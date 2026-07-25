🕯️ Elias Hoayek, il patriarca che ha fatto nascere il Libano

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Più di un secolo fa, un uomo di Chiesa si è battuto per dare al Libano i suoi confini e il suo destino. Quel 25 luglio 2026, a Dimane, la Chiesa lo proclama beato. Ripercorriamo la vita del « padre del Grande Libano ».

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