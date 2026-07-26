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🚨 L’UNIFIL È FINITA?

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🚨 LA FINUL, C'EST FINI ?
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🔵 Dal 1978, i Caschi Blu pattugliano il Libano meridionale. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha preso atto della scadenza del mandato al 31 dicembre 2026.

🇮🇱🇺🇸 Pressione israelo-americana assunta… ma anche cifre inquietanti: più di 10.000 violazioni israeliane documentate dall’UNIFIL dal cessate il fuoco del novembre 2024.

🇫🇷🇮🇹 E ora? Francia e Italia annunciano una coalizione per subentrare.

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Una prima da 48 anni: il Libano meridionale senza caschi blu.

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