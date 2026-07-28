Nuoto a rischio in #Libano: il rapporto 2026 del CNRS sulla qualità delle acque costiere è caduto.

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Dei 37 siti testati da Nahr el-Kabir a Naqoura, 24 sono puliti ma 7 rimangono pericolosi — il fiume Antélias in testa, seguito da Ramlet al-Baida e dalla baia di Jounieh. A Tripoli oltre la metà delle abitazioni non è ancora collegata alla rete fognaria. Tuttavia, i libanesi continuano a nuotare lì.
🔗 LibnaNEWS.com
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