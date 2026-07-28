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Nuoto a rischio in #Libano: il rapporto 2026 del CNRS sulla qualità delle acque costiere è caduto.

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Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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Baignade à risque au #Liban : le rapport 2026 du CNRS sur la qualité des eaux côtières est tombé.
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Dei 37 siti testati da Nahr el-Kabir a Naqoura, 24 sono puliti ma 7 rimangono pericolosi — il fiume Antélias in testa, seguito da Ramlet al-Baida e dalla baia di Jounieh. A Tripoli oltre la metà delle abitazioni non è ancora collegata alla rete fognaria. Tuttavia, i libanesi continuano a nuotare lì.
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Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

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