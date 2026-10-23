Esplosivi di Dahr al-Baydar: perché Hezbollah temeva il Consiglio di Giustizia

Perché Hezbollah temeva il ritorno degli esplosivi Dahr al-Baydar al Consiglio di Giustizia? Tra il riconoscimento dell’appartenenza al partito, i rischi giudiziari, la pressione politica e il compromesso del governo, questo caso rivela le continue tensioni intorno al monopolio delle armi e alla sovranità statale libanese.

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Un carico riconosciuto da Hezbollah, ma un’indagine lontano da completa

Gli esplosivi catturati il 5 e 9 ottobre 2026 a Dahr al-Baidar e nella regione al-Qasr pose Hezbollah in una grande difficoltà giudiziaria. Per la prima volta in questo caso, il dibattito non riguardava più solo la scoperta di materiali esplosivi o il loro trasporto sul territorio libanese. Essa ha trattato la possibilità di affidare la loro considerazione al Consiglio di giustizia, che è responsabile di alcuni casi particolarmente gravi che riguardano la sicurezza dello Stato. Ciò ha portato a un confronto tra i leader politici, portando al rinvio della decisione del governo il 22 ottobre.

Il deputato Hassan Fadllallah ha riconosciuto che gli esplosivi appartenevano a Hezbollah. Ha anche dichiarato che erano destinati alle attività di resistenza del partito. Questa affermazione è stata una parte importante del file. Esso ha permesso all’organizzazione di rivendicare la proprietà dei materiali sequestrati da identificare senza stabilire la responsabilità penale individuale. Gli investigatori dovevano ancora determinare le circostanze del trasporto, le persone coinvolte, la fonte degli esplosivi e la loro destinazione specifica. Il riconoscimento politico della loro appartenenza non ha quindi sostituito le indagini giudiziarie.

Per gli oppositori di Hezbollah, questa affermazione ha rafforzato gli argomenti per il rinvio al Consiglio di Giustizia. Essi consideravano il trasporto di materiali esplosivi da parte di un’organizzazione armata al di fuori delle istituzioni militari come una questione di sicurezza nazionale. Hezbollah difese un’interpretazione diversa. Ha presentato esplosivi come mezzo di confronto con Israele e ha sfidato un processo che potrebbe porre le sue attività militari sotto una classificazione criminale legata alla sicurezza di Stato. Il disaccordo riguardava quindi la portata giuridica dei fatti, ma anche il luogo in cui le istituzioni libanesi hanno ancora riconosciuto nelle attività militari del partito.

Perché la scelta della giurisdizione era diventata decisiva

Il caso fu inizialmente riferito alla giustizia militare. Questo tribunale ha giurisdizione su alcuni reati relativi alle armi, munizioni e questioni militari. Il Ministro della Giustizia, Adel Nassar, tuttavia, voleva che il caso fosse considerato dal Consiglio di Giustizia. La sua richiesta si basava sulla gravità dei fatti e sui rischi che il trasporto di materiali esplosivi poteva porre alla sicurezza nazionale. In particolare, il Consiglio di giustizia interviene in alcuni casi che riguardano la sicurezza interna o esterna dello Stato. Il suo intervento richiede una decisione del Consiglio dei ministri, presa secondo le procedure previste dalla legislazione.

La differenza tra i due giudici ha quindi superato una semplice questione amministrativa. Il rinvio al Consiglio di giustizia avrebbe dato il caso particolare ambito istituzionale. Significherebbe che il governo considerasse i fatti abbastanza gravi da giustificare questa procedura eccezionale. Tuttavia, tale decisione non avrebbe costituito né una condanna di Hezbollah né una prova di colpevolezza delle persone interessate. Le responsabilità dovrebbero essere sempre state stabilite dall’indagine e valutate secondo le norme giudiziarie applicabili.

I sostenitori del rinvio ritenevano che le circostanze delle convulsioni giustificassero tale approccio. Hanno evidenziato i rischi associati al trasporto, all’archiviazione e al possibile uso di esplosivi. Hanno anche chiesto indagini per determinare tutti coloro che sono coinvolti nelle operazioni. Allo stesso tempo, le fonti giudiziarie hanno espresso preoccupazione circa la capacità della giustizia militare di condurre l’indagine senza influenza politica. Queste spese sono rimaste valutazioni attribuite agli autori. Non ci sono prove di nessuna manipolazione delle indagini.

Gli oppositori del rinvio immediato hanno fatto un altro argomento. Essi ritenevano che la scoperta e la detenzione di esplosivi non fosse necessariamente sufficiente a caratterizzare i reati che giustificavano il rinvio al Consiglio di Giustizia. Secondo questa interpretazione, le indagini dovevano prima chiarire i fatti e le responsabilità. La discussione si è quindi opposta a due letture della procedura: uno ha favorito una decisione rapida a causa della presunta serietà del caso, mentre l’altro ha chiesto che l’indagine sia autorizzata a procedere prima di cambiare il suo quadro giuridico.

Il 2 marzo precedente e la questione delle attività militari di Hezbollah

Il dibattito giudiziario stava assumendo un’importanza aggiuntiva a causa delle precedenti decisioni governative riguardanti le armi di Hezbollah. Il 2 marzo 2026 il governo adottò una decisione che vietava le attività militari e di sicurezza del partito. Questa misura era un elemento centrale negli argomenti di coloro a favore di rinviare il caso al Consiglio di giustizia. Essi hanno ritenuto che le crisi di ottobre dovrebbero essere considerate alla luce di tale decisione e gli impegni dello Stato per quanto riguarda il monopolio delle armi.

La difficoltà si pone nel confronto tra due principi difesi da diversi attori. Hezbollah ha continuato a presentare le sue capacità militari come necessario per la resistenza contro Israele. Il governo di Nawaf Salam, da parte sua, sosteneva che il trasporto di armi e decisioni sulla guerra e la pace erano esclusivamente responsabilità delle istituzioni pubbliche. Il primo ministro sostenne, tra l’altro, l’accordo Taif, la risoluzione del Consiglio di sicurezza 1701 e la dichiarazione di cessazione delle ostilità nel novembre 2024. Esso considerava che queste leggi, così come le decisioni governative, definivano le responsabilità dello Stato.

Il rinvio di esplosivi al Consiglio giudiziario avrebbe quindi potuto fornire una traduzione giudiziaria del conflitto politico. Si è riferito che ha posto le attività interessate nel contesto di un procedimento di sicurezza statale, mentre Hizbullah ha rivendicato il loro scopo militare contro Israele. Questa prospettiva spiega parte della sensibilità del file. Tuttavia, non consente di dichiarare che il partito temeva una specifica condanna o una decisione giudiziaria già preparata. I documenti disponibili stabiliscono la sua opposizione al rinvio, ma non rivelano tutte le sue ragioni interne.

Avvertenze emesse prima del Consiglio dei Ministri

Le tensioni si sono intensificate quando la richiesta di Adel Nassar è stata posta al settimo punto dell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri il 22 ottobre. Il testo copre esplosivi sequestrati in Dahr al-Baydar e nella regione al-Qasr. Esso riguarda anche le persone le cui indagini potrebbero stabilire un collegamento diretto o indiretto con i materiali sequestrati. Questa formulazione ha dato al file una portata potenzialmente estesa. Non ha pregiudicato il senso di colpa delle persone interessate, ma ha permesso la considerazione delle indagini oltre i soggetti presenti al sequestro.

Secondo i rapporti attribuiti a fonti politiche, Hizbullah aveva emesso avvertimenti sulle conseguenze di un licenziamento immediato. Il partito riteneva che tale decisione potesse portare a un confronto interno. I messaggi si riferivano anche al pericolo di un’escalation politica che potrebbe compromettere la stabilità del paese. Questi avvertimenti hanno contribuito a rafforzare le consultazioni tra i principali leader istituzionali. La loro esistenza è riportata in diverse narrazioni politiche, ma i documenti esaminati non permettono la piena ricostituzione degli scambi privati o la determinazione delle istruzioni esatte fornite dalla leadership del partito.

Il presidente del Parlamento, Nabih Berri, ha svolto un ruolo centrale nelle discussioni. I suoi contatti con Joseph Aoun e Nawaf Salam erano volti a trovare una soluzione per continuare le indagini senza causare un voto immediato sul licenziamento. Le discussioni hanno riguardato anche altri politici, tra cui il presidente del Kataëb, Sami Gemayel, ricevuto da Joseph Aoun prima dell’incontro. La ricerca di un compromesso si basava sulla possibilità di separare la continuazione dell’indagine dalla decisione del governo relativa al giudice competente.

Questa distinzione ha costituito la base dell’accordo. Le indagini dovevano continuare, mentre il Consiglio dei ministri rinviava la sua decisione sul rinvio. Hezbollah così evitato un rinvio immediato ha sfidato. Le autorità conservarono ufficialmente la possibilità di ritornare alla questione. Il compromesso quindi non ha risolto il disaccordo legale. Ha solo aiutato a prevenire una crisi del governo.

Nawaf Salam mantiene la posizione sul monopolio delle armi

La riunione del 22 ottobre ha dimostrato che il rinvio giudiziario non ha significato un cambiamento nella posizione del primo ministro. Nawaf Salam ha fatto un intervento particolarmente fermo sulle prerogative dello Stato. Ha ricordato che solo le istituzioni legalmente autorizzate potevano portare armi. Citò l’esercito libanese, le forze di sicurezza interna, la sicurezza generale, la sicurezza di Stato, le dogane e la polizia municipale. Ha anche ribadito che la decisione sulla guerra e la pace non poteva appartenere ad un’organizzazione al di fuori delle istituzioni costituzionali.

Il Primo Ministro ha sottolineato le conseguenze del trasporto e dello stoccaggio di armi da parte di agenzie non autorizzate. Secondo lui, tali attività costituiscono una violazione delle regole applicabili e possono minacciare la sicurezza pubblica. Ha invitato Hezbollah a rispettare i principi precedentemente dichiarati dal partito. Questo intervento ha confermato l’intenzione del governo di mantenere la sua dottrina del monopolio delle armi, indipendentemente dal compromesso sugli esplosivi.

La posizione di Joseph Aoun era basata su una logica complementare. Il presidente della Repubblica ha accolto favorevolmente gli sforzi dei servizi di sicurezza e ha sottolineato l’importanza di preservare l’esercito. Ha anche reso omaggio a Nabih Berri per le sue posizioni sulla pace civile e sul dialogo. Queste dichiarazioni hanno avuto luogo in un contesto regionale particolarmente teso, segnato dai rischi di un nuovo confronto che coinvolge Israele e Iran. Il Presidente ha quindi cercato di preservare la stabilità istituzionale senza mettere in discussione pubblicamente i principi sostenuti dal governo.

Questa coesistenza tra fermezza politica e compromesso procedurale è una delle caratteristiche essenziali dell’incontro. Nawaf Salam ha mantenuto le sue dichiarazioni sulle armi, mentre il governo ha rinviato una decisione giudiziaria che potrebbe aumentare le tensioni. Hezbollah ha ricevuto un ritardo, ma non un nuovo riconoscimento della legalità delle sue attività militari. Le differenze fondamentali sono quindi rimaste complete.

Le forze libanesi denunciano il rinvio

Il compromesso provocò una reazione immediata dei ministri delle forze libanesi. Hanno chiesto il rinvio del caso al Consiglio di giustizia senza attendere il completamento delle indagini. In particolare, il ministro Joe Issa el-Khoury ha ricordato che alcuni casi sono stati trasmessi a quel tribunale immediatamente dopo il loro verificarsi. Egli riteneva che le informazioni disponibili fossero sufficienti per prendere una decisione. Il riconoscimento dell’appartenenza di Hezbollah agli esplosivi era, secondo questa lettura, un ulteriore elemento che giustificava il rinvio.

I ministri hanno finalmente lasciato l’incontro per esprimere la loro opposizione al rinvio. Il loro ritiro rifletteva il disaccordo con la decisione del governo, ma anche con come le consultazioni politiche avevano influenzato la gestione del caso. Per le Forze libanesi, la questione era al di là del processo giudiziario. Esso riguardava la capacità dello Stato di attuare le proprie decisioni sulle armi e di sottoporre le attività delle organizzazioni armate al controllo istituzionale.

Tuttavia, il ministro della Giustizia Adel Nassar non ha seguito il loro ritiro. Anche se è stato l’autore della richiesta di rimozione, è rimasto alla riunione. Questa differenza di comportamento ha mantenuto la discussione all’interno del quadro governativo. Ha anche dimostrato che le formazioni politiche che favoriscono il rinvio al Consiglio di giustizia non condividono necessariamente la stessa strategia. Il Ministro ha mantenuto l’opportunità di rinnovare la sua domanda in una riunione successiva.

Nawaf Salam ha criticato il ritiro dei ministri delle forze libanesi, che ha associato a una forma di asta politica. Questa reazione ha aggiunto ulteriore tensione alle relazioni tra il Primo Ministro e i suoi partner governativi. Essa ha anche messo in evidenza le difficoltà di un esecutivo di fronte a posizioni contrastanti su una questione direttamente legata alla sovranità e alla sicurezza nazionale.

Ciò che il deferral realmente cambia per Hezbollah

La decisione finale del Consiglio dei ministri era di continuare a prendere in considerazione la richiesta di rinvio in base ai progressi compiuti nelle indagini. Non costituisce una classificazione del caso. Né ha impedito al Ministro della Giustizia di fare una nuova domanda. Hezbollah quindi evitato una decisione immediata, senza ottenere la scomparsa del fascicolo giudiziario.

L’effetto principale del compromesso era politico. Ha permesso al governo di continuare il suo lavoro senza causare una rottura con i ministri vicino a Hezbollah. Ha anche evitato di trasformare immediatamente la questione della giurisdizione in un confronto istituzionale. Per Nabih Berri e Joseph Aoun, questa soluzione ha contribuito a preservare la stabilità interna in un periodo di tensioni regionali.

Un certo numero di questioni giudiziarie è rimasto aperto. Gli investitori sono stati invitati a determinare l’origine degli esplosivi, le condizioni del loro trasporto, le persone coinvolte nelle operazioni e la loro destinazione. Hanno anche dovuto stabilire quali reati potrebbero essere conservati. Il riconoscimento dell’appartenenza di Hezbollah non ha dispensato la giustizia con questo lavoro. Né era possibile assumere la responsabilità penale di qualsiasi persona coinvolta.

Il dossier rivela soprattutto una persistente difficoltà istituzionale. Il governo mantenne il suo monopolio sulle armi e sulle decisioni militari, mentre Hezbollah continuò a difendere le proprie capacità armate. Il dibattito sul Consiglio di giustizia è stato un’espressione concreta di questa contraddizione. La decisione del 22 ottobre ha rinviato il suo regolamento senza cambiare le posizioni fondamentali dei giocatori.

Per Hezbollah, la sfida immediata era di evitare una procedura governativa che considerava ostile alle sue attività militari. Per i suoi avversari, il rinvio è stato un passo indietro nell’attuazione delle decisioni dello Stato. Tra queste due posizioni, il governo ha scelto di far progredire le indagini prima di decidere il rinvio. A decorrere dal 23 ottobre 2026, non era stata presa alcuna decisione definitiva sul rinvio del caso al Consiglio di giustizia.

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