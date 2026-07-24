Eshmoun, le dieu guérisseur de Sidon et de Beyrouth : quand l’eau sacrée soignait les corps

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À Sidon, le sanctuaire de Bostan el-Sheikh conserve la mémoire d’Eshmoun, grand dieu phénicien de la guérison. Son mythe le relie aussi à Beyrouth, où la tradition en fait un jeune chasseur transformé en divinité après une mort violente. Entre sources sacrées, bassins rituels, enfants guéris et culte de la renaissance, Eshmoun donne au Liban antique l’un de ses récits religieux les plus puissants.

Il y a, au nord-est de Saïda, un lieu où la médecine ancienne ne passait pas par les hôpitaux, mais par l’eau, les offrandes et les dieux. Le sanctuaire d’Eshmoun, à Bostan el-Sheikh, près de la rivière Awali, est l’un des grands sites phéniciens du Liban. Il n’a pas la notoriété touristique de Baalbek, de Byblos ou de Tyr. Il devrait pourtant être au centre de toute lecture sérieuse du patrimoine libanais.

Car Eshmoun n’est pas un dieu secondaire. Il est le grand dieu guérisseur de Sidon. Celui que les Grecs assimileront à Asclépios, dieu de la médecine. Celui que les pèlerins venaient implorer pour obtenir guérison, purification, fécondité ou protection. L’UNESCO décrit le site comme un complexe cultuel dédié au dieu guérisseur Eshmoun, identifié au dieu grec Asclépios, construit à partir de la fin du VIIe siècle avant J.-C. et occupé pendant plusieurs siècles.

À Sidon, la guérison n’était donc pas seulement une affaire de remèdes. Elle relevait aussi du sacré. On venait au sanctuaire avec un corps souffrant, une maladie, une peur, parfois un enfant fragile. On entrait dans un espace organisé autour de l’eau. On se baignait, on accomplissait des ablutions, on déposait des offrandes, on demandait au dieu d’intervenir.

Eshmoun appartient d’abord à Sidon. Il est l’un des dieux majeurs de la cité, lié à sa royauté, à ses sanctuaires et à sa mémoire religieuse. Mais son mythe déborde Sidon. Une tradition tardive, rapportée par les auteurs grecs et conservée dans les récits attribués à Damascius et Photius, le rattache aussi à la région de Beyrouth.

Dans cette version, Eshmoun est un jeune homme d’une très grande beauté, né ou vivant près de l’ancienne Berytos. Il aime la chasse et parcourt les vallées boisées de la région. Astarté, grande déesse phénicienne de l’amour, de la fécondité et de la puissance royale, tombe amoureuse de lui. Pour échapper à cette poursuite divine, le jeune homme se mutile avec une hache et meurt. La déesse, bouleversée, le ramène alors à la vie par sa chaleur vitale et le transforme en dieu de la guérison et de la fécondité.

Le récit est brutal. Il n’a rien d’une fable douce. Il met en scène la beauté, le désir, la fuite, la mutilation, la mort, puis la renaissance. Comme Adonis à Byblos, Eshmoun appartient à cette famille de figures orientales où un jeune dieu meurt avant de revenir sous une autre forme. Mais là où Adonis est lié à la végétation, au deuil et au fleuve rouge, Eshmoun devient plus directement le dieu du soin, de la restauration du corps, de la vie rendue après la blessure.

C’est ici que Beyrouth entre dans la légende. La ville n’est pas encore la capitale moderne que l’on connaît. Elle apparaît comme Berytos, un espace de vallées, de bois, de chasse et de traditions locales. Eshmoun n’est donc pas seulement le dieu d’un temple sidonien. Il est aussi une figure mythique qui relie Sidon à Beyrouth, le Sud au littoral central, le sanctuaire à la légende.

La mort transformée en guérison

Ce qui frappe dans le mythe d’Eshmoun, c’est le paradoxe. Le dieu guérisseur naît d’une blessure. Il soigne parce qu’il a été lui-même détruit. Il devient puissance de vie parce qu’il a traversé la mort.

Cette logique n’est pas exceptionnelle dans les religions antiques. Les dieux de guérison sont souvent liés au serpent, à la régénération, à la peau qui se renouvelle, au cycle qui recommence. Eshmoun sera d’ailleurs rapproché d’Asclépios, dont le bâton au serpent deviendra l’un des grands symboles de la médecine. Les traditions autour d’Eshmoun mentionnent aussi des serpents, des huiles, des eaux sacrées, des bassins et des rites de purification. Le rapprochement avec Asclépios s’impose progressivement sous influence grecque, mais le fond du culte reste phénicien.

Il ne faut donc pas voir dans Eshmoun une simple copie locale d’un dieu grec. C’est l’inverse qui est historiquement plus intéressant : un dieu phénicien ancien est ensuite interprété dans le langage religieux grec. Les Grecs reconnaissent en lui une figure comparable à Asclépios. Les Romains poursuivront cette assimilation avec Esculape. Mais le sanctuaire de Sidon, les inscriptions, les offrandes et les bassins rappellent que le cœur du culte est local.

Bostan el-Sheikh, le sanctuaire de l’eau

Le sanctuaire d’Eshmoun est installé dans un paysage qui compte autant que les murs. Il se trouve dans une vallée fertile, près de l’Awali, dans une région de jardins et d’agrumes. L’UNESCO situe le site sur la rive sud de la rivière Awali, dans le village de Bqosta, à environ cinq kilomètres à l’est de Saïda, et souligne l’importance du paysage naturel, fait de montagne, de fleuve et de végétation, pour comprendre le culte du dieu guérisseur.

L’eau est au centre du dispositif. Des canalisations, des bassins cultuels et des piscines sacrées servaient aux ablutions rituelles et à l’immersion des malades. L’UNESCO indique que ces installations liées à l’eau furent utilisées depuis l’époque phénicienne jusqu’à la période byzantine.

Ce détail change tout. Le sanctuaire n’était pas seulement un temple où l’on priait. C’était un lieu où l’on entrait physiquement dans l’eau. Le malade ne se contentait pas de demander la guérison. Il accomplissait un geste. Il se lavait. Il s’immergeait. Il passait par une forme de purification corporelle et spirituelle.

Dans le monde ancien, l’eau soigne parce qu’elle nettoie, mais aussi parce qu’elle relie. Elle vient de la montagne, circule sous terre, surgit à la source, traverse le sanctuaire, touche le corps, puis repart. Elle est à la fois naturelle et divine. À Eshmoun, cette eau devient l’instrument du dieu.

Une architecture phénicienne monumentale

Le site d’Eshmoun est aussi important par son architecture. L’UNESCO le présente comme un site phénicien unique au Liban, le seul à conserver une architecture phénicienne monumentale de cette ampleur. Le complexe comprend notamment des podiums d’époque néo-babylonienne et perse, des temples hellénistiques, des frises sculptées, des bassins, un nymphée romain, des mosaïques et une église byzantine ajoutée plus tard à l’ensemble.

Autrement dit, Eshmoun n’est pas un lieu figé dans une seule époque. C’est un sanctuaire qui s’est transformé pendant des siècles. Les Sidoniens y ont construit. Les rois l’ont agrandi. Les influences perses, hellénistiques, romaines puis byzantines s’y sont superposées. Chaque époque a ajouté sa couche, sans effacer complètement la précédente.

Cette continuité est essentielle. Elle montre que le site a gardé sa fonction religieuse et symbolique très longtemps. Les noms des dieux ont pu changer, les formes architecturales aussi, mais le lieu est resté associé à la guérison, à l’eau et au sacré.

Les rois de Sidon et le dieu guérisseur

Le sanctuaire d’Eshmoun est aussi un dossier politique. Il n’est pas seulement religieux. La royauté sidonienne y apparaît directement.

L’inscription du sarcophage d’Eshmounazar II, roi de Sidon, conservé aujourd’hui au Louvre, mentionne les constructions religieuses liées aux dieux sidoniens. L’UNESCO rappelle que cette inscription indique qu’Eshmounazar II édifia des temples aux dieux de Sidon, dont un dédié à Eshmoun près d’une source aux vertus curatives.

Ce lien entre roi et sanctuaire est classique dans l’Antiquité, mais il prend ici une dimension particulière. Faire construire ou agrandir le sanctuaire d’un dieu guérisseur, c’est montrer que le pouvoir royal protège la ville, ses corps, ses enfants, ses malades et sa continuité. Le roi ne se contente pas de gouverner. Il se présente comme l’intermédiaire entre la cité et les forces qui maintiennent la vie.

Le Louvre conserve le sarcophage inscrit d’Eshmounazar, œuvre de facture égyptienne portant une inscription phénicienne. Cette pièce illustre à elle seule les croisements du monde sidonien : une dynastie phénicienne, un objet de tradition égyptienne, une inscription sémitique et un contexte politique marqué par l’empire perse.

Les enfants d’Eshmoun

L’un des aspects les plus touchants du sanctuaire est la présence de nombreuses statues votives d’enfants. Ces “temple-boys”, retrouvés dans le contexte du sanctuaire, représentent de jeunes garçons, parfois avec un animal ou un objet. Ils étaient déposés en offrande, probablement pour remercier le dieu ou demander sa protection.

Le dossier pédagogique de l’Université du Mans consacré au sanctuaire rappelle que de nombreuses statues votives d’enfants ont été retrouvées à Eshmoun, certaines représentant des garçons de très jeune âge, et que l’inscription dite de Baalshillem demande la bénédiction d’Eshmoun.

Ce point est central. Eshmoun n’est pas seulement le dieu abstrait de la médecine. Il est aussi le dieu auquel on confie les enfants. Dans une société ancienne où la mortalité infantile était forte, où les maladies pouvaient emporter rapidement les plus fragiles, un sanctuaire de guérison avait une fonction humaine directe. Les parents venaient y déposer l’image d’un enfant, avec l’espoir d’obtenir protection ou guérison.

Ces statues donnent au culte une dimension concrète. Derrière les blocs, les inscriptions et les débats savants, il y a des familles. Des corps malades. Des enfants menacés. Des parents qui espèrent.

Astarté, le trône vide et la guérison

Eshmoun n’est pas seul dans son sanctuaire. Astarté, grande déesse phénicienne, y occupe aussi une place majeure. Le site conserve notamment le célèbre trône vide d’Astarté, flanqué de sphinx. Il ne représente pas la déesse sous forme humaine. Il indique sa présence par le siège vide, comme si l’absence visible rendait la présence divine plus forte.

Le sanctuaire d’Astarté, avec son bassin, était associé aux rites de guérison et de purification. Les fidèles venaient chercher la faveur d’Eshmoun, d’Astarté et des autres puissances du sanctuaire. Le trône vide montre une autre manière de représenter le divin : non pas par un corps sculpté, mais par un emplacement sacré où la déesse est censée se tenir.

Cette association entre Eshmoun et Astarté renvoie au mythe lui-même. Dans la légende, c’est Astarté qui poursuit le jeune Eshmoun, puis le ramène à la vie. Dans le sanctuaire, les deux puissances restent liées : la guérison d’Eshmoun et la fécondité d’Astarté se répondent.

Le serpent, l’huile et la médecine ancienne

Eshmoun est souvent associé au serpent, comme Asclépios. Ce symbole n’est pas anodin. Le serpent change de peau. Il disparaît dans la terre et réapparaît. Il peut être dangereux, mais aussi protecteur. Dans l’imaginaire antique, il est lié à la guérison, à la régénération et aux forces souterraines.

Des monnaies de Beyrouth de l’époque romaine représentent Eshmoun entre deux serpents, signe que son culte ou son image étaient aussi connus à Berytos. Le dossier de l’Université du Mans signale notamment une monnaie du IIIe siècle après J.-C. frappée à Beyrouth montrant Eshmoun debout entre deux serpents.

Ce détail est important pour l’angle libanais. Eshmoun n’est pas enfermé dans Sidon. Son culte circule. Il est attesté à Tyr, Beyrouth, Sarepta, Chypre, Carthage et dans d’autres espaces du monde phénicien et punique. L’UNESCO souligne que Sidon est généralement considérée comme le principal centre de son culte, tout en rappelant que sa présence est également attestée à Tyr, Beyrouth et Sarepta, notamment par les inscriptions.

Le dieu guérisseur accompagne donc l’expansion phénicienne. Comme Melqart accompagne Tyr et ses colonies, Eshmoun accompagne Sidon et le monde sidonien. La médecine sacrée devient aussi une forme de rayonnement culturel.

Un sanctuaire qui survit aux époques

Le site d’Eshmoun traverse les dominations et les cultures. Phénicien au départ, il reçoit des influences perses, grecques, romaines, puis byzantines. Les Grecs hellénisent le dieu en l’assimilant à Asclépios. Les Romains ajoutent des éléments monumentaux, des mosaïques, des espaces de circulation. La période byzantine installe une église dans l’ensemble monumental.

Ce passage d’un culte à un autre ne doit pas être lu comme une simple rupture. C’est aussi une transformation. Les lieux sacrés ne disparaissent pas toujours brutalement. Ils changent de langage. L’eau reste. Le paysage reste. Les murs sont réutilisés. Les gestes se déplacent. Le dieu païen s’efface, mais la mémoire de la guérison attachée au lieu peut se prolonger.

C’est l’une des constantes du Liban antique : les sites changent de maîtres, de rites et de noms, mais conservent souvent une fonction symbolique profonde. À Afqa, la source d’Adonis garde la mémoire de la mort et du retour. À Tyr, les rochers ambrosiens racontent la ville née de la mer. À Sidon, Eshmoun conserve la mémoire de l’eau qui guérit.

Le Liban comme territoire de dieux blessés

Eshmoun appartient à une série de récits où le Liban antique apparaît comme un territoire de dieux jeunes, blessés, morts puis transformés. Adonis meurt près d’Afqa et son sang rougit le fleuve. Eshmoun se mutile pour échapper à Astarté, meurt, puis revient comme dieu guérisseur. Melqart, à Tyr, connaît aussi des traditions de mort et de renaissance. Ces figures ne sont pas identiques, mais elles parlent un même langage : celui de la disparition et du retour.

Ce langage est profondément lié à la nature. La végétation sèche puis revient. L’eau disparaît puis resurgit. Le corps tombe malade puis guérit. L’enfant fragile survit ou meurt. La cité elle-même traverse les destructions puis se reconstruit.

Le dieu guérisseur de Sidon ne soigne donc pas seulement une fièvre ou une blessure. Il donne une forme religieuse à une angoisse humaine universelle : comment ramener la vie là où elle semble s’éteindre ?

Une mémoire patrimoniale sous-estimée

Le sanctuaire d’Eshmoun devrait être l’un des grands lieux de mémoire du Liban. Il réunit tout : la mythologie, l’archéologie, la médecine ancienne, les inscriptions phéniciennes, la royauté sidonienne, le rapport à l’eau, la continuité des cultes et le lien entre Sidon et Beyrouth.

Pourtant, il reste moins présent dans l’imaginaire national que d’autres sites. C’est une erreur. Eshmoun raconte une dimension essentielle du Liban antique : non pas seulement le commerce, les ports, les alphabets ou les conquêtes, mais le soin. Le Liban phénicien n’était pas seulement un pays de navigateurs et de marchands. Il était aussi un territoire de sanctuaires où l’on venait chercher la guérison.

À Bostan el-Sheikh, les pierres ne racontent pas seulement la grandeur passée de Sidon. Elles racontent des malades qui se baignaient dans une eau sacrée. Des parents qui déposaient l’image de leur enfant. Des rois qui construisaient pour un dieu protecteur. Des prêtres qui administraient un lieu où la foi, la médecine et le pouvoir se mêlaient.

Eshmoun n’a pas disparu parce que son culte s’est éteint. Il reste dans le paysage, dans les inscriptions, dans les bassins, dans les statues d’enfants, dans le souvenir d’un jeune homme de Berytos devenu dieu après une mort violente. Il reste surtout dans cette idée très ancienne : la guérison n’est jamais seulement une réparation du corps. Elle est aussi un passage. Une purification. Une renaissance.

À Sidon, ce passage avait un nom : Eshmoun.