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pace che fu negata prima della guerra

Quando il rifiuto dell’imperfezione finisce per aprire la porta al peggio

Di Bernard Raymond Jabre

Una lettura storica di un meccanismo ricorrente: rifiutare un compromesso ritenuto insufficiente, entrare in guerra, vedere l’equilibrio del potere deteriorarsi, e chiedere poi che cosa era stato rifiutato prima. Una riflessione sul tempo, il territorio, la negoziazione e il pericolo di fait accompli.

C’è un tragico meccanismo nella storia del conflitto arabo-israeliano che sembra tornare di generazione in generazione.

Rifiutiamo un compromesso perché sembra ingiusto. Si ritiene che il tempo permetterà di più. Preferiamo l’equilibrio del potere alla disposizione imperfetta. Sta arrivando la guerra. E’ persa. Il territorio si sta riducendo, le posizioni si stanno deteriorando, nuove realtà stanno prendendo in considerazione. E qualche anno dopo, chiediamo una base di negoziazione… quello che avevano rifiutato prima.

« L’arte di rivendicare dopo la sconfitta la pace che è stata negata prima della guerra »

Ma dobbiamo chiarire immediatamente qualcosa di essenziale. Non è una caratteristica dei popoli arabi, come se ci fosse una psicologia collettiva e immutabile. Queste sono scelte fatte, in tempi diversi, da governi, leader, movimenti politici e militari arabi — scelte che sono state affrontate anche da decisioni israeliane, a volte difensive, a volte espansionistiche.

Perché la storia di questo conflitto non è mai quella di una sola responsabilità. Si tratta di una successione di opportunità perdute, paure reciproche, violenza, calcoli errati e, soprattutto, di una terribile verità geopolitica: il tempo non mantiene mai intatte le condizioni per una pace rifiutata.

1947: la prima occasione persa

Il 29 novembre 1947, le Nazioni Unite adottarono la risoluzione 181 proponendo la divisione della Palestina in due stati, uno ebraico e l’altro arabo, con uno status internazionale speciale per Gerusalemme. La gestione dell’Agenzia ebraica accetta il principio della condivisione, anche se alcune correnti sioniste lo rifiutano; i leader arabi palestinesi e gli Stati arabi rifiutano il piano, che considerano profondamente ingiusto.

Si può capire perché gli Arabi della Palestina lo consideravano ingiusto. Comprendere una decisione storica, tuttavia, non significa negare le sue conseguenze.

La guerra scoppia. Poi Israele proclamò la sua indipendenza nel maggio 1948 e intervennero diversi eserciti arabi. Non riescono a prevenire l’esistenza di Israele.

Quando gli armisti furono conclusi nel 1949, Israele controllava più territorio di quanto gli fosse attribuito dal piano di divisione. Un’analisi storica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti stima che Israele conservava circa il 30% in più del territorio che gli era stato attribuito dal piano delle Nazioni Unite. Lo Stato Arabo palestinese previsto per il 1947 non è nato: la Cisgiordania era sotto il controllo giordano e Gaza era sotto il controllo egiziano.

Questo è il primo paradosso. Ciò è stato rifiutato nel 1947 perché, dopo il 1949, è stato ritenuto insufficiente per essere stata una situazione territoriale molto più favorevole per i palestinesi che il risultato della guerra.

La storia aveva appena dato la sua prima lezione. Non si sentirebbe.

1967: sei giorni che cambiano geografia

Diciannove anni dopo è arrivato il prossimo disastro.

Dopo diverse settimane di escalation regionale, mobilitazione militare e crisi intorno allo Stretto di Tiran, Israele entrò in guerra il 5 giugno 1967. In sei giorni sconfisse Egitto, Giordania e Siria e prese il controllo di Sinai, Gaza, Cisgiordania, Gerusalemme Est e Golan.

La mappa del Medio Oriente è sconvolta.

E pochi mesi dopo questa sconfitta arriva una decisione che forse simboleggia meglio di qualsiasi altra logica che descriviamo. Al vertice arabo di Khartoum il 1o settembre 1967 furono formulati i famosi tre rifiuti: nessuna pace con Israele, nessun riconoscimento di Israele, nessuna negoziazione con Israele.

Il problema non è morale. E’ strategico.

Poiché mentre si rifiuta di negoziare con il potere che ha appena occupato questi territori, questo potere si stabilisce lì. L’ad interim sta iniziando a diventare sostenibile. La linea militare sta diventando una realtà politica. Poi appare una strada. Poi un impianto. Poi una città. Poi nasce tutta una generazione su questa terra. E un giorno scopriamo che non negoziamo più sulla stessa carta.

L’Egitto dimostrerà che il contrario è possibile

Fortunatamente, c’è una grande eccezione per questa storia. Prende il nome da Anwar al-Sadate.

Dopo la guerra del 1973, l’Egitto capì gradualmente che il problema del Sinai probabilmente non sarebbe stato risolto da una successione infinita di guerre. Sadate allora realizzò qualcosa di rivoluzionario nel mondo arabo: decise di parlare direttamente all’avversario.

Va a Gerusalemme. Sta negoziando. Seguiranno gli accordi di Camp David. Poi il trattato di pace egiziano-israeliano è stato firmato il 26 marzo 1979. Israele accettò il ritiro delle sue forze e, nell’aprile 1982, il Sinai tornò sotto la sovranità egiziana.

La negoziazione non portò alla perdita del Sinai in Egitto. Gli ha permesso di riprenderlo.

Sadat comprese qualcosa che molti non avevano voluto sentire: fare la pace con il suo nemico non significa necessariamente accettare la sua vittoria. Questo può essere un modo per riprendere politicamente ciò che abbiamo fallito nel recuperare militarily.

Allora anche i palestinesi finiscono per riconoscere Israele

Ci vorranno decenni.

Nel 1993 sono arrivati gli accordi di Oslo. L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina riconosce il diritto di Israele di vivere in pace e Israele riconosce l’OLP come rappresentante del popolo palestinese. Entrambe le parti iniziano un processo per affrontare le questioni principali: frontiere, Gerusalemme, rifugiati e sicurezza.

Ma è il 1993. Non nel 1947. Non nel 1949. Neanche nel 1967. Sono passati quarantasei anni dal piano di condivisione. E nel frattempo, la realtà territoriale è cambiata profondamente.

Questo è il problema di « troppo tardi ». In geopolitica, il tempo non è neutro. Il tempo produce fatti. E i fatti finiscono per produrre diritti, interessi, infrastrutture, popolazioni e ideologie che rendono il seguente compromesso più difficile rispetto a quello precedente.

2002: il mondo arabo finalmente propone quello che una volta ha rifiutato

Poi arriva un altro momento straordinariamente rivelatore.

A Beirut, nel marzo 2002, la Lega Araba nel suo complesso ha adottato l’Iniziativa per la Pace Araba. Il principio è notevole: il ritiro israeliano dai territori occupati dal 1967, l’istituzione di uno Stato palestinese nella Cisgiordania e Gaza con Gerusalemme orientale come capitale, una soluzione negoziata alla questione dei rifugiati — e, in cambio, una fine al conflitto e l’istituzione di relazioni normali tra Israele e gli Stati arabi.

In altre parole, trentacinque anni dopo Khartoum e i suoi tre « no », il mondo arabo dice collettivamente: sì alla pace, sì alle relazioni normali, sì all’esistenza di Israele — in cambio di un insediamento territoriale.

L’evoluzione storica è immensa. Ma nel frattempo, è passata una generazione intera. E soprattutto la geografia è cambiata.

Per ogni guerra perduta non ha solo perso una guerra

Stava cambiando terreno.

È qui che appare il legame con quello che alcuni chiamano « Grande Israele ».

Il termine deve essere utilizzato con precisione. Non c’è nessun singolo progetto chiamato « Grande Israele » a cui tutta la società israeliana o tutti i governi israeliani avrebbero aderito. Milioni di israeliani hanno difeso o difeso una soluzione territoriale negoziata e due stati.

Ma c’è anche, nel nazionalismo religioso e in parte del diritto israeliano, una corrente che considera la Cisgiordania — Judea e Samaria in terminologia israeliana — come storicamente parte della terra di Israele.

E dal 1967 in poi, questa corrente ha una cosa che in precedenza non aveva: territorio.

Questo è il tragico paradosso. La guerra per ridurre Israele ha a volte creato condizioni territoriali per le correnti più espansioniste di Israele a chiedere di più.

Dalla vittoria militare a fait accompli

I meccanici poi diventano formidabili.

Una guerra dà il controllo su un territorio. Il controllo militare dura. Gli insediamenti civili appaiono. Si stanno costruendo strade e infrastrutture. Una popolazione israeliana si calma. Poi appare l’argomento: « Come possiamo ora abbandonare centinaia di migliaia di persone che vivono qui? »

Ciò che è stato inizialmente presentato come una situazione post-bellica gradualmente diventa una realtà demografica e politica.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ritiene che gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati dal 1967, tra cui Gerusalemme Est, non siano legalmente validi e chiede che la loro espansione cessi.

E questa dinamica non appartiene solo al passato. La relazione del segretario generale delle Nazioni Unite del 24 giugno 2026 ha proseguito l’espansione degli insediamenti.

Nel settembre 2026, il progetto E1 in Cisgiordania venne ulteriormente ampliato. La sua importanza è notevole perché colpisce la continuità territoriale di un possibile futuro Stato palestinese. Il ministro israeliano Bezalel Smotrich ha presentato esplicitamente questo progetto come mezzo per impedire la creazione di uno stato palestinese.

Qui la storia diventa terribilmente ironica. Più a lungo la soluzione politica è ritardata, più diventa difficile la sua geografia.

Ma sarebbe intellettualmente disonesto spiegare tutto da errori arabi

Qui dobbiamo resistere alla semplificazione pericolosa.

Una guerra araba perduta può spiegare come un esercito israeliano ha preso il controllo di un territorio. Solo non spiega perché un governo israeliano decide, anni o decenni dopo la guerra, di sviluppare insediamenti civili o considerare l’annessione. Queste sono due domande diverse.

I leader arabi sono responsabili delle loro scelte. I leader israeliani sono responsabili per loro. Un’opportunità per la pace negata da alcuni non dà automaticamente ad altri diritti illimitati sui territori conquistati.

Analogamente, il terrorismo contro i civili israeliani non può giustificare nessuna politica territoriale. Né l’occupazione o la colonizzazione giustificano l’uccisione dei civili israeliani.

Un’analisi onesta deve essere in grado di tenere insieme queste due verità.

Il vero nemico: l’illusione che domani ci offrirà ancora le condizioni di ieri

Forse è, alla fine, la grande malattia politica in Medio Oriente.

Credere che il tempo stia aspettando. Credere che l’offerta negata rimarrà disponibile. Per credere che possiamo sempre tornare al confine precedente. Credete che dopo la prossima guerra, dopo il prossimo sacrificio, dopo la prossima morte, il mondo porrà miracolosamente tutti i pezzi sulla scacchiera come erano prima.

Ma la storia non ha un pulsante « Invio ». Non torna mai esattamente.

Nel 1947 c’era una mappa. Nel 1949 non esisteva più. Nel 1967 c’era un’altra mappa. Anche lui si è gradualmente allontanato. Nel 2002, il mondo arabo propose una pace generale basata in gran parte sulle linee del 1967. Ma più gli anni passano, più queste linee diventano esse stesse per materializzarsi a terra.

Questo è il vero pericolo.

Il cosiddetto « Grande Israele » non sarebbe quindi semplicemente nato da un grande piano segreto eseguito dal 1948. La storia è più complessa.

Può anche progredire accumulando opportunità perse.

Una guerra. Una sconfitta. Un’occupazione. Un rifiuto di negoziare. Dieci anni. Una colonia. Una strada. Un’altra guerra. Una generazione. Poi, un giorno, quello che sembrava provvisorio sembra permanente.

Devi sapere come fare la pace prima di dover

La grande lezione di questa storia non dovrebbe quindi essere « Israel è sempre giusto », né « gli arabi sono sempre sbagliati ». Dovrebbe essere molto più universale.

Dobbiamo negoziare quando abbiamo ancora qualcosa da negoziare.

La pace perfetta probabilmente non esiste mai. La grande pace della storia è stata quasi sempre compromessi imperfetti firmati tra i popoli che avevano ottime ragioni per odiarsi a vicenda.

Aspettare una giustizia assolutamente perfetta prima di accettare la pace a volte non può produrre più giustizia… ma più guerra, più morti, e infine meno territorio per esercitare la giustizia.

L’Egitto capì quando recuperò il Sinai dalla pace. Il mondo arabo comprendeva in parte proponendo una standardizzazione generale nel 2002.

Anche gli israeliani dovranno decidere se la vera sicurezza è costruita dall’allargamento indefinito del territorio o da un confine riconosciuto e una convivenza politica.

Per la logica di fait accompli possiede anche la sua trappola. Il desiderio di più terra di Israele potrebbe un giorno confrontarsi con un’altra contraddizione: controllare il territorio senza essere in grado di risolvere il problema dei milioni di palestinesi che vivono lì in modo sostenibile.

Così, i due popoli stanno affrontando lo stesso orologio. E questo orologio non si ferma mai.

La vera domanda non è più: « Chi aveva ragione nel 1948? Lei è: « Quante altre generazioni dovranno pagare per le decisioni che i loro leader non hanno avuto il coraggio di prendere in tempo? »

Per il Medio Oriente, per quasi ottanta anni, ogni pace respinta sembra tornare qualche anno dopo. Ma è quasi sempre più costoso. E a volte con una carta piu’ piccola.

Fonti e benchmark storici

Riferimenti chiave utilizzati per le date, le risoluzioni e le tappe diplomatiche di cui all’articolo:

•UN — Risoluzione 181 (piano di condivisione, 1947)

•Dipartimento di Stato degli Stati Uniti — Guerra arabo-israeliana del 1948

•Dipartimento di Stato degli Stati Uniti — Guerra arabo-israeliana del 1967

•UN – Risoluzione Khartoum, settembre 1967

•Stati Uniti. Dipartimento di Stato — Campo David / trattato israeliano-egiziano

•Dipartimento di Stato degli Stati Uniti — Accordi di Oslo

•Iniziativa per la pace araba delle Nazioni Unite, 2002

•Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite — Risoluzione 2334 sugli insediamenti

•ONU – Relazione del segretario generale, 24 giugno 2026

•Reuters — Cisgiordania, insediamenti e dibattiti di annessione

Nota: Questo saggio distingue le scelte dei governi e dei movimenti politici dei popoli stessi. Non ritrae le società arabe o la società israeliana come blocchi omogenei.