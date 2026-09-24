Porto di Beirut: tre navi giganti al porto

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Allo stesso tempo, il porto di Beirut ha ospitato tre grandi portacontainer mercoledì 23 settembre 2026, un’operazione presentata dalla sua gestione come eccezionale nell’attuale contesto regionale. TheCMA CGM D, lungo 366 metri, suMSC Sara Elena300 metri, eCMA CGM Mozart, 278 metri, attraccato lo stesso giorno al Pier 16. Per l’autorità portuale, questo triplo scalo di navi madri illustra la capacità del terminal di gestire grandi portacontainer e accompagna il lavoro di ammodernamento intrapreso per rafforzare il ruolo logistico del porto di Beirut.

Tre navi madri nel porto di Beirut

La scena è insolita nella sua grandezza. Tre grandi contenitori oceanici sono stati ricevuti nello stesso giorno al container terminal di Beirut.

Le tre navi sono atterrate mercoledì 23 settembre, a Pier 16, un’infrastruttura essenziale per il trattamento di grandi portacontainer.

Il più imponente è ilCMA CGM D, che è lungo 366 metri. È gestito dal gruppo francese CMA CGM, uno dei principali armatori al mondo di trasporto container.

Il secondo, ilMSC Sara Elena, raggiunge i 300 metri. Appartiene alla flotta della Mediterranean Shipping Company, MSC, un altro giocatore importante nella spedizione globale.

TheCMA CGM Mozart, 278 metri di lunghezza, completa questo triplo stopover.

La presenza simultanea di questi tre edifici è principalmente un test a grandezza naturale delle capacità operative del terminal. La ricezione di navi di questa dimensione richiede banchine adatte, sufficiente profondità, attrezzature di movimentazione in grado di intervenire su grandi unità e un’organizzazione per gestire i movimenti dei container senza bloccare altre operazioni.

Pier 16 al Centro Operazioni

Le tre navi furono dirette a Pier 16, nel cuore del container terminal del porto.

Questa infrastruttura svolge un ruolo centrale nella capacità di Beirut di rimanere connesso alle principali linee di trasporto internazionali.

La posta in gioco non è limitata a permettere la berthing di una nave di diverse centinaia di metri. Uno scalo contenitore prevede una successione di operazioni coordinate: pilotaggio e traino, ormeggio, posizionamento di gru, scarico e carico di contenitori, trasferimento in aree di stoccaggio e poi organizzazione di uscite per terra.

La presenza di tre grandi navi nello stesso giorno aumenta meccanicamente i vincoli sulle squadre, attrezzature e spazi disponibili.

L’amministrazione portuale considera quindi l’operazione del 23 settembre come un indicatore della sua capacità di mantenere un alto livello di attività nonostante le circostanze regionali.

Esso sottolinea anche il ruolo diTerminal CMA Beirut, che gestisce il container terminal e fornisce operazioni di gestione.

Cos’è una « madre nave »?

Il termine inglese « Madre Vessel », utilizzato dall’Autorità Portuale, si riferisce a un peschereccio principale assegnato alla spedizione internazionale.

Queste navi trasportano contenitori tra i principali porti di una rete marittima. Le merci possono quindi essere trasferite a navi più piccole, chiamate « feeders », per servire i porti secondari.

La ricezione delle navi madri è quindi importante per un porto che cerca di mantenere o sviluppare collegamenti diretti con le principali rotte marittime.

Riduce la dipendenza dai transhipments effettuati in altri porti e può migliorare l’attrattiva di una piattaforma per le compagnie di navigazione.

Tuttavia, la presenza di una nave madre non significa automaticamente che tutto il suo carico è destinato al mercato libanese. Un fermo può combinare l’importazione, l’esportazione e, a seconda delle linee interessate, le operazioni di trasbordo.

L’importanza economica del triplo scalo del 23 settembre deve quindi essere vista soprattutto come un indicatore delle capacità fisiche e operative del terminal, piuttosto che come prova di un forte aumento del commercio estero.

Due navi CMA CGM lo stesso giorno

La presenza di due edifici CMA CGM sottolinea anche il peso del gruppo francese nell’attuale attività del porto di Beirut.

CMA CGM mantiene stretti legami storici con il Libano. Il suo fondatore, Jacques Saade, era di origine libanese, e il gruppo mantenne una presenza importante nel paese.

Questa relazione ha assunto una nuova dimensione dopo l’esplosione del 4 agosto 2020.

Il container terminal portuale è operato dal 2022 da un consorzio guidato da CMA CGM. Questo è stato un passo importante nella ri-operazione e modernizzazione delle strutture portuali dopo il disastro.

CMA Terminals, filiale del gruppo, aveva ottenuto la gestione, il funzionamento e la manutenzione del container terminal per un periodo di dieci anni.

Il gruppo ha quindi annunciato un programma di investimento per modernizzare le infrastrutture, sostituire o aggiornare alcune attrezzature e migliorare le prestazioni terminali.

La presenza simultanea del D-Artagnan e del Mozart avviene così in un porto dove CMA CGM non è solo un cliente marittimo, ma anche un giocatore importante nel funzionamento del terminal.

Modernizzazione iniziata per diversi anni

Il triplo stopover si verifica mentre il porto continua un programma di aggiornamento delle sue strutture.

La gestione del porto si riferisce a un processo di sviluppo che è in corso da diversi mesi, insieme ai piani di ampliamento e modernizzazione.

Il container terminal è uno dei principali assi di questa strategia.

Dopo l’esplosione del 2020, il ripristino della capacità portuale divenne un problema economico nazionale. Una parte significativa delle strutture era stata distrutta o gravemente danneggiata, anche se il container terminal situato più a est era stato meno direttamente interessato rispetto alle aree vicino al sito di esplosione.

Il lavoro svolto da allora mira ad aumentare l’affidabilità delle attrezzature e la capacità di lavorazione del terminal.

Per gli armatori, la qualità di un porto dipende da diversi parametri: profondità dei bacini, lunghezza dei bacini, disponibilità di portali, produttività delle operazioni, tempi di attesa e fluidità del passaggio delle merci alla loro destinazione finale.

La possibilità di ospitare più grandi navi contemporaneamente è quindi un elemento concreto di questa competitività.

Il porto rimane vitale per le importazioni libanesi

Oltre alle prestazioni tecniche, l’attività del porto è di particolare importanza per l’economia libanese.

Il Libano si basa fortemente sulle importazioni per soddisfare le sue esigenze di merci e materie prime. Una parte significativa di questi flussi arriva dal mare.

Il porto di Beirut è una delle principali porte commerciali del paese a Tripoli.

I contenitori che transitano lì trasportano una vasta gamma di prodotti, dai beni di consumo alle materie prime e alle attrezzature necessarie dalle imprese.

La capacità di mantenere collegamenti regolari con grandi compagnie di navigazione ha quindi conseguenze che superano di gran lunga il settore portuale.

Una riduzione della spedizione o un aumento dei costi logistici possono essere trasmessi agli importatori, poi alle imprese e ai consumatori. Al contrario, le operazioni portuali più veloci e la concorrenza sufficiente tra le rotte possono contribuire a limitare alcuni costi aggiuntivi.

Competitività regionale

La gestione del porto ha anche l’ambizione di rafforzare il ruolo di Beirut come piattaforma logistica regionale.

Questa ambizione pone il porto di fronte a una concorrenza significativa nel Mediterraneo orientale.

Per attrarre più linee dirette e sviluppare trans-shipment, un porto deve offrire più di una capacità di attracco. Le aziende di trasporto valutano la velocità di operazioni, costi, affidabilità dei servizi, la qualità delle infrastrutture e la possibilità di organizzare collegamenti ad altri mercati.

Anche la stabilità politica e di sicurezza fa parte delle loro decisioni.

In questo contesto, l’arrivo di tre grandi portacontainer lo stesso giorno fornisce al porto di Beirut un indicatore operativo favorevole, ma non è sufficiente stabilire il suo riposizionamento come un grande centro di trasbordo regionale.

Ciò dipenderà dalla frequenza di tali fermate, i volumi effettivamente gestiti e l’evoluzione delle linee proposte dai grandi armatori.

Un’attività mantenuta nonostante le tensioni regionali

L’Autorità Portuale insiste in particolare sul contesto in cui si è svolta l’operazione del 23 settembre.

Tensioni e conflitti nella regione hanno interrotto diverse catene di approvvigionamento e società di trasporto forzate per adattare le loro operazioni.

Il trasporto marittimo è particolarmente sensibile ai rischi geopolitici. Gli armatori possono cambiare le loro rotte, sospendere determinati porti di chiamata o riorganizzare i loro servizi quando le condizioni di navigazione o di assicurazione diventano più difficili.

Per il Libano, mantenere l’accesso alle principali rotte commerciali rimane essenziale.

L’arrivo simultaneo di CMA CGM D-Artagnan, MSC Sara Elena e CMA CGM Mozart mostra che il terminal rimane in grado di ospitare grandi unità oceaniche nonostante questo contesto.

Esso costituisce anche un segnale per gli importatori ed esportatori libanesi, la cui attività dipende dalla continuità dei collegamenti marittimi.

Le prestazioni dovranno essere confermate in volumi

L’evento del 23 settembre evidenzia le capacità operative di Pier 16 e del container terminal.

Per misurare il suo reale effetto economico, tuttavia, dovranno essere osservati i volumi di contenitori gestiti per un periodo più lungo.

Il numero di scali, la capacità delle navi, il traffico in 20 piedi equivalenti — l’unità utilizzata a livello internazionale per misurare i contenitori — e la quota di transhipment determinerà se questo giorno eccezionale corrisponde ad una tendenza sostenibile.

Lo sviluppo del porto dipenderà anche dal continuo investimento in attrezzature e infrastrutture.

Per l’Autorità Portuale, l’obiettivo dichiarato rimane quello di consolidare Beirut come principale gateway marittimo del Libano rafforzandone la funzione di piattaforma logistica regionale. Dopo la ricezione simultanea dei tre grandi portacontainer mercoledì, i prossimi scali e l’evoluzione dei volumi consentiranno di misurare se questa performance operativa sia tradotta nell’attività del porto.