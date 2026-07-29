Kavinsky, l’ultimo viaggio del pilota della Testarossa

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Con la scomparsa diKavinsky, la musica elettronica francese perde uno dei suoi creatori più singolari. Dietro questo pseudonimo si celava Vincent Belorgey, artista discreto diventato un punto di riferimento mondiale grazie ad un universo immediatamente riconoscibile, fatto di sintetizzatori analogici, neon, strade deserte e Ferrari Testarossa lanciate nella notte. Il suo personaggio, ispirato a un autista tornato dalla morte dopo un incidente, aveva finito per superare la finzione per diventare una vera icona della synthwave.

Il grande pubblico lo aveva scoperto conNightcall, divenuto inseparabile dal filmDrivedi Nicolas Winding Refn. In pochi minuti, questa melodia ipnotica imponeva una nuova estetica musicale: un mix di nostalgia degli anni ’80, romanticismo malinconico e potenza elettronica. Poche opere hanno segnato così tanto una generazione di cinefili e di appassionati di musica elettronica.

Ma Kavinsky non si riduceva a un solo pezzo. ConTestarossa Autodrive,Roadgame,Protovision.,Odd Look,Renegadeo l’albumOutRun, aveva costruito un universo coerente in cui ogni pezzo sembrava accompagnare un film immaginario. La sua influenza si è estesa ben oltre la scena francese, ispirando molti artisti della synthwave e della musica elettronica contemporanea.

Nel 2024, aveva ancora una volta affascinato il mondo durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi. Accanto aAngèlee diPhoenix, aveva offerto un’interpretazione magistrale diNightcallDavanti a centinaia di milioni di telespettatori, questa performance aveva ridato vita a un brano di quattordici anni fa, tanto da battere un record mondiale di ricerche su Shazam in un solo giorno.

In un’epoca in cui la musica elettronica è spesso dominata dall’effimero, Kavinsky era riuscito a creare un immaginario senza tempo. La sua opera evocava sia le colonne sonore di John Carpenter che i videogiochi, le autostrade americane o le auto sportive italiane. Non cercava di seguire le tendenze: aveva creato le sue.

Oggi è una silhouette in giubbotto Teddy che si allontana un’ultima volta nella notte. Tuttavia, come il personaggio che aveva inventato, Kavinsky probabilmente continuerà a rotolare ancora a lungo nella memoria collettiva. Finché risuoneranno le prime note diNightcallo account e-mailTestarossa Autodrive, il suo universo rimarrà vivo, da qualche parte tra cinema, musica e sogno.