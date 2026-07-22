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🇺🇸🇱🇧 Après 41 ans d’interdiction, Trump annonce le retour des vols directs USA-Liban

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🇺🇸🇱🇧 Après 41 ans d'interdiction, Trump annonce le retour des vols directs USA-Liban
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🇺🇸🇱🇧 Après 41 ans d’interdiction, Trump annonce le retour des vols directs USA-Liban. Mais entre l’annonce et le premier avion qui atterrit, la prudence reste de mise. ✈️🔍

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