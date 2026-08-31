LEIBAN, PROFETY DELL’OCCIDENTE?

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Quando il fallimento finanziario del 2019 diventa l’avvertimento che Washington ed Europa dovrebbero affrontare

La crisi libanese non è il futuro meccanico dell’Occidente. Ma può essere il segnale di allarme estremo: quello di uno stato che sostituisce definitivamente il debito per le decisioni politiche, fino al giorno in cui la fiducia scompare.

I piccoli paesi a volte conoscono prima delle grandi malattie che poi minacciano il resto del mondo.

Il Libano potrebbe essere uno di quelli.

Dal 2019, abbiamo visto la crisi finanziaria libanese come un disastro essenzialmente locale: cattiva governance, corruzione, deficit cronici, uno stato incapace di riforma, la Banca del Libano dopo aver esteso il termine con meccanismi finanziari sempre più complessi, banche private che hanno concentrato una parte considerevole dei loro beni sullo stato e sulla banca centrale.

Tutto questo è vero.

Ma se il Libano non fosse solo un incidente?

Anche se era un avvertimento?

E se, dietro le peculiarità libanesi, si nasconde un meccanismo molto più universale: quello di uno stato che spende più tempo di quello che guadagna, si prende in prestito per spingere indietro decisioni difficili, conduce gradualmente il suo sistema finanziario nel proprio debito, allora un giorno scopre che i mercati non vogliono più finanziare quello che ancora hanno finanziato il giorno prima?

Una crisi di debito raramente inizia il giorno in cui i soldi mancano. Inizia molto tempo prima. Inizia quando la politica rifiuta di scegliere.

Il triangolo fatale: stato – banca centrale – banche

Per capire cosa potrebbe rendere l’esperienza libanese un premonitorio deve tornare alla sua architettura.

Per anni, lo stato libanese ha accumulato deficit pubblici e debiti.

Occorreva quindi finanziare tale Stato.

Le banche libanesi hanno raccolto risparmi e depositi, compresi quelli della diaspora. Una parte considerevole di queste risorse è stata quindi diretta o indirettamente verso la Banca del Libano e il debito sovrano.

La Banca del Libano, a sua volta, ha finanziato il sistema pubblico e sostenuto una parità fissa della sterlina con il dollaro che era diventato sempre più costoso.

Il sistema potrebbe quindi dare una notevole impressione di stabilità.

Le banche stavano lavorando. L’interesse è stato pagato. La moneta sembrava stabile. I depositanti hanno ricevuto generosi ritorni. Lo stato continuò a vivere oltre i suoi mezzi.

E visto che il disastro non è successo, tutti potrebbero concludere che il sistema stava funzionando.

Fino al giorno in cui ha smesso di lavorare.

Quando i flussi di capitale si sono asciugati nel 2019, l’intero edificio è apparso per quello che era diventato: una singola catena di crediti che collegano il depositante alla sua banca, la banca alla Banca del Libano e la Banca del Libano, direttamente o indirettamente, a uno stato che era in debito.

La Banca mondiale stimava le perdite nel settore finanziario di oltre 70 miliardi di dollari entro il 2023 e osservava che circa il 75% delle attività bancarie era stato collocato con la Banca del Libano. Nel frattempo, lo Stato mancava ai suoi Eurobond nel marzo 2020.

In altre parole, dietro diversi saldi contabili apparentemente separati, c’era in realtà solo un rischio sistemico: il rischio sovrano.

Quando lo stato cade, scopre che i soldi della banca erano anche i suoi soldi

Questa è forse la lezione più importante del Libano.

Una banca può sembrare solida. Una banca centrale può sembrare potente. Un debito pubblico può sembrare perfettamente ridefinibile.

Ma quando le banche hanno un enorme debito statale o Banca centrale, il confine tra debito pubblico e privato diventa pericolosamente poroso.

I risparmi dei cittadini diventano indirettamente creditori del deficit pubblico.

E quando lo stato non può più pagare, la domanda diventa brutalmente: chi avrà la perdita?

Stato? La Banca Centrale? Gli azionisti delle banche? I creditori? I depositanti? Contribuenti? Le generazioni future?

Questo è esattamente il problema che il Libano non ha ancora pienamente risolto sette anni dopo l’inizio della crisi.

Nel febbraio 2026, il FMI stava lavorando con le autorità libanesi sulla ristrutturazione bancaria, il graduale recupero dei depositi e la sostenibilità del debito pubblico. Nell’agosto del 2026, la Banca mondiale trovò ancora che il debito pubblico rimase insostenibile e che i negoziati sulla ristrutturazione del debito sovrano non erano ancora realmente iniziati.

Abbiamo vissuto con fallimento prima di decidere legalmente chi è andato in bancarotta.

Ma attenzione: il Libano del 2026 non è più esattamente quello del 2019

Devi essere onesto intellettualmente qui.

Dire che il Libano continua semplicemente ad accumulare gli stessi deficit di bilancio come prima del 2019 sarebbe errato oggi.

Sono stati effettuati aggiustamenti estremamente brutali.

La Banca del Libano ha fermato parte del finanziamento monetario del disavanzo, la spesa pubblica reale è stata schiacciata dal crollo monetario e il governo ha anche registrato, secondo la Banca mondiale, un surplus complessivo pari al 3,9% del PIL nel 2025. Le finanze pubbliche rimasero relativamente forti nella prima metà del 2026 prima che le nuove spese relative ai conflitti venissero messe sotto pressione.

Ma questo è dove la lezione diventa ancora più interessante.

Il bilanciamento del flusso non fa sparire lo stock.

È possibile eliminare il disavanzo di bilancio oggi: se non si tratta del debito accumulato ieri, le perdite della vostra Banca Centrale e l’insolvenza del vostro sistema bancario, la crisi rimane lì.

Il Libano dimostra quindi due cose.

In primo luogo, mostra cosa succede quando i disavanzi sono ammessi alla deriva troppo a lungo.

Poi mostra quanto sia difficile riparare il sistema dopo la violazione della fiducia.

Ed è qui che Washington dovrebbe iniziare a guardare Beirut con più attenzione.

Gli Stati Uniti: lo stesso problema di bilancio, ma non ancora la stessa malattia

Il confronto può sembrare eccessivo.

Gli Stati Uniti non sono ovviamente il Libano.

Hanno l’economia più potente del mondo, un enorme mercato finanziario, una capacità fiscale senza misura comune, istituzioni molto più robuste e, soprattutto, l’immenso privilegio di emettere il loro debito nella propria valuta.

E quella valuta è il dollaro, la più grande valuta di riserva del mondo.

Questa differenza è fondamentale.

Ma non significa che la matematica di bilancio sia stata abolita.

Entro il 2026, il Congressional Budget Office prevede un disavanzo federale degli Stati Uniti di circa $1,900 miliardi, o 5,8 per cento del PIL, anche se l’economia statunitense non è in profonda recessione.

Il debito pubblico rappresenta già circa il 101% del PIL.

Se le politiche attuali continuano, il CBO prevede circa il 120% del PIL nel 2036. Ancora più preoccupante: il costo netto di interesse aumenterebbe dal 3,3% del PIL nel 2026 al 4,6% nel 2036.

Il meccanismo poi diventa autoalimentato.

Prestiamo in prestito per finanziare il deficit. Poi di più per rifinanziare il debito maturo. Poi ancora di più per pagare l’interesse su questo debito.

E più alto è il tasso a cui lo stato rifinanzia, più velocemente la meccanica accelera.

A che punto i mercati si fermano considerando il deficit degli Stati Uniti come un problema per domani e cominciano ad integrarlo nel prezzo del denaro oggi?

Nessuno conosce quell’appuntamento. Ed è proprio questo che dovrebbe essere preoccupante.

Non c’è figura magica prima della crisi

Un debito dell’80 per cento del PIL può essere pericoloso per un paese e un debito del 150 per cento perfettamente finanziario per un altro per molto tempo.

La crisi non è quindi innescata al 100%, al 120% o al 150% del PIL.

Esso deriva dalla combinazione di diverse variabili: crescita economica; tasso di interesse; deficit primario; moneta in cui il debito viene denominato; maturità del debito; profondità del mercato finanziario; credibilità delle istituzioni; e soprattutto la fiducia degli investitori nella volontà politica ad un giorno correggere la traiettoria.

Questo è l’ultimo elemento che è ancora sottovalutato.

I mercati possono tollerare una situazione insostenibile per molto tempo. Poi, improvvisamente, molto meno a lungo.

Il FMI stima ora che il debito pubblico globale, vicino al 94 per cento del PIL mondiale nel 2025, potrebbe raggiungere il 100 per cento entro il 2029. Esso mette in guardia esplicitamente contro l’aumento delle spese di interesse, i requisiti di rifinanziamento e anche qualche erosione del premio di sicurezza storicamente concesso alle bollette del Tesoro degli Stati Uniti.

Non e’ ancora una crisi. E’ un avvertimento.

E l’Europa?

L’Europa è in una situazione diversa.

Nel complesso, è molto meno sbilanciato rispetto agli Stati Uniti: il disavanzo dell’area dell’euro rappresenta il 2,9% del PIL nel 2025.

Ma questa media europea nasconde notevoli differenze.

Alla fine del 2025, il debito rappresentava circa il 146,1% del PIL in Grecia, il 137,1% in Italia, il 115,6% in Francia, il 107,9% in Belgio e il 100,7% in Spagna.

Allo stesso tempo, la Francia aveva un deficit del 5,1% del PIL, il Belgio 5,2%.

E il debito dell’area dell’euro nel suo complesso è salito all’88,9% del PIL nel primo trimestre del 2026.

La situazione europea contiene anche un paradosso.

Uno stato americano emette un debito di dollaro e ha dietro di esso una banca centrale in grado di creare questi dollari.

Francia o Italia prendono in prestito in euro ma non controllano individualmente la creazione dell’euro.

La protezione è collettiva: Banca centrale europea, istituzioni europee, meccanismi di solidarietà, mercato finanziario comune.

Ciò costituisce una forza straordinaria.

Ma questo significa anche che una crisi di fiducia nel debito di un grande Stato europeo potrebbe diventare rapidamente un problema politico europeo.

L’abbiamo già visto con la crisi greca.

Con la Francia o l’Italia, le dimensioni sarebbero radicalmente diverse.

La vera « libanizzazione » dell’Occidente probabilmente non sembrerebbe come il Libano

Questo è dove il parallelo deve essere approfondito.

Immaginare domani gli americani che trovano i loro conti bancari bloccati esattamente come i depositanti libanesi sarebbero caricaturali.

Questo non è probabilmente il modo in cui si manifesterebbe una grande crisi monetaria del debito.

La « libanizzazione » occidentale potrebbe essere molto più lenta, molto più sofisticata e, paradossalmente, molto meno visibile.

Si potrebbe prendere la forma di inflazione a lungo termine leggermente superiore a quella prevista dai risparmiatori; bassi tassi di interesse reali; una tassazione progressivamente più pesante; una reale erosione del valore delle obbligazioni e dei risparmi; pressione regolamentare che incoraggia banche, fondi assicurativi o pensionistici a tenere più debito pubblico; un crescente onere di servizio del debito che impedisce allo Stato di finanziare altre missioni; minore capacità di investimento pubblico; Infine, una banca centrale ha affrontato una scelta sempre piÃ1 scomoda tra la stabilitÃ dei prezzi, la stabilitÃ del sistema finanziario e la sostenibilitÃ delle finanze pubbliche.

Ha un nome storico: la repressione finanziaria.

Ed è particolarmente evidente che uno studio del FMI pubblicato nel luglio 2026, che studia 17 economie avanzate oltre un secolo, ha concluso proprio che le condizioni tradizionalmente favorevoli al ritorno di questa repressione finanziaria sono ora di nuovo presenti e che potrebbe essere utilizzato di più per alleviare l’onere del debito pubblico.

Il depositante occidentale non sarebbe necessariamente svegliarsi una mattina con il suo conto bloccato.

Poteva semplicemente scoprire, dieci anni dopo, che l’inflazione, la tassazione e i rendimenti reali bassi silenziosamente pagato parte del debito al suo posto.

Il processo sarebbe diverso. Il principio economico sarebbe stranamente familiare.

La vera lezione libanese: dobbiamo ristrutturare prima della ristrutturazione dei mercati per voi

Quindi il problema fondamentale non è il debito.

Debt finanzia guerre, infrastrutture, crisi, pensioni, istruzione, ricerca e investimenti. Può essere perfettamente razionale.

Il problema sorge quando il disavanzo diventa strutturale e politicamente impossibile da correggere.

Quando un governo non può più ridurre le sue spese. Non può più aumentare i suoi ricavi. Non possono più riformare le pensioni. La spesa sociale non può più essere influenzata. Non può più ridurre la sua amministrazione. Non può più aumentare le tasse. La crescita non può più accelerare sufficientemente. Eppure continua a prendere in prestito.

A quel tempo, il mercato divenne gradualmente il vero ministro delle Finanze.

Imposta il tasso. Poi impone la disciplina che la politica non voleva imporre.

Il Libano ha scoperto questa realtà nel modo più brutale possibile.

L’Occidente ha ancora lo straordinario lusso di poter evitare.

Conclusione – Il Libano è la profezia del debito occidentale?

La mia risposta è: sì, come un avvertimento; No, come un destino inevitabile.Gli Stati Uniti non sono il Libano. L’Europa non è il Libano. Hanno economie diversificate, istituzioni molto più forti, enormi mercati finanziari e capacità fiscali e monetarie che il Libano non ha mai posseduto, quindi sarebbe economicamente sbagliato annunciare che un crollo simile a quello del Libano è imminente in Occidente. Ma sarebbe altrettanto sbagliato credere che queste differenze diano ai grandi poteri il privilegio di sfuggire per sempre alle leggi del debito.Il Libano è premonitorio sul meccanismo, non necessariamente in forma o tempistica.Ci insegna che uno stato può vivere a lungo oltre i suoi mezzi. Che una banca centrale può a lungo risparmiare tempo. Che un sistema bancario può assorbire il debito sovrano per molto tempo. Che gli investitori possono continuare a prestare per molto tempo. I soldi possono sembrare stabili. E che tutto questo può richiedere abbastanza a lungo per convincere un’intera generazione che ciò che è insostenibile può durare per sempre.Poi arriva il momento in cui la fiducia scompare.E quando scompare, il problema non è più solo quanto lo stato dovrebbe. Chi pagherà? Il contribuente? Salvare? Il pensionato? Il porta obbligazioni? La banca? La Banca Centrale? O riuscire generazioni con più debiti? È questa la domanda che il Libano pone oggi in Occidente. La crisi libanese del 2019 non dice che Washington sarà Beirut nel 2030, né che Parigi o Roma domani avranno chiuso le banche.Dice qualcosa di molto più profondo: nessun paese, qualunque sia il suo potere, può sostituire definitivamente il debito per il processo decisionale politico.Finché i mercati credono nella capacità futura dello Stato di riforma, finanziano il presente. Ma quando questa fiducia scompare, la questione della politica fiscale diventa una questione di stabilità monetaria e finanziaria. Ecco perché il pericolo occidentale potrebbe non essere uno spettacolare « difetto libanese ». Potrebbe essere più lento: inflazione, tassazione, repressione finanziaria, erosione dei risparmi, aumento dei costi del debito, graduale indebolimento dei servizi pubblici e crescente dipendenza delle banche centrali da vincoli di bilancio statali.Sarebbe una libanizzazione senza un collasso brutale. Libanizzazione silenziosa.Ed è proprio perché l’Occidente ha ancora i mezzi per evitare che sarebbe imperdonabile non guardare ciò che dimostra il Libano.Il Libano potrebbe non essere il futuro dell’Occidente. Ma potrebbe essere l’avvertimento che viene dal futuro.

LIBAN È PREMONITORE SU MECCANIMO, NON NECESSARIO SU FORM E TIMELINE.

Principali fonti

• Banca Mondiale: Monitoraggio economico/settore finanziario del Libano e debito sovrano:https://documents1.worldbank.org/curated/en/099041124092526719/pdf/P181623178903407187061e79ae6699195.pdf

• FMI – Missione in Libano, 13 febbraio 2026:http://www.imf.org/en/news/articles/2026/02/13/pr-26050-lebanon-imf-staff-concludes-visit

• Banca Mondiale – Economia libanese, 21 agosto 2026:https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/08/21/renewed-conflict-derails-lebanon-s-fragile-economic-recovery

• Ufficio di bilancio congressuale – Budget ed Economic Outlook: 2026-2036:https://www.cbo.gov/publication/62105

• FMI – Fiscal Monitor, aprile 2026:https://www.imf.org/en/publications/fm/issues/2026/04/15/fiscal-monitor-april-2026

• Eurostat – debito e deficit pubblico, 22 aprile 2026:https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2042026-ap

• Eurostat – debito pubblico dell’area dell’euro, 21 luglio 2026:https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euroindicators/w/2-21072026-ap

• FMI – La Grande Repressione, Libro di lavoro, 31 luglio 2026:https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2026/07/31/the-coming-green-repression-new-measures-and-a-century-of-evidence-578320

Articolo preparato nell’agosto 2026.

Bernard Raymond Jabre

100% proprietario, presidente – CEO

Fund Manager e Analista della gestione delle risorse di Aleph

Email: bjabre@aleph.bz