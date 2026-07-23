USA: il mondo spietato del petrolio

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Dal 1932 al 1935, la vasta pianura del Chaco, presumibilmente ricca di petrolio, fu la posta in gioco di una guerra mortale tra Bolivia e Paraguay. La Bolivia fu sostenuta nel suo sforzo bellico dalle compagnie petrolifere statunitensi, designate come il cartello delle sette sorelle, mentre il Paraguay fu armato dalle compagnie petrolifere britanniche.

Dopo un accordo di cessate il fuoco il 12 giugno 1935, un trattato di pace fu firmato dalle due nazioni nel 1938. Tuttavia, si è scoperto che il giacimento petrolifero era insufficiente rispetto a una produzione sopravvalutata.

Alla fine, questo conflitto si rivelò un ottimo affare per il commercio di armi. Oltre al fatto che le popolazioni della Bolivia e del Paraguay subirono la perdita di molte vite umane, queste due nazioni sprofondarono in una povertà estrema.

Se la Gran Bretagna ha dominato il mondo economico e finanziario per tutto il periodo del XIXesecolo, dalla scoperta di Edwin Drake nel 1859, soprannominato il colonnello Drake, il petrolio è diventato la pietra angolare della leadership statunitense.

Dopo la seconda guerra mondiale, la corsa all’oro nero ha permesso agli Stati Uniti di diventare la prima potenza industriale, commerciale e finanziaria.

Nel corso del tempo, gli Stati Uniti sono stati molto attivi in numerosi colpi di stato, in particolare a Cuba nel 1952, in Iran nel 1953, in Guatemala nel 1954, in Congo nel 1965, in Cile nel 1973, a Granada nel 1983, a Panama nel 1989, in Ucraina nel 2014 e in Venezuela nel 2026.

Detto questo, gli Stati Uniti operano tra 750 e 800 installazioni militari in circa 80 paesi: una presenza senza precedenti nella storia contemporanea. Non è stato Wesley Clark, ex comandante supremo della NATO, a dichiarare nel 2007 che le guerre in Iraq, in Libia, e le altre, erano previste da tempo dagli strateghi militari e politici degli Stati Uniti?

Senza dubbio, gli Stati Uniti si sono in parte fortificati sullo sfruttamento del petrolio e ne fanno un pilastro centrale della loro politica estera. Nel 1974 Henry Kissinger aveva concluso un accordo con l’Arabia Saudita: tutto il petrolio venduto nel mondo doveva essere tariffato in dollari USA.

Dal 1974, questa esclusività finanziaria accresce il peso considerevole del dollaro negli scambi internazionali. A ciò si aggiunge l’extraterritorialità del diritto statunitense. Già nel 2018 le imprese europee hanno subito perdite dirette stimate in oltre 19 miliardi di euro per mancato rispetto delle leggi statunitensi.

Disponendo di un quasi monopolio della produzione petrolifera mondiale, gli Stati Uniti utilizzano il petrolio come arma diplomatica e militare. E non se ne privano.

Colmo dell’ironia, l’Australia annullando bruscamente un contratto da 56 miliardi di euro con la Francia per dei sottomarini del gruppo francese Naval Group, i suoi principali dirigenti avevano privilegiato gli Stati Uniti per la fornitura di sottomarini nucleari.

Ingannati e scontenti, gli australiani riceveranno sommergibili americani usati… il che dimostra che molti leader politici hanno la memoria corta. Infatti, all’allora Segretario di Stato Henry Kissinger viene attribuita questa citazione: « être il nemico dell’America forse pericoloso.être il suo amico è mortale « .

Resta il fatto che l’attuale guerra in Iran è stata scatenata il 28 febbraio 2026 dagli Stati Uniti in violazione del diritto internazionale. Il Presidente Donald Trump continua a modificare le sue motivazioni e le sue minacce.

In un’intervista rilasciata alla trasmissione « 20/20 » nel 1987, presentata da Barbara Walters sulla rete ABC News, Donald Trump aveva insistito sul modo in cui Washington doveva occuparsi di Teheran e del suo petrolio. Aveva detto a Barbara Walters:« Perché non andiamo lì a prendere parte del loro petrolio che si trova lungo le loro coste? »

Queste parole hanno oggi una risonanza particolare.

Certamente, l’obiettivo principale degli Stati Uniti rimane l’acquisizione degli impianti petroliferi iraniani. Questa guerra si rivela molto pericolosa e micidiale, perché perpetua la diplomazia della cannoniera.

Infine, questo conflitto di una violenza illegittima costituisce un rincaro inaudito del prezzo del barile, un’inflazione certa, una recessione probabile, una flessione del PIL mondiale, e in definitiva un calo considerevole delle riserve strategiche.

Henri Ramoneda