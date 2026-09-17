Il prezzo del pane sale a 80.000 sterline in Libano

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Il prezzo del pane è aumentato di 5.000 libbre libanesi dal 17 settembre 2026. Il Ministero dell’Economia e del Commercio ha fissato il prezzo del pane libanese bianco di medie dimensioni a £ 80.000, rispetto a £ 75.000 in precedenza. Questo aumento del 6,7% viene dopo il raddoppio dei prezzi del petrolio combustibile dall’inizio della crisi menzionata dal ministero. Il carburante rappresenta ora circa il 22 per cento del costo della produzione di pane.

La decisione colpisce un prodotto di consumo quotidiano e si svolge in un contesto in cui i panifici portano un aumento dei loro costi operativi. Il dipartimento afferma che ha applicato il meccanismo di prezzi utilizzato per diversi anni. Rivaluta periodicamente il prezzo ufficiale sulla base del costo effettivo dei vari componenti necessari per la fabbricazione e la distribuzione del pane.

Il prezzo del pane è aumentato del 6,7%

Il cambiamento annunciato si riferisce specificamente al panino libanese bianco di medie dimensioni venduto nei negozi delle panetterie. Il suo prezzo è aumentato da £ 75.000 a £ 80.000, un ulteriore £ 5,000. Rispetto alla tariffa precedente, l’aumento era del 6,7% circa.

Il Dipartimento presenta questa revisione come un adeguamento per mantenere la continuità della produzione e la disponibilità del pane sul mercato. Tuttavia, riconosce che qualsiasi aumento del prezzo di questo prodotto aggiunge una spesa ai bilanci domestici, già di fronte a condizioni di vita difficili.

La misura pertanto non risulta, secondo la spiegazione ufficiale, da un cambiamento arbitrario della tariffa. Ne segue la formula utilizzata dall’amministrazione per monitorare l’evoluzione dei costi. Il prezzo finale deve quindi riflettere i cambiamenti delle principali spese sostenute dai panifici.

Questa logica è particolarmente importante per il pane bianco libanese, il cui prezzo rimane incorniciato. A differenza di un prodotto la cui tariffa è liberamente fissata da ciascun venditore, il prodotto interessato è soggetto ad un prezzo ufficiale. I fornai e gli sbocchi devono quindi rispettare gli importi indicati nella tariffa attuale.

Il 22% del costo della produzione

Il dipartimento si concentra sull’olio combustibile. Il suo prezzo è raddoppiato dall’inizio della crisi menzionata nel comunicato stampa. Questo combustibile rappresenta circa il 22% del costo della produzione di pane. L’aumento del costo dei forni è quindi direttamente correlato ai costi di funzionamento dei forni e, più in generale, alle spese dei panifici.

L’effetto non è limitato al combustibile. Il dipartimento ha anche segnalato un aumento di altri costi di produzione, senza dettagliare le rispettive tendenze nel suo annuncio. Questi aumenti cumulativi hanno aumentato il costo di produrre un miche e mantenere le strutture in funzione.

Tuttavia, la quota del 22% del petrolio combustibile viene utilizzata per misurare il peso dell’energia nella decisione. Per i panifici, un cambiamento significativo di questa spesa colpisce rapidamente il costo di funzionamento. Secondo il Dipartimento, il nuovo prezzo di £ 80.000 è destinato ad assorbire parte di questo aumento, evitando la rottura della fornitura.

La sfida posta dalle autorità è quella di mantenere il pane disponibile nei panifici. Il Dipartimento ritiene che la vecchia tariffa non rifletta più il livello attuale delle spese. Esso ritiene pertanto che sia stato necessario un risanamento limitato per consentire ai produttori di continuare la loro attività in condizioni di costo attuali.

Prezzi per evolversi con i costi

Il dipartimento insiste su un altro punto: il meccanismo dei prezzi deve operare in entrambe le direzioni. Un aumento delle spese può portare ad un aumento del prezzo ufficiale, ma una diminuzione dei costi deve portare anche ad una revisione in calo.

L’amministrazione si impegna quindi a rivedere la tariffa se i costi di produzione diminuiscono. Essa afferma che ridurrà il prezzo quando le condizioni lo consentono, in conformità con il meccanismo già applicato prima. La ritenzione degli 80.000 sterline non è quindi presentata come definitiva, ma come risultato della struttura attuale dei costi.

Questa precisione pone l’evoluzione dell’olio combustibile al centro delle successive revisioni. Se il suo prezzo diminuisce abbastanza significativamente, il suo peso nel calcolo potrebbe aiutare a ridurre il prezzo del miche. Al contrario, qualsiasi ulteriore aumento dei principali componenti di produzione potrebbe mettere pressione supplementare sui prezzi.

Il meccanismo mira quindi a collegare il prezzo pagato dal consumatore alle spese effettivamente sostenute dal settore. Tuttavia, il dipartimento non ha annunciato un programma specifico per la prossima recensione. Ciò dipenderà dall’evoluzione dei parametri presi in considerazione nella formula ufficiale.

I controlli annunciati nei panifici

L’aumento dei prezzi è accompagnato da un meccanismo di monitoraggio. La Direzione per la protezione dei consumatori continua il suo controllo sul mercato e sulla panetteria per verificare il rispetto della tariffa ufficiale. Queste operazioni devono anche consentire il rilevamento e la punizione di eventuali infrazioni.

Per i consumatori, l’importo di riferimento è ora di 80.000 sterline per i miche bianchi di medie dimensioni acquistati direttamente dai panifici. La conformità al prezzo ufficiale diventa così uno dei principali punti di monitoraggio dopo che il nuovo prezzo ha effetto.

Il controllo è di particolare importanza quando si modificano i prezzi. Un cambiamento formale può creare differenze tra i tassi pubblicati, le vecchie griglie ancora visibili e gli importi effettivamente rivendicati. Le ispezioni devono limitare queste differenze e garantire un’applicazione uniforme della decisione.

La Direzione per la protezione dei consumatori è responsabile del monitoraggio di tale attuazione. Il Ministero collega esplicitamente questi controlli a due obiettivi: preservare l’organizzazione del mercato e proteggere i diritti dei consumatori. L’amministrazione vuole impedire che l’aumento ufficiale di £ 5.000 venga utilizzato come giustificazione per aumenti non previsti nella tariffa.

Un costo aggiuntivo immediato per le famiglie

Per un acquisto unitario, la differenza sembra limitata a £ 5.000. Ma l’effetto diventa più visibile per le famiglie che acquistano il pane frequentemente. Dieci pezzi rappresentano ora una spesa aggiuntiva di £ 50.000 rispetto al prezzo precedente. Venti dollari sono 100.000 sterline.

Questo aumento si verifica su un prodotto essenziale, che spiega la particolare sensibilità di qualsiasi cambiamento tariffario. Il Ministero stesso evidenzia il peso aggiuntivo imposto ai cittadini. Tuttavia, giustifica la decisione con la necessità di mantenere la produzione ed evitare le difficoltà di approvvigionamento a causa dei prezzi che sono diventati insufficienti per soddisfare i costi.

La nuova griglia è quindi un trade-off tra due vincoli immediati: contenere le spese sostenute dai consumatori e coprire abbastanza le spese dei panifici per preservare la produzione di pane. In questa fase, il ministero favorisce un aumento di £ 5.000 e mantiene il principio di una correzione futura se i costi diminuiscono.

L’evoluzione dell’olio combustibile sarà ora uno degli indicatori da seguire. Con una stima del 22% del costo della produzione, qualsiasi cambiamento significativo del suo prezzo può alterare l’equilibrio dei prezzi. I controlli successivi dovranno verificare che l’interruttore da 80.000 libbre sia applicato in conformità al prezzo ufficiale e senza aumenti ingiustificati.