dovrebbe anche aprire una nuova fase politica e di sicurezza.

Alla fine di luglio 2026, Hamas dichiarò la sua disponibilità ad entrare in un processo di disarmo. Una carta stradale sostenuta dagli Stati Uniti prevede un graduale abbandono delle armi in cambio di un ritiro israeliano.

Ma le modalità e l’ordine delle varie fasi rimangono contestate.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si rifiuta di ritirarsi finché Hamas non ottiene un disarmo verificabile. Questa divergenza blocca l’attuazione della nuova fase del processo.

Ora Israele Katz assume pubblicamente che il disarmo negoziato fallisca.

È su questo presupposto che basa la possibilità di una ripresa della guerra. L’esercito israeliano sarebbe allora incaricato di eliminare Hamas prima che il progetto di partenza palestinese fosse attuato.

Quasi tre anni di guerra devastarono Gaza

La prospettiva di una massiccia partenza arriva dopo quasi tre anni di conflitto e spostamento.

Gli Hamas e altri gruppi palestinesi attaccano il 7 ottobre 2023 uccisero 1.221 persone in Israele, secondo un conte ufficiale israeliano. Gli aggressori hanno anche preso 251 ostaggi alla Striscia di Gaza.

L’offensiva israeliana lanciata in risposta ha provocato più di 73.700 morti nell’enclave, secondo il Ministero della Salute di Gaza. Non distingue i combattenti dai civili nel suo record. Tuttavia, i suoi dati sono considerati affidabili dalle Nazioni Unite per la valutazione globale delle perdite.

Il cessate il fuoco che è entrato in vigore nell’ottobre 2025 ha ridotto significativamente la lotta senza eliminarlo.

Israele ha continuato a compiere attacchi regolari nella Striscia di Gaza. Secondo il Ministero della Salute del Territorio, 1,375 palestinesi sono stati uccisi da quando la tregua è entrata in vigore.

Anche la distruzione dello stock di abitazioni rimane notevole. Le famiglie sfollate continuano a vivere in edifici danneggiati a causa della mancanza di alloggi. Mercoledì, il crollo nella città di Gaza di un edificio già stato colpito durante la guerra ha lasciato diverse dozzine di vittime e feriti.

È in questo territorio devastato che Israele Katz sta ora considerando apertamente la partenza della popolazione palestinese.

Meno di sei settimane prima delle elezioni israeliane del 27 ottobre, le sue dichiarazioni hanno avuto luogo anche in un contesto di competizione sulla destra. Il ministro ha risposto mercoledì alle critiche di un altro leader politico di destra quando ha dettagliato la sua posizione su Gaza.

L’effettiva ripresa della guerra dipenderebbe però da una decisione politica che non è ancora stata annunciata. Allo stesso modo, nessun calendario chiaro per il « piano di migrazione », nessun paese ospitante è stato ufficialmente designato e Washington continua a negare l’esistenza di un progetto per trasferire forza i palestinesi al di fuori di Gaza.