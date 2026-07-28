🎥 Lindsey Graham voleva bombardare il Libano con Netanyahu

Morto il 12 luglio a causa di una dissezione aortica, il senatore statunitense Lindsey Graham è sepolto questo martedì a Washington. Il giorno prima, un documentario inedito del regista Alex Holder rivela le immagini girate prima della sua morte: Graham esulta di fronte alla guerra americano-israeliana contro l’Iran😲, paragona Trump e Netanyahu a Roosevelt e Churchill, e propone unilateralmente al primo ministro israeliano l’aiuto militare americano contro il Libano🇱🇧. Netanyahu declina — per ora.
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