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🇱🇧🇺🇸 Joseph Aoun à la Maison-Blanche

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L'auteur: Libnanews Translation Bot
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🇱🇧🇺🇸 Joseph Aoun à la Maison-Blanche
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Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Le 21 juillet, le président libanais sera reçu par Donald Trump — une première depuis 2009. Un mois après l’accord-cadre signé à Washington (désarmement du Hezbollah, retrait israélien, zones pilotes), ce rendez-vous est présenté comme « quitte ou double » pour l’avenir du Liban. 🕊️⚡
📺 Tout le contexte dans notre reel.
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