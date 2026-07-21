Liban-Sud : trois villages au cœur de la zone pilote

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

L’annonce américaine du lancement d’une « zone pilote » dans le sud du Liban place trois localités au centre d’un dispositif sécuritaire encore largement à construire. Fron, Srifa et Zawtar al-Gharbiyeh doivent servir de premiers terrains d’application à l’accord-cadre tripartite conclu le 26 juin à Washington entre le Liban, Israël et les États-Unis. Le principe affiché repose sur un enchaînement précis : retrait israélien, déploiement de l’armée libanaise, éviction des acteurs armés non étatiques, retour des habitants et lancement de la reconstruction. Sur le terrain, les situations diffèrent pourtant fortement d’un village à l’autre. Deux localités accueillent déjà des unités libanaises, tandis que la troisième reste difficilement accessible en raison de la présence militaire israélienne dans son environnement immédiat.

La zone pilote dans le sud du Liban testée dans trois villages

Le choix de Fron, Srifa et Zawtar al-Gharbiyeh ne forme pas un ensemble géographique parfaitement homogène. Les trois localités se trouvent au sud du Litani ou à proximité directe du fleuve, dans un espace marqué par les combats, les déplacements de population et la destruction des infrastructures. Elles se distinguent toutefois par leur taille, leur position, leur niveau de dommages et leur exposition actuelle aux forces israéliennes.

L’objectif du dispositif dépasse la seule sécurisation de quelques villages. Les autorités américaines le présentent comme une première étape vers le rétablissement d’un contrôle exclusif de l’État libanais sur le territoire. Le texte de l’accord-cadre prévoit une prise en charge progressive, complète et effective de la sécurité par les forces armées libanaises. Cette montée en puissance doit accompagner un redéploiement israélien par étapes, soumis à vérification.

La formule de « zone pilote » traduit donc une méthode expérimentale. Les parties veulent tester, sur un périmètre limité, la capacité du mécanisme à fonctionner avant de l’étendre. Le dispositif suppose une coordination militaire, des inspections, une sécurisation des routes, une présence durable de l’armée et des garanties pour les civils. Il engage aussi la question du désarmement des groupes non étatiques et du démantèlement de leurs infrastructures militaires.

Le lancement annoncé lundi intervient pendant la visite du président libanais Joseph Aoun à Washington. Son entretien prévu avec le président américain Donald Trump donne une portée politique supplémentaire à cette première phase. Beyrouth cherche à obtenir un retrait israélien tangible, tandis que Washington veut démontrer que l’accord signé en juin produit des résultats concrets. La réalité du terrain reste cependant plus complexe que la présentation diplomatique.

Fron, village agricole aux portes du Litani

Fron, parfois transcrit Froun, appartient au caza de Bint Jbeil. La localité compte environ 2 200 habitants, selon les données communales rapportées par la presse. L’agriculture, l’apiculture et l’élevage constituent une part importante de son activité. Le village se situe sur une hauteur dominant le bassin du Litani et offre une vue sur plusieurs secteurs du Liban-Sud.

Sa position lui donne une valeur stratégique particulière. À l’est se trouve le caza de Marjayoun, à l’ouest celui de Tyr et au nord celui de Nabatiyeh. Cette situation relie Fron à plusieurs axes de circulation, mais la guerre a rendu certains itinéraires dangereux ou impraticables. L’accès considéré comme le plus sûr passe par le pont de Qasmiyeh, Deir Qanoun al-Nahr, Maaroub, Derdghaya, Srifa, Bourj Qalaway et Ghandourieh.

La localité a subi des destructions massives. La municipalité estime que les dégâts touchent environ 80 % du village. Ce chiffre englobe les bâtiments, les routes, les réseaux et plusieurs équipements essentiels. Une partie des maisons a été totalement détruite. D’autres restent debout, mais elles nécessitent des réparations lourdes avant tout retour durable.

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, près de 15 % des familles seraient revenues. Ce mouvement reste limité par l’insécurité, l’état des logements et la faiblesse des services. Les habitants qui reviennent doivent souvent composer avec les gravats, les coupures d’électricité, les réseaux d’eau endommagés et l’absence de plusieurs activités économiques.

L’armée libanaise dispose de deux points fixes dans le secteur, auxquels s’ajoutent des patrouilles quotidiennes. La Force intérimaire des Nations unies au Liban maintient également une présence opérationnelle. Cette configuration explique pourquoi Fron apparaît comme l’une des localités les plus rapidement intégrables à une zone pilote sous contrôle libanais.

Selon le président de la municipalité, Hassan Bazzi, le village se trouve hors de la ligne dite jaune et n’est pas occupé par l’armée israélienne. Les positions israéliennes les plus proches seraient situées à environ cinq kilomètres. Cette distance reste faible dans un espace où les tirs d’artillerie, les drones et les incursions ponctuelles peuvent affecter la vie quotidienne sans occupation permanente.

Une mémoire ancienne de la ligne de front

Fron porte aussi une histoire particulière. Le village a connu les conséquences des opérations israéliennes depuis 1978. Lors de l’invasion de 1982, les forces israéliennes ont atteint le Litani. Après le retrait partiel de 1985, la localité s’est retrouvée près d’une ligne de confrontation. Elle a ensuite subi plusieurs vagues de bombardements au cours des conflits successifs.

Cette mémoire pèse sur la perception actuelle du dispositif. Les habitants savent que la proximité du Litani donne à leur village une importance militaire supérieure à sa taille. Dans le débat israélien, le fleuve a souvent servi de repère géographique pour définir des objectifs de sécurité. Fron se trouve précisément dans cette profondeur territoriale.

Pendant la dernière guerre, les forces israéliennes ne sont toutefois pas entrées durablement dans le village, selon les responsables locaux. Les destructions sont principalement liées aux bombardements. Cette différence avec une occupation terrestre directe facilite en théorie le déploiement libanais. Elle ne règle pas les questions de déminage, de surveillance aérienne et de reconstruction.

Pour Fron, la zone pilote commence donc avec un avantage relatif : l’armée libanaise est déjà présente et l’accès reste possible. Son succès dépendra néanmoins de la capacité à transformer cette présence en contrôle effectif. Les habitants attendent surtout la réouverture des routes, la restauration des réseaux et des garanties contre de nouvelles frappes.

Srifa, une localité plus peuplée et lourdement touchée

Srifa se trouve au nord de Tyr, à la limite administrative entre les gouvernorats du Liban-Sud et de Nabatiyeh. Elle est entourée par Bourj Qalaway, Ghandourieh et Fron à l’est. Le Litani la sépare de Kfar Sir au nord. À l’ouest se trouvent Chhour et Arnoun, tandis que ses limites foncières rejoignent la ferme de Naffakhiyeh au sud.

La localité compte environ 12 000 habitants, dont près de 4 000 électeurs. Cette population plus importante en fait un test différent de celui de Fron. La sécurisation ne concerne pas seulement quelques axes ruraux. Elle doit couvrir des quartiers denses, des réseaux de services étendus et un nombre élevé de logements endommagés.

Les destructions y sont considérables. Le moukhtar Khodr Najdi évoque 320 unités résidentielles entièrement détruites. La majorité des autres maisons auraient subi des dégâts partiels. Les dommages touchent aussi les routes, les conduites d’eau, le réseau électrique et les télécommunications.

Dès les premiers jours du cessez-le-feu, les habitants ont commencé à revenir progressivement. La municipalité a engagé des travaux de déblaiement et de réparation d’urgence. L’objectif immédiat consiste à rendre les routes praticables, à évacuer les gravats et à rétablir un minimum de services publics.

Le rythme du retour dépend de la sécurité, mais aussi de la capacité matérielle des familles à réparer leur logement. Beaucoup ont perdu une partie de leurs revenus pendant la guerre. Les activités agricoles, commerciales et artisanales ont été interrompues. Les coûts de reconstruction dépassent souvent les moyens des ménages.

L’armée israélienne n’est pas présente à l’intérieur de Srifa, selon les responsables locaux. L’armée libanaise y possède un centre et effectue des patrouilles chaque jour. Les villages encore occupés plus au sud se trouvent à environ dix kilomètres. Cette situation place Srifa dans une zone intermédiaire : elle n’est pas occupée, mais elle reste proche d’un front actif.

Une expérimentation contestée par les habitants

Le terme de zone pilote suscite une forte méfiance locale. Certains responsables le jugent artificiel, car l’armée libanaise se trouve déjà dans le village. Pour eux, l’annonce américaine donne un nouveau nom à une réalité partiellement existante, sans répondre immédiatement aux problèmes centraux : retrait israélien, fin des frappes, indemnisations et reconstruction.

Cette critique ne signifie pas que le dispositif est sans effet. La coordination internationale peut apporter des garanties supplémentaires, renforcer les effectifs libanais et accélérer l’aide. Elle peut aussi établir un calendrier de retrait et un système de vérification. Mais ces bénéfices restent hypothétiques tant que les modalités ne sont pas rendues publiques.

À Srifa, le défi principal sera de prouver que la zone pilote améliore réellement la vie civile. Une présence militaire accrue ne suffira pas. Le mécanisme devra permettre la remise en état des écoles, des dispensaires, des réseaux et des habitations. Il devra également protéger les agriculteurs qui souhaitent reprendre leurs activités.

La taille du village rend les besoins plus importants qu’à Fron. Elle crée aussi un enjeu de gouvernance. Les autorités locales devront coordonner leurs travaux avec l’armée, les ministères, les organismes internationaux et les bailleurs. Sans financement rapide, le retour des familles risque de rester partiel et fragile.

Zawtar al-Gharbiyeh, le test le plus difficile

Zawtar al-Gharbiyeh se situe à environ 82 kilomètres de Beyrouth et à neuf kilomètres de Nabatiyeh. Le village s’élève à près de 450 mètres d’altitude et couvre environ neuf kilomètres carrés. Il compte quelque 2 400 habitants, dont environ 1 300 électeurs.

Ses limites touchent Zawtar al-Charqiyeh, Qaaqaiyat al-Jisr, Mayfadoun et Choukine. Le Litani la sépare de Deir Siryan. Cette géographie place le village dans un réseau routier étroitement dépendant de Zawtar al-Charqiyeh, où la présence israélienne complique les déplacements.

Contrairement à Fron et Srifa, Zawtar al-Gharbiyeh reste difficilement accessible. La presse rapporte qu’aucune force israélienne n’y maintient une occupation permanente, mais que le village demeure sous la menace directe des tirs et des incursions. Des soldats israéliens avanceraient ponctuellement dans ses quartiers pour mener des opérations de ratissage, de destruction et d’incendie.

Le président de la municipalité, Abdel Ezzeddine, décrit une localité « occupée par le feu ». Cette expression résume une situation où l’absence de poste militaire fixe ne signifie pas la liberté de circulation. Les habitants ne peuvent pas rentrer en sécurité. Les équipes municipales et les journalistes rencontrent également des difficultés pour atteindre la zone.

L’accès principal passe par Nabatiyeh al-Fawqa et Zawtar al-Charqiyeh. Or la présence israélienne dans cette dernière localité rend le trajet incertain. Le déploiement de l’armée libanaise à Zawtar al-Gharbiyeh dépend donc d’un retrait ou d’un repositionnement israélien préalable.

L’armée libanaise a indiqué poursuivre la coordination avec le Groupe de coordination militaire pour le Liban afin de préparer son entrée. Cette formulation montre que la troisième composante de la zone pilote n’est pas encore au même stade que les deux autres. Le lancement politique du dispositif précède ici son application complète.

L’ordre des étapes au cœur du différend

Le cas de Zawtar al-Gharbiyeh révèle la principale faiblesse du mécanisme : l’ordre concret des opérations. L’accord prévoit un redéploiement israélien parallèle au déploiement libanais. Sur le terrain, l’armée libanaise ne peut pas entrer librement tant que les routes restent exposées aux forces israéliennes.

Cette difficulté alimente les critiques. Les responsables locaux demandent comment les civils pourraient revenir si leur route traverse une zone occupée. Ils s’interrogent aussi sur la manière dont l’armée libanaise pourrait assumer une responsabilité sécuritaire complète sans contrôle des accès.

Le succès du dispositif dépendra donc d’une séquence claire. Israël doit se retirer ou garantir un corridor sûr. L’armée libanaise doit ensuite prendre position, inspecter le secteur et sécuriser les routes. Les équipes techniques doivent évaluer les mines, les munitions non explosées et l’état des bâtiments. Les habitants ne peuvent revenir qu’après ces vérifications.

Une annonce diplomatique ne suffit pas à résoudre ces contraintes. La situation exige des cartes précises, des horaires de mouvement, des canaux de communication et des mécanismes de réponse aux incidents. Toute ambiguïté peut provoquer un blocage ou un affrontement.

Ce que prévoit l’accord-cadre du 26 juin

L’accord-cadre annoncé à Washington fixe un objectif central : renforcer le monopole de l’État libanais sur les armes et étendre sa souveraineté à l’ensemble du territoire. Son troisième article prévoit que les forces armées libanaises assument progressivement la responsabilité sécuritaire complète et effective dans des zones pilotes.

Ces zones doivent servir de mécanisme pour organiser un redéploiement israélien graduel et vérifié. Le retrait des forces israéliennes doit avancer parallèlement au déploiement libanais. Les parties ont convenu de deux premières zones pilotes, avec la possibilité d’en ajouter d’autres par accord mutuel.

Le texte lie également la transition sécuritaire au désarmement des groupes armés non étatiques et au démantèlement de leurs infrastructures. Une fois cette étape vérifiée, l’armée libanaise doit exercer seule le contrôle effectif. Les projets de reconstruction peuvent alors commencer avec un soutien international.

Le retour des civils figure parmi les résultats attendus. Il doit se faire sous l’autorité exclusive des institutions libanaises légales. Ce point associe directement la sécurité à la souveraineté et à la reconstruction. Il ne s’agit pas seulement de modifier une ligne militaire, mais de rétablir une administration complète.

Plusieurs questions restent cependant ouvertes. Le texte public ne détaille pas toujours les critères de réussite, la durée de chaque phase ou les procédures en cas de désaccord. Il ne précise pas non plus l’ampleur des moyens financiers déjà engagés pour la reconstruction.

Le rôle du Groupe de coordination militaire

Les opérations se déroulent sous l’égide du Groupe de coordination militaire pour le Liban. Cette structure réunit des représentants libanais, américains et israéliens. Elle doit faciliter la planification, le partage d’informations et la vérification des mouvements.

Son efficacité dépendra de sa capacité à prévenir les incidents. Les forces libanaises et israéliennes restent séparées par une histoire de conflit, une absence de relations diplomatiques et une méfiance profonde. La coordination passe donc par les médiateurs américains et par des procédures techniques strictes.

La Finul conserve un rôle important dans le sud du Liban. Elle patrouille, observe les violations et appuie l’armée libanaise dans sa zone d’opérations. Le nouveau mécanisme ne supprime pas cette présence. Il ajoute toutefois une structure distincte, directement liée à l’accord-cadre.

La coexistence de plusieurs cadres peut créer des chevauchements. Il faudra clarifier les responsabilités de l’armée libanaise, du groupe militaire et de la Finul. Les habitants ont besoin de savoir à quelle autorité signaler un incident, une munition non explosée ou une entrave au retour.

Reconstruction, sécurité et retour des habitants

La zone pilote sera jugée sur ses résultats visibles. Le premier indicateur sera le retrait effectif des forces israéliennes des secteurs concernés. Le deuxième sera la capacité de l’armée libanaise à contrôler les routes, les entrées et les quartiers sans présence concurrente.

Le troisième indicateur concernera les civils. À Fron, le retour reste limité. À Srifa, il progresse malgré les destructions. À Zawtar al-Gharbiyeh, il demeure largement bloqué. Ces différences permettent de mesurer les obstacles à chaque étape.

La reconstruction représente un enjeu immense. Les chiffres locaux font état de centaines de logements détruits et de dégâts étendus aux infrastructures. Les municipalités ne disposent pas des ressources nécessaires pour financer seules les travaux. Elles attendent une aide de l’État, des bailleurs internationaux et des organismes spécialisés.

Le déblaiement constitue la première urgence, mais il ne peut pas précéder toutes les vérifications sécuritaires. Les gravats peuvent contenir des munitions, des matériaux dangereux ou des éléments instables. Les équipes doivent aussi rétablir l’eau, l’électricité et les télécommunications avant un retour massif.

Les écoles et les centres de santé doivent rouvrir. Les agriculteurs ont besoin d’accéder à leurs terres. Les commerçants doivent pouvoir recevoir des marchandises. Sans reprise économique, les habitants risquent de rester dépendants de l’aide ou de prolonger leur déplacement.

Un test politique pour Beyrouth et Washington

Pour l’État libanais, les trois villages représentent un test de crédibilité. Le gouvernement doit montrer qu’il peut protéger les habitants, déployer l’armée et imposer une autorité unique. Il doit aussi éviter que la zone pilote soit perçue comme une administration imposée de l’extérieur.

Washington cherche de son côté à démontrer l’efficacité de sa médiation. Le lancement du dispositif pendant la visite de Joseph Aoun aux États-Unis répond à cette logique. Une avancée sur le terrain renforcerait l’accord-cadre. Un blocage rapide l’affaiblirait.

Israël lie son retrait à des garanties sur le désarmement du Hezbollah et sur l’absence d’infrastructures militaires. Le Liban exige au contraire que le retrait permette à son armée de se déployer. Cette différence de priorité peut ralentir chaque étape.

Les trois villages montrent déjà que le mécanisme ne peut pas être uniforme. Fron dispose d’une présence libanaise et d’un accès relatif. Srifa doit gérer une population plus nombreuse et des destructions massives. Zawtar al-Gharbiyeh reste dépendante d’un retrait israélien dans le secteur voisin.

La prochaine évolution concrète sera observée à Zawtar al-Gharbiyeh. L’entrée effective de l’armée libanaise, la sécurisation de la route depuis Nabatiyeh et le retour des premières familles permettront de déterminer si la zone pilote constitue un véritable transfert de contrôle ou reste, à ce stade, une annonce politique.