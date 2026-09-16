A Parigi, l’aiuto all’esercito libanese viene negoziato anche sul terreno politico

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Alla vigilia della riunione preparatoria di Parigi sul sostegno all’esercito libanese, le discussioni non si concentrano più solo sui veicoli, attrezzature o mezzi finanziari necessari dall’istituzione militare. Parte dei partner del Libano ora vogliono sapere che cosa il rafforzamento dell’esercito cambierà realmente a terra, soprattutto nel sud e nel caso di armi al di là del controllo dello Stato.

Secondo fonti diplomatiche citate da Al Jumhouria il 15 settembre 2026, Washington tende a collegare il volume e la natura dell’aiuto internazionale alla capacità dello Stato libanese, con il suo esercito, di attuare i suoi impegni di controllo delle armi e l’esclusivo esercizio dell’autorità pubblica. Le stesse fonti descrivono donatori che sono ancora cauti, in attesa di garanzie politiche e riforme per garantire che il rafforzamento dell’istituzione militare sarà accompagnato da un’efficace estensione dell’autorità di Stato.

Questa condizionalità, se confermata nei colloqui di Parigi, pone Beirut prima di una delicata equazione. Il Libano spiega che ha bisogno di un esercito meglio attrezzato per riprendere gradualmente il controllo del territorio e assumersi più responsabilità nel Sud. D’altra parte, alcuni dei suoi partner sembrano voler misurare il loro aiuto contro i progressi già compiuti dallo Stato.

Il dossier assume un’importanza aggiuntiva con la prospettiva della fine della missione Finul. L’esercito potrebbe essere chiamato a occupare un posto molto più grande nel futuro regime di sicurezza del Sud, mentre i negoziati con Israele non hanno ancora risolto diversi problemi centrali: ritiro israeliano, meccanismi di controllo, accordi di sicurezza e il destino delle armi di Hezbollah.

Un elenco di esigenze, ma anche impegni

Il dossier libanese presentato a Parigi è comunque molto concreto. Al Joumhouria dettaglia diverse richieste per il trasporto, la logistica, i sistemi di comunicazione, le attrezzature protettive e le capacità di distribuzione del campo. A questo si aggiunge la situazione finanziaria dei militari, indebolita da diversi anni di crisi economica.

Parigi cercherà anche di includere le Forze di Sicurezza Interna nel meccanismo di sostegno. L’obiettivo sarebbe quello di consentire loro di assumersi più responsabilità all’interno del paese e quindi liberare le capacità militari per le missioni di confine e il Sud.

Ma questo elenco tecnico non è più sufficiente a riassumere le discussioni.

L’incontro ha avuto luogo dopo diversi mesi durante i quali il governo di Nawaf Salam ha fatto il monopolio delle armi e la decisione sulla guerra e la pace uno dei suoi principali impegni politici. Prima del Parlamento, il primo ministro ha difeso nuovamente questa linea nella seduta del 15 settembre.

Ad Diyar del 16 settembre riferisce che ha insistito sulla mancanza di stabilità duratura senza estendere l’autorità statale all’intero territorio dalle sue forze. Nawaf Salam ha anche ribadito che la decisione sulla guerra e la pace deve appartenere esclusivamente allo Stato.

La reazione di Hezbollah al Parlamento ha mostrato la difficoltà di tradurre questa posizione in misure concrete. Hassan Ezzeddine ha accusato il potere di firmare il quadro negoziale con Israele senza mappe sufficientemente forti. Ibrahim Moussaoui, da parte sua, ha rovesciato la domanda ponendo quello che lo Stato aveva fatto per armare l’esercito e dare i mezzi per difendere il territorio.

Il dibattito di Parigi si riunisce così direttamente con il dibattito di Beirut: i partner internazionali chiedono garanzie di autorità statale proprio nel momento in cui parte del Parlamento chiede perché l’esercito non ha ancora ricevuto i mezzi militari necessari per esercitare pienamente questa autorità.

Il Sud, primo test a grandezza naturale

I negoziati con Israele danno a questo problema una dimensione immediata. Al Joumhouria riferisce che l’aiuto all’esercito è strettamente legato, nelle discussioni diplomatiche, alla sua capacità di schierarsi al Sud.

I settori descritti come « aree sperimentali » nel processo di negoziazione sono diventati un test. Il principio è quello di permettere all’esercito libanese di prendere posizione in alcune aree per stabilire l’autorità di Stato e preparare, o accompagnare, un ritiro israeliano.

Il successo di questa formula potrebbe spianare la strada per la sua estensione. Al contrario, il suo fallimento avrebbe fornito un argomento agli avversari di un rapido ritiro.

Fu proprio in quel periodo che Israele intensificò le sue accuse contro l’esercito libanese.

Al Liwaa del 16 settembre riporta che le autorità israeliane accusano l’istituzione militare, fino al suo livello di comando, di coordinare la sua azione con Hezbollah. Il quotidiano ritiene che queste accuse siano direttamente indirizzate alla credibilità dell’esercito alla vigilia della nomina parigina.

Per Beirut, il pericolo è evidente. Israele può sostenere che non può abbandonare certi settori ad un esercito che considera insufficientemente indipendente da Hezbollah. Allo stesso tempo, i partner del Libano chiedono allo stesso esercito di dimostrare che può diventare l’unico riferimento di sicurezza sul terreno.

Il presidente Joseph Aoun ha risposto pubblicamente a queste accuse. Durante la visita del ministro finlandese della difesa Antti Häkkänen, ha assicurato che l’esercito aveva rafforzato il suo dispiegamento nei villaggi non occupati e in altre zone del Sud. Affermò che stava adempiendo ai suoi doveri di mantenere la sicurezza, monitorare le manifestazioni armate e assistere con il ritorno degli abitanti.

Joseph Aoun respinse principalmente le accuse israeliane contro la condotta dell’esercito.

Questa difesa viene in un momento in cui la credibilità internazionale dell’istituzione diventa direttamente legata ai mezzi che spera di ottenere.

La partenza del Finul cambia la natura del supporto

L’incontro di Parigi si svolge finalmente con una scadenza che pesa pesantemente su tutte le discussioni: il post-Finale.

Al Joumhouria riferisce che Parigi, Roma e Washington stanno già discutendo diverse alternative alla missione internazionale nel sud. La questione del sostegno all’esercito diventa quindi inseparabile da quella dei futuri macchinari internazionali.

Se l’esercito deve recuperare alcune delle responsabilità finora svolte con il sostegno del Finul, dovrà avere ulteriori capacità di sorveglianza, mobilità, comunicazione e controllo territoriale. Lo stato libanese, colpito dalla crisi finanziaria, non può finanziare questo aumento da solo.

Ma gli Stati richiesti vogliono sapere in quale contesto politico verrà utilizzato il loro aiuto.

Questo è dove il caso diventa particolarmente sensibile a Hezbollah. Gli aiuti presentati esplicitamente come contropartita per il disarmo possono essere interpretati in Libano come strumento di pressione esterna. Le informazioni di Al Joumhouria, tuttavia, non consentono molto. Essi non menzionano un importo condizionale su una misura specifica o un calendario per il disarmo del partito.

Invece, essi indicano che i donatori vogliono riferire l’importanza del loro impegno al progresso dello Stato nell’esercizio della sua autorità.

Questa sfumatura sarà decisiva a Parigi.

Il governo libanese dovrà convincere i suoi partner che un esercito più forte aumenterà precisamente il ritorno dello Stato. I donatori dovranno decidere se sono pronti a finanziare questo aumento prima che tutti gli ostacoli politici siano stati rimossi.

Nel mezzo di questa negoziazione, l’esercito si trova in una posizione paradossale. Si prevede di diventare il fulcro del futuro apparato meridionale, ma i mezzi necessari per questa missione possono dipendere dai risultati che non può raggiungere da solo.

La questione delle armi è una questione di decisione politica nazionale e di funzionamento militare. I negoziati con Israele dipendono anche da Washington e Tel Aviv. Il ritiro israeliano non è solo a Beirut. Per quanto riguarda il periodo post-Finale, stava già discutendo tra diverse capitali.

È in questo impigliamento che Parigi deve determinare fino a che punto i partner del Libano sono pronti a sostenere il suo esercito. Dietro le liste dei materiali e dei bisogni finanziari, la discussione si concentrerà anche sul ruolo che le capitali occidentali vogliono svolgere nell’istituzione militare del Libano del dopoguerra.