Naim Qassem respinge l’accordo quadro con Israele

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Il Segretario Generale di Hezbollah, Naim Qassem, ha invitato venerdì 28 agosto a concludere l’accordo quadro concluso a giugno tra Libano e Israele sotto la mediazione americana. In un discorso nella periferia meridionale di Beirut, lo descrisse come « illegale », « illegale », e « umiliante », credendo che « distrugge la sovranità libanese » senza permettere al paese di recuperare i suoi diritti. Rifiutò anche le « zone pilota » previste per il ritiro israeliano e lo spiegamento dell’esercito libanese, così come il meccanismo di verifica internazionale discusso tra le parti. « Siamo in piedi e non ci arrenderemo », ha detto, in una delle sue posizioni più forti contro il processo avviato dallo Stato libanese con Israele.

Qassem chiede di « mettere sotto » l’accordo quadro

Naim Qassem ha dedicato una parte significativa del suo intervento all’accordo quadro negoziato sotto la mediazione americana. Il leader di Hezbollah non si accontentava di esprimere riserve su alcune delle sue disposizioni. Ha esplicitamente richiesto l’abbandono.

« Siamo contro l’accordo quadro e lo chiediamo per essere abbandonato », ha detto al raduno di Ashoura Square, Dahiyeh. Ha poi accumulato le qualificazioni per sfidare la sua legittimità: « L’accordo quadro è illegittimo, illegale, umiliante e distrugge la sovranità libanese senza ripristinare i diritti »

Questa posizione pone Hezbollah direttamente in opposizione al processo avviato dalle autorità libanesi. L’accordo di giugno deve organizzare diverse questioni interconnesse: il graduale ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano, la distribuzione dell’esercito libanese e il trattamento delle armi e delle infrastrutture militari di Hezbollah.

Per Qassem, questo accordo non è un compromesso che potrebbe ripristinare la sovranità. Al contrario, ritiene che impone obblighi al Libano senza prima garantire il recupero del suo territorio.

« Noi resteremo a terra »

Il Segretario Generale di Hezbollah ha accompagnato il suo rifiuto politico da un messaggio per dimostrare che il suo movimento non intende ritirarsi sotto pressione militare o diplomatica. « Oggi siamo in una situazione di confronto », ha detto ai suoi sostenitori.

Ha poi aggiunto: « Noi continueremo, resteremo fermi. In un’altra formula progettata per riassumere la posizione del movimento, Qassem ha lanciato: « Noi resteremo la testa alta e non ci arrenderemo. Lascia che facciano quello che vogliono. »

Il messaggio è particolarmente significativo nell’attuale contesto militare. Hezbollah ha subito notevoli perdite dal 2023 e le forze israeliane occupano ancora diverse aree del territorio libanese. Israele sta continuando i suoi scioperi, le operazioni di sabbiatura e di terra nel sud.

Qassem cerca quindi di escludere l’idea che l’indebolimento militare del movimento porterebbe necessariamente all’accettazione delle condizioni negoziate sotto pressione internazionale. « Noi resteremo a terra e non accetteremo questi progetti di cui parlano », ha detto.

Rifiuto Adamante delle « zone pilota »

Il leader di Hezbollah ha specificamente mirato il meccanismo « zone pilota », che è diventato uno dei principali elementi operativi dei negoziati tra Libano, Israele e i mediatori americani.

« Non accettiamo le aree pilota o i risultati ottenuti », ha detto Qassem. Questi settori dovrebbero consentire il graduale collaudo di un ritiro israeliano, il dispiegamento dell’esercito libanese e lo smantellamento delle infrastrutture militari di Hezbollah.

Le discussioni recenti hanno riguardato le aree in cui questo meccanismo potrebbe essere attuato. Le autorità libanesi hanno proposto diverse aree nell’area di Nabatiyah, mentre le discussioni devono anche determinare le modalità per il ritiro delle forze israeliane.

Per Hezbollah, tuttavia, il problema va oltre la geografia dei settori interessati. L’accettazione di queste aree, secondo il suo leader, equivale a riconoscere un processo che egli stesso considera privo di legittimità.

Qassem rifiuta pertanto l’accordo generale e gli strumenti per la sua attuazione.

« Non accettiamo la commissione di audit »

Il Segretario Generale di Hizbullah si opponeva anche all’istituzione di un meccanismo per monitorare l’attuazione degli impegni assunti nei settori interessati.

« Non accettiamo la commissione di audit, né accettiamo quelli coinvolti », ha detto. Descrisse questo meccanismo come « fuori legge e fuori dal consenso libanese ».

Le discussioni all’inizio di agosto a Roma si erano concentrate sui paesi che potevano partecipare alla Commissione. Monitorerebbe la distribuzione dell’esercito libanese e la distruzione delle armi o delle infrastrutture militari di Hezbollah nelle aree pilota.

Qassem dà una lettura molto più ostile. Ha presentato la commissione come un meccanismo dominato dagli Stati Uniti e Israele e imposto all’esercito libanese. Da questa prospettiva, l’accordo non costituirebbe una garanzia internazionale per il Libano, ma piuttosto una forma di controllo sulle sue istituzioni.

Questo rifiuto complica direttamente l’attuazione del processo. Hezbollah mantiene una significativa presenza politica e militare nelle aree interessate, anche se il suo equilibrio di potere è stato profondamente alterato da guerre successive.

Qassem attacca negoziati diretti

Il discorso del 28 agosto contiene anche una critica esplicita del percorso scelto dalle autorità libanesi per negoziare con Israele. Qassem ritiene che Beirut abbia intrapreso un processo che non rispetta i sacrifici fatti dal paese o dalla sua sovranità.

Ha accusato funzionari libanesi di scegliere « un percorso che non onora il Libano o i suoi sacrifici ». Secondo lui, entrare in trattative dirette con Israele equivale a fare concessioni mentre le operazioni militari israeliane continuano.

Il leader Hizbullah insiste proprio su questa simultaneità. Le trattative si stanno svolgendo mentre l’aviazione israeliana continua a colpire il territorio libanese e le forze israeliane mantengono la loro presenza nel sud.

Qassem presenta quindi il processo come una negoziazione condotta « sotto i bombardamenti israeliani ». L’ha assimilato ad una forma di « difesa nell’umiliazione », contestando l’idea che l’attuale equilibrio di potere possa produrre un accordo equilibrato.

« Chi sta bombardando? Chi uccide? »

Il segretario generale di Hizbullah ha cercato di porre la questione del suo armamento nel più ampio numero di operazioni israeliane in Libano. Ha fatto al suo pubblico una serie di domande: « Chi sta bombardando? Chi uccide? Chi sta sterminando? Chi fa questo? Svegliati! »

Questa formulazione mira direttamente a quelli in Libano e all’estero che rendono il disarmo di Hezbollah un prerequisito per la stabilizzazione. Al contrario, ritiene che la presenza e le operazioni israeliane dovrebbero essere affrontate prima che qualsiasi discussione possa indebolire le capacità militari del suo movimento.

Il contesto degli ultimi giorni alimenta questo argomento. Il 25, 26 e 27 agosto, le operazioni israeliane a sud si intensificarono ulteriormente, con scioperi, incendi di artiglieria e esplosioni in diverse località.

Una donna è stata uccisa in uno sciopero contro Arab Salim durante l’ondata di bombardamento del 27 agosto. Israele aveva presentato queste incursioni come risposta al lancio di due droni esplosivi attribuiti a Hizbullah contro le sue forze schierate nella zona di Ali al-Taher. Il movimento non aveva rivendicato l’attacco nelle informazioni disponibili.

Hezbollah sostiene ancora l’accordo del 2024 novembre

Naim Qassem non rifiuta alcun quadro di regolamento. Egli sostiene che Hezbollah rimane impegnato all’accordo per cessare le ostilità di27 novembre 2024concluso sotto il massimale della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1701.

« La nostra posizione è chiara: accettiamo l’applicazione dell’accordo del 27 novembre 2024 », ha detto venerdì. Questo riferimento permette a Hezbollah di presentare la sua opposizione non come rifiuto di alcun impegno, ma come rifiuto del nuovo meccanismo negoziato da giugno.

La distinzione è centrale nel discorso del movimento. L’accordo del novembre 2024 si basava, tra l’altro, sull’attuazione della risoluzione 1701 e sulle disposizioni relative all’area a sud del fiume Litani. Il nuovo accordo quadro va oltre nella definizione delle fasi di ritiro israeliano, distribuzione militare e infrastruttura di Hezbollah.

Per Qassem, la sovranità libanese deve quindi rimanere sotto l’accordo precedente. Rifiutò di vedere un nuovo meccanismo internazionale espandere i vincoli imposti al suo movimento.

Il file di Ali al-Taher al centro delle tensioni

Il discorso viene come le altezze di Ali al-Taher nella regione di Nabatiyah diventano uno dei punti principali di attrito tra Israele e Hezbollah. Israele afferma che l’infrastruttura del movimento rimane nel settore e sfida l’efficacia del meccanismo previsto per le aree pilota.

Allo stesso tempo, una fonte libanese ha accusato Israele di cercare di ritardare i negoziati, in particolare citando il fallimento di tali esperienze. Secondo questa lettura, le considerazioni politiche israeliane e le elezioni di ottobre pesano anche sul calendario.

Le autorità libanesi stanno cercando di evitare il confronto diretto tra l’esercito e Hezbollah. La stessa fonte ha dichiarato che non c’era volontà di provocare un confronto interno per forzare rapidamente il disarmo del movimento.

La situazione di Ali al-Taher illustra così precisamente il conflitto che Qassem sta portando avanti: Israele chiede risultati concreti per quanto riguarda l’infrastruttura di Hezbollah, mentre rifiuta i meccanismi sviluppati per raggiungere lo smantellamento.

Una critica diretta della strategia dello Stato

Nel chiedere la caduta dell’accordo quadro, Qassem non si rivolge solo ad Israele e agli Stati Uniti. Il suo discorso costituisce anche una sfida diretta alla strategia adottata dallo Stato libanese.

Il governo sta cercando un ritiro israeliano attraverso la negoziazione, in cambio del più forte controllo militare e del progressivo trattamento delle armi di Hezbollah. Questa strategia si basa sull’idea che le diverse fasi debbano procedere parallelamente.

Hezbollah difende un ordine diverso. Israele dovrebbe prima cessare le operazioni e ritirarsi dal territorio libanese. La questione degli armamenti sarebbe poi trattata all’interno di un quadro interno libanese, senza un meccanismo imposto da Washington o che coinvolge Israele.

Questi due approcci sono difficili da conciliare. Essi riguardano direttamente la questione del monopolio della forza armata e la stessa definizione della sovranità. Per le autorità, assume che l’esercito diventi l’unica forza armata organizzata nel territorio. Per Hezbollah, presuppone la scomparsa della presenza militare israeliana e il mantenimento di una resilienza mentre la minaccia persiste.

« Due correnti principali » nella regione

Naim Qassem ha anche posto il caso libanese in un confronto regionale più ampio. Secondo lui, due grandi campi stanno attualmente combattendo in Medio Oriente.

Si opponeva a una corrente dominata dagli Stati Uniti e da Israele ad un altro raduno Iran e i movimenti di « resistenza » in Palestina, Libano, Iraq e Yemen. Questa presentazione conferma che Hizbullah continua a porre la sua strategia su un asse regionale oltre i confini libanesi.

Il leader del movimento ha accusato i suoi avversari di usare tutte le forme disponibili di pressione militare e politica. Ha presentato la situazione attuale come fase di « confronto e fermezza ».

Questa dimensione regionale rimane uno dei principali punti di disaccordo tra Hezbollah e i suoi avversari libanesi. Incolpano il movimento per collegare la sicurezza del paese con i conflitti regionali e la strategia iraniana. Al contrario, Qassem descrive l’appartenenza ad un asse regionale come componente della resilienza ad Israele.

Un rifiuto sulla prossima fase dei negoziati

Il discorso arriva a pochi giorni da una nuova sequenza diplomatica prevista a settembre. È prevista una nuova serie di discussioni tra Libano e Israele, anche se non era stata ancora annunciata la data finale di venerdì sera.

Le discussioni precedenti si sono concentrate specificamente sulle aree pilota e sulla composizione di un meccanismo di verifica. Qassem ha appena esplicitamente respinto questi due elementi. La sua posizione riduce quindi lo spazio disponibile per applicare lo schema senza confronto politico interno.

Allo stesso tempo, Israele esprime la sua insoddisfazione con il ritmo delle operazioni condotte dall’esercito libanese. I rapporti israeliani hanno indicato che alcune coordinate trasmesse per identificare l’infrastruttura di Hezbollah non sono state seguite dalla distruzione prevista.

Sul lato libanese, questa pressione è vista come un tentativo di trasferire all’esercito la responsabilità di una situazione creata dalla continua occupazione e dalle operazioni israeliane. Il rischio è che entrambe le parti considereranno il meccanismo di giugno insufficiente, ma per ragioni esattamente opposte.

« Non ci arrenderemo. »

Il brano finale del discorso riassume la linea scelta da Hezbollah. Qassem non propone ulteriori compromessi sulle aree pilota o sulla commissione di verifica. Al contrario, riafferma la continuità della presenza del movimento sul terreno.

« Noi continueremo e resteremo fermi », ha detto. Poi, nella formula più chiara del suo intervento: « Noi resteremo la testa alta e non ci arrenderemo »

Questa affermazione viene come Hezbollah emerge da diverse sequenze militari dal 2023 e quella parte del territorio meridionale rimane occupata da Israele. Allo stesso tempo, il movimento è soggetto alla pressione militare israeliana, richieste internazionali sul suo disarmo e un dibattito interno sul monopolio statale delle armi.

Qassem ha risposto a queste tre pressioni con lo stesso principio: Hezbollah ha rifiutato di lasciare che il suo disarmo derivi da un accordo negoziato con Israele sotto la mediazione americana. Il prossimo passo sarà tra questa linea di rifiuto, la volontà del governo libanese di continuare i negoziati e la situazione militare nel sud, dove il dossier di Ali al-Taher potrebbe rapidamente imporre il proprio calendario.