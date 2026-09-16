Aoun vuole un accordo di sicurezza con Israele

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Il presidente libanese Joseph Aoun ha detto martedì 15 settembre 2026 che voleva negoziare unaccordo di sicurezza con Israeleprima di ogni pace, riaffermando la sua volontà di disarmare Hezbollah senza causare il confronto interno. Allo stesso tempo, il Capo di Stato chiede una forza temporanea europea o internazionale per evitare un vuoto di sicurezza nel sud del Libano dopo la fine delle operazioni di Finul, prevista per il 31 dicembre 2026.

Un accordo di sicurezza con Israele prima della pace

Joseph Aoun pone ora il problema della sicurezza al centro del rapporto con Israele. In un’intervista a un’agenzia di stampa internazionale, il presidente libanese ha spiegato che un accordo di sicurezza dovrebbe prima porre fine allo stato ostile e schierare pienamente l’esercito libanese al confine.

Il Capo di Stato non ha quindi presentato un trattato di pace come passo immediato. Invece, ha stabilito una sequenza. Il Libano cercherà in primo luogo un accordo di sicurezza, tra cui il ritiro israeliano dal territorio libanese e l’implementazione dell’esercito. Questo accordo potrebbe quindi aprire la strada a negoziati politici più ampi.

Questa formulazione rappresenta il desiderio di dissociare due file. La prima riguarda le misure militari e di sicurezza necessarie per stabilizzare il confine. La seconda riguarda la possibile normalizzazione futura delle relazioni tra i due paesi. Joseph Aoun ritiene che non sia possibile procedere direttamente a questa seconda fase.

Il problema del ritiro israeliano rimane centrale a questo approccio. Una parte del Libano meridionale rimane sotto l’occupazione israeliana, mentre Beirut esige il rispetto della sua sovranità e il ripristino dell’autorità di Stato esclusiva su tutto il territorio nazionale.

Joseph Aoun vuole evitare un vuoto dopo la finale

L’altra emergenza riguarda il futuro del sud dopo il Finul. Joseph Aoun spera che una nuova forza europea o internazionale possa fornire una presenza temporanea dopo che la missione delle Nazioni Unite ha interrotto le operazioni.

La sedia ha riassunto la sua priorità sottolineando la necessità di evitare qualsiasi sicurezza « vuota ». Tuttavia, questa forza non dovrebbe sostituire l’esercito libanese su una base duratura. Secondo il profilo presentato dal Capo di Stato, avrebbe una funzione transitoria fino a quando le forze armate libanesi non avessero i mezzi per garantire la loro distribuzione da soli.

Questo problema diventa urgente come la fine del 2026 si avvicina. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso nell’agosto del 2025 di estendere il mandato della Finul un’ultima volta fino al 31 dicembre 2026. In tale data, la missione deve cessare le operazioni e iniziare un ritiro ordinato, che deve essere completato entro un anno.

La risoluzione prevede quindi una fase di ritiro nel 2027, ma la Missione non manterrà più il suo attuale funzionamento operativo dopo il 31 dicembre. L’obiettivo delle Nazioni Unite rimane quello di rendere il governo libanese l’unica autorità di sicurezza nel sud.

Per Beirut, la transizione rappresenta una sfida militare e diplomatica. Finul è presente in Libano dal 1978. Il suo ruolo è stato rafforzato dopo la guerra del 2006 tra Israele e Hezbollah. In particolare, monitora la cessazione delle ostilità e accompagna l’esercito libanese nella sua distribuzione a sud.

Il disarmo di Hezbollah senza confronto

Joseph Aoun ha anche riaffermato la sua volontà di affrontare la questione delle armi di Hezbollah. Ha voluto raggiungere il disarmo del movimento sciita, ma ha escluso un confronto che potrebbe aprire una crisi interna.

Questa posizione pone lo stato in un equilibrio difficile. Da un lato, le autorità libanesi affermano il loro obiettivo di ripristinare il monopolio statale sulle armi e sull’autorità militare. D’altra parte, un’operazione coercitiva contro Hezbollah potrebbe causare forti tensioni politiche e di sicurezza.

Il problema è direttamente legato al futuro del sud. Risoluzione del Consiglio di sicurezza 1701, adottata dopo la guerra del 2006, prevede, tra l’altro, un’area tra la Linea Blu e i Litani liberi da personale armato, merci e armi diverse da quelle del governo libanese e del Finul. Le risoluzioni internazionali richiamano anche l’obiettivo di un efficace controllo dello Stato su tutto il territorio.

Joseph Aoun collega così tre dossier che convergono verso lo stesso obiettivo istituzionale: il ritiro israeliano, il dispiegamento dell’esercito e l’insediamento della questione delle armi di Hezbollah. Ma insiste su un metodo graduale, che deve evitare di trasformare questo processo in un confronto interno.

Una transizione di sicurezza sotto pressione elevata

Il calendario rende questa strategia particolarmente sensibile. Il Finul deve fermare le operazioni alla fine dell’anno, mentre la situazione nel sud rimane fragile. Nel 2026, le Nazioni Unite hanno nuovamente segnalato tensioni lungo la Linea Blu e hanno evidenziato i rischi associati a nuove ostilità.

Il rafforzamento dell’esercito libanese è quindi uno degli elementi chiave del prossimo periodo. La risoluzione che organizza la fine del Finul chiede anche al Segretario Generale delle Nazioni Unite di esaminare i modi di sostenere l’attuazione della Risoluzione 1701 dopo il ritiro della missione, in particolare per il monitoraggio della Linea Blu e il sostegno alla ridistribuzione dell’esercito a sud dei Litani.

La proposta di una forza temporanea di Joseph Aoun rientra in questo campo. Esso mira a impedire una brutale rottura tra la presenza internazionale e l’ascesa dell’esercito di creare un’area di incertezza di sicurezza.

Tuttavia, la sua composizione, mandato, finanziamento e quadro giuridico rimangono da determinare. Il Presidente ha parlato di una forza proveniente dall’Europa o altrove, senza annunciare in questa fase un accordo internazionale sulla sua creazione.

Ritiro israeliano come condizione politica

Il processo presidenziale si basa anche su una condizione politica importante: il ritiro israeliano dal territorio libanese. Per Beirut, un accordo di sicurezza non può essere separato dalla sovranità nazionale.

Il Presidente cerca quindi di stabilire una sequenza in cui la stabilizzazione del confine precederebbe possibili sviluppi diplomatici. Il dispiegamento delle Forze Armate libanesi sarebbe il pilastro interno di questo accordo, mentre un accordo di sicurezza con Israele avrebbe stabilito il quadro di confine e militare.

Tale architettura, tuttavia, dipende da diversi attori. Essa implica un accordo tra Libano e Israele, un sostegno internazionale per la transizione post-finale e una maggiore capacità dell’esercito libanese. Essa implica anche un insediamento progressivo della questione delle armi di Hezbollah senza confronto interno.

Le dichiarazioni di Joseph Aoun tracciano quindi una roadmap piuttosto che un accordo già raggiunto. Tre mesi e mezzo dalla fine delle operazioni della Finale, la priorità immediata della presidenza libanese rimane di evitare un vuoto nel sud, mentre si prepara al trasferimento della responsabilità di sicurezza all’esercito e alla ricerca di un quadro negoziale con Israele.