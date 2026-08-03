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6 anni dopo l’esplosione del porto di Beirut, la giustizia va finalmente avanti?

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6 ans après l'explosion du port de Beyrouth, la justice avance-t-elle enfin ?
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Il 4 agosto 2020, 2750 tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinate dal 2013 sono esplose nel porto di Beirut: oltre 236 morti, 7000 feriti, una città devastata.

Nel marzo 2026, il giudice Tarek Bitar ha chiuso le sue indagini dopo anni di ostruzionismo politico. 70 persone sono ora incriminate, tra cui l’ex primo ministro Hassan Diab, gli ex ministri Ali Hassan Khalil, Ghazi Zeaiter e Youssef Fenianos, e l’ex procuratore generale Ghassan Oueidat. L’estradizione di Igor Grechushkin, proprietario del cargo Rhosus, è stata rifiutata dalla Bulgaria. Il presidente Joseph Aoun e il primo ministro Nawaf Salam chiedono ora la pubblicazione dell’atto d’accusa.

Sei anni dopo, le famiglie delle vittime sono ancora in attesa di verità e giustizia.

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