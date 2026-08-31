Badaro, preparati a cucinare, ballare e rompere!

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E se il tuo prossimo viaggio a Beirut è iniziato con una semplice passeggiata… E ha finito con un vinile sotto il braccio, una lampada retrò nella sua testa e una nuova ossessione nel tuo camerino?

Dopo due anni di avventura,8 edizioni, 65 espositori e una collezione di souvenir♪Mercato Collettivo Vintageritorna dove tutto è iniziato: aBadaro.

Quasi due anni fa, mentre il Libano stava attraversando un periodo particolarmente turbolento, un’idea folle è nata a Badaro: creare un luogo in cui le persone possono incontrare, respirare, passeggiare, cercare, ridere e scoprire. Un luogo un po’ diverso, dove gli oggetti hanno una storia e dove gli incontri contano tanto quanto i reperti.

Il pubblico è venuto. Allora torna. E di nuovo.

Quindi dobbiamo farlo di nuovo. Ma questa volta stiamo salendo il volume.

Per quattro giorniCollège Saint-Sauveursi trasformerà in un vero e proprio terreno di caccia per gli amanti della bellezza, raro, pugnalato e tutto ciò che ha questo piccolo supplemento di anima che nessun algoritmo può mai riprodurre.

Immaginate un enorme spogliatoio dove ogni gancio nasconde una sorpresa.

Un soggiorno in cui ogni pezzo di mobilio potrebbe raccontare la sua storia.

Una biblioteca dove i libri hanno già vissuto mille vite.

Una playlist full-size fatta di vinili da trovare.

Gioielleria che deve essere notata solo.

Borse e occhiali con abbastanza carattere per rubare la stella.

Poster, opere, luci, oggetti insoliti e curiosità che probabilmente non troverete altrove.

E questa è proprio la magia dell’annata: non sai mai cosa sei venuto prima di trovarlo.

Potresti tornare con un pezzo iconico.

O un oggetto completamente improbabile.

O solo una bella storia da raccontare.

E tra due reperti? Mangiamo, beviamo, chiacchieramo e godiamoCorte di giustiziaperche’ una caccia al tesoro sta scavando.

TheVintage Collective Market – 8a edizionedarvi un appuntamento per quattro giorni di porcellana, nostalgia, scoperte e buone vibrazioni.

A Badaro, la caccia al tesoro riprende. E questa volta, dovrai venire con spazio negli occhi… E molto nel bagagliaio.

Vieni da solo, vieni insieme, vieni con la tua banda. Ma soprattutto, vieni con il tempo.

Perche’ qui non fai shopping.

Stiamo cercando. Stiamo rompendo. Lo scopriamo. Raccogliamo. Ci innamoreremo.

E fai attenzione: l’ingresso è gratuito, ma lasciare le mani vuote non è assolutamente garantito.

📍Saint-Sauveur College, Badaro – Beirut

📅10 e 11 settembre, 16h – 22h

📅12 & 13 settembre

🍴Corte di giustizia

Ingresso gratuito – Tutto pubblico

LibanoNews.pdf

Testo nella visuale

La visuale sulla prima pagina contiene anche informazioni che devono essere tenute separatamente dal corpo dell’articolo:

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SETTEMBRE 2026

10 & 11 — 4 PM TO 10 PM

12 & 13 — 12 PM A 10 PM

SAINT COLLEGE

BADARO, BEIRUT

GRATIS

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