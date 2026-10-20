Expatriate money: indagini immobiliari che aprono un nuovo fronte finanziario contro Hezbollah

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Si dice che un’indagine sui circuiti finanziari di Hezbollah abbia preso una nuova direzione in Libano. Dopo le società di trasferimento di denaro e bureaux de change, le indagini si estenderebbero alle transazioni immobiliari. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Ahmad Rami Hajj, ha riferito chiesto di verificare l’origine dei fondi utilizzati per l’acquisto di proprietà in diverse regioni. Questo avrebbe posto qualche capitale dall’emigrazione libanese nel campo della ricerca. Esso interviene come gli Stati Uniti cercano di aumentare la pressione finanziaria su Hezbollah. Ma il presunto allargamento delle indagini solleva una questione delicata: come possiamo cercare le risorse di un’organizzazione politica e militare senza influire sui trasferimenti ordinari di espatriati?

Ahmad Rami Hajj avrebbe esteso le indagini al settore immobiliare

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Ahmad Rami Hajj, ha riferito chiesto al ramo di intelligence delle Forze di Sicurezza Interna di rafforzare la verifica dei circuiti finanziari che potrebbero essere collegati a Hezbollah. La ricerca iniziale si concentrerebbe sulle società di trasferimento di denaro e bureaux de change. Gli investitori cercherebbero, tra l’altro, di identificare le operazioni relative al movimento o all’associazione Al Qard Al Hassan. Secondo le informazioni rivelate il 20 ottobre 2026, il magistrato in seguito ha esteso le sue indagini a determinate transazioni immobiliari. Ha quindi chiesto la verifica dell’origine del capitale utilizzato per l’acquisto di beni in diverse regioni libanesi. Questo cambiamento sarebbe significativo. La ricerca non riguarda più solo i movimenti di denaro tra intermediari finanziari, ma anche l’uso di fondi nelle acquisizioni immobiliari. Ciò potrebbe influenzare gli acquirenti le cui risorse provengono dall’estero. Tuttavia, le informazioni disponibili non specificano le transazioni interessate o il numero di persone interessate. Né duplicano le istruzioni giudiziarie presumibilmente inviate agli investigatori.

Ciò sarebbe parte del desiderio di rafforzare i controlli sulle transazioni in contanti. I passi attribuiti al magistrato sono presentati come risposta alle preoccupazioni americane sui canali finanziari di Hezbollah. In particolare, l’obiettivo sarebbe quello di rendere più difficile la circolazione dei capitali oltre i controlli bancari. Il passaggio attraverso un istituto finanziario consentirebbe un esame dell’origine delle somme commesse in determinate operazioni. Tuttavia, il collegamento diretto tra le domande degli Stati Uniti e le decisioni del tribunale riportate non è stabilito da un documento ufficiale. Le informazioni disponibili descrivono un presunto focus delle indagini, senza determinare se sono stati imposti nuovi obblighi agli acquirenti immobiliari. Essi non menzionano alcuna sospensione generale delle operazioni finanziate da capitali esteri. La questione si riferisce quindi all’effettiva portata della ricerca: operazioni identificate con precisione o una più ampia raccolta di acquisizioni i cui fondi provengono dall’emigrazione.

Espatriati sciiti particolarmente menzionati nelle indagini

Uno degli aspetti più sensibili del caso riguarda gli espatriati libanesi. Le informazioni pubblicate indicano che sarebbe stata prestata particolare attenzione ai fondi libanesi in Nord America, Europa e Africa. Si riferiscono più specificamente agli espatriati sciiti. Questa presunta direzione appare in un contesto in cui le autorità statunitensi cercano di identificare le risorse finanziarie di Hizbullah. Esso pone domande sui criteri utilizzati per selezionare le transazioni esaminate. Tuttavia, l’appartenenza a una comunità religiosa non costituisce la prova di un rapporto finanziario con un’organizzazione politica o militare. I documenti disponibili non confermano l’esistenza di un’inchiesta giudiziaria basata su questo criterio. Essi inoltre non forniscono un elenco di acquirenti o transazioni in corso di indagine. La portata di questa particolare attenzione rimane quindi incerta. Essa può riguardare operazioni con caratteristiche finanziarie specifiche, ma le informazioni pubblicate non lo rendono chiaro.

I trasferimenti stranieri sono importanti anche per sostenere le famiglie sfollate nel sud del Libano. Le informazioni del 20 ottobre 2026 riguardano in particolare gli aiuti inviati da parenti che vivono in Nord America, Europa e Africa. Queste risorse possono contribuire alle spese giornaliere delle famiglie colpite dagli scontri. Alcuni possono anche essere utilizzati per finanziare le esigenze di alloggio. Un restringimento delle verifiche potrebbe quindi coinvolgere persone non correlate alle attività militari di Hezbollah. Tuttavia, nessuna decisione generale che limita i trasferimenti familiari è menzionata nei documenti. Né è stabilito che gli espatriati sono stati impedito di acquisire proprietà a causa della loro affiliazione comunitaria. Le conseguenze di cui a questa fase riguardano i rischi associati ad un aumento dei controlli. Non sono effetti già dimostrati dalle indagini.

Le osservazioni di Karim Souaid contro le stime americane

Il governatore della Banca del Libano, Karim Suaid, appare in un’altra parte del dossier finanziario. Secondo le informazioni riportate, ha riferito agli interlocutori degli Stati Uniti che i circuiti finanziari operanti in Libano non avevano registrato determinati movimenti di capitale di eccezionale entità in un breve periodo di tempo. Questa valutazione verte sulle transazioni tramite la Banca del Libano, le istituzioni bancarie, le società di trasferimento e gli uffici di cambio. Viene dopo la pubblicazione di informazioni sull’arrivo di 200 milioni di dollari per Hezbollah. Allo stesso tempo, un programma di assistenza presentato dal movimento sarebbe stato associato a circa 600 milioni di dollari. Questi importi corrispondono a diverse informazioni. La prima riguarda i trasferimenti sospetti, mentre la seconda riguarda il finanziamento stimato di un pacchetto di sostegno. I documenti non forniscono i documenti per verificare questi importi o i metodi utilizzati per preparare tutte le stime.

Gli Stati Uniti si concentrerebbero anche sulla capacità di Hezbollah di mantenere le sue attività finanziarie e sociali. Le suddette verifiche esaminerebbero, tra l’altro, se il movimento continua a pagare i suoi membri e a finanziare le sue istituzioni sanitarie, educative e sociali. Ciò estenderebbe la ricerca al funzionamento delle sue strutture di assistenza. Interviene quando Hezbollah presenta programmi per persone sfollate internamente. Il finanziamento di questi programmi è quindi un problema politico e sociale. Tuttavia, i documenti non si distinguono chiaramente tra le risorse dedicate alle varie attività. Né dimostrano che gli importi citati sarebbero passati attraverso gli stessi circuiti. La differenza tra le stime pubblicate e le osservazioni attribuite al governatore non è sufficiente a stabilire l’esistenza di trasferimenti clandestini. Essa dimostra soprattutto che l’origine e il flusso di determinate risorse rimangono al centro delle domande.

La pressione finanziaria in un contesto di confronto politico

Le presunte indagini si svolgono in un periodo di crescente tensione tra le autorità libanesi e Hezbollah. Le informazioni del 20 ottobre 2026 si riferiscono alle richieste americane riguardanti le attività militari e finanziarie del movimento. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha riferito chiesto al presidente Joseph Aoun di intensificare le misure contro alcune reti. Queste presunte pressioni sono accompagnate da indagini su esplosivi intercettati in Dahr al-Baydar e operazioni di sicurezza in diversi settori. Hezbollah, da parte sua, denuncia le iniziative che considera dirette contro la sua capacità di agire. I suoi funzionari difendono il ruolo di resistenza contro Israele. Allo stesso tempo, le autorità libanesi affermano il loro impegno a far rispettare le leggi e a rafforzare il controllo statale sulle questioni di sicurezza. In questo contesto, la ricerca finanziaria potrebbe diventare un nuovo argomento di confronto politico.

L’estensione delle indagini alle transazioni immobiliari introdurrebbe tuttavia una dimensione diversa. Potrebbe riguardare le transazioni effettuate da individui le cui risorse provengono dall’estero. Le autorità giudiziarie dovrebbero quindi stabilire possibili legami tra il capitale esaminato e i reati ricercati. Le informazioni disponibili non determinano se tali prove sono già state raccolte. Essi non segnalano alcun bilancio ufficiale sulle acquisizioni immobiliari rilevanti. Nessun numero di operazioni sospette, gli importi totali e gli elenchi delle persone perseguitate sono forniti. A partire dal 20 ottobre 2026, il fascicolo si basa quindi principalmente sulle informazioni relative alla presunta espansione della ricerca. La sua importanza sta nel cambiamento di metodo che descrivono: spostare gli intermediari finanziari di nuovo all’uso del capitale, in particolare nel settore immobiliare. Il suo vero scopo dipenderà dalle procedure effettive e dagli elementi che gli investigatori possono stabilire.

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